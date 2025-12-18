【地域連携】久留米市上津校区の住民16名「近すぎて知らなかった」久留米工業大学を見学



12月16日（火）、久留米工業大学（福岡県久留米市）が所在する上津（かみつ）校区の「まちづくり振興会郷土学級」の皆さまが、キャンパスツアーをされました。





この郷土学級は、地域をより良く知ることを目的に月１回活動されているそうで、この日は生涯学習に熱心な70代～90代を中心とする計16名がお越しになりました。





上津校区まちづくり振興会の事務局長が 「今日初めて久留米工業大学に来たという方～？」と質問すると、７～８名の手が挙がりました。





職員から学校紹介「久留米工業大学は"地域と共生する大学"です。企業からの技術相談を受け付け、地域企業と共に地域の課題解決を行っています。」■意見交換会でいただいたお声

「以前、新聞の折り込みに愁華祭（学園祭）のチラシが入っていて大学には来たことがありました。何かの形で大学の情報を得られるようにしてもらえたら嬉しいです。」





「図書館があると聞いてとても気になっています。いつも市街地まで行ったり巡回図書館を利用しているので、もし久留米工大の図書館が使えるのなら一番近いのでぜひ利用したいです。」





「どうしても大学は敷居が高いイメージがあるので、今日来れてよかったです。」





「行きつけの居酒屋のアルバイトさんが久留米工大生で、とてもいい印象をもっています。」















■良く知っているのに初めて見る景色。近いのに知らなかった場所







100号館は高さ約40m。さらに小さな丘に建っており、最上階の会議室からは久留米市が一望できます。











９階からの眺望を見ようと、窓ガラスの前には多くの人が集まっていました。











遠くに小さく見える市役所や、上から見る近所の施設など、いつもとは違う景色に、驚きや喜びの声が聞こえました。











■地域の方にもぜひ知っておいていただきたい場所へご案内





100号館は免震構造になっていて、 災害時には避難場所としても機能します。





３階の屋外にある展望デッキからは、 建物外壁にずらっと備え付けられた太陽光パネルや、 停電しても電力を賄えるような設備などを目にすることができます。

















■普段立ち入ることができない施設にワクワク





セスナ機が格納されているAEC（航空宇宙実習棟）では、多くの方が記念の写真撮影をされていました。



















■上津区民が一番気になっていた図書館へ





図書館には、学術書を中心に、新聞や小説などもあります。











図書館のHPで毎月の開館時間などをご案内しておりますので、詳細はこちらのページをご覧ください。

→久留米工業大学図書館 利用案内





一般の方のご利用は平日午前9時～12時となっております。

お越しになる場合は、事前に直通電話（0942-65-3480）までお問い合わせください。









■最後は食堂





日替ランチ、日替丼、日替麺すべて500円以内で食べられます。

ほとんどの方が注文されていた人気No.1は日替ランチ（この日は油淋鶏）！











食堂は地域の方など一般の方もご利用いただけます。

一人用席もたくさんありますので、ご安心ください。













11時半以降は学生が増えますので、その前にお越しになるのがオススメです。



※2025年12月現在の食堂の営業時間は11時～13時ですが、今後、時間やメニューが変更になる可能性がありますのでご了承ください。









あっという間だった約１時間半のキャンパスツアー。生涯学習に熱心なお姿が垣間見れました。





上津校区の皆さまに久留米工業大学のことをさらに知っていただき、また、しばし学生時代を思い出していただけたなら幸いです。





本学は地域密着度の高い”敷居の低い大学”を目指しています。

どうぞお気軽に足をお運びください。









■見学について







見学をご希望の方は、各担当課までご連絡ください。





【中学生・高校生】

担当：入試課

直通電話：0942-65-3488

高校生には、「一日大学生（体験授業）」、出張講義、施設見学会等の機会もご用意しております。詳細はこちらをご覧ください→https://www.kurume-it.ac.jp/shakai/ichi.html







【上記以外の方】

担当：事業戦略課

大学事務局の代表電話：0942-22-2345

事業戦略課へ転送をご希望とお伝えください。