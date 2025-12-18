飛び猫合同会社は、写真家 五十嵐 健太の飛び猫10周年記念「島猫そらら写真展」を、2025年12月20日(土)～2026年1月18日(日)、北千住マルイにて開催いたします。

会場内では約50点の作品を展示します。

前回10月に新宿マルイアネックスで初開催、大好評により追加の開催が決定しました。会場では2026年そららカレンダーや数量限定のそららグッズを販売いたします。

イベント詳細： https://k-igarashi.com/event/marui2025/





ショップフライヤー





【開催概要】

入場料 無料

・会期

2025年12月20日(土)～1月18日(日)

最終日 写真展コーナーは16時閉場

・会場

東京都足立区千住3-92北千住マルイ5階 飛び猫商店









【島猫そららとは】

福岡県の猫島で育ったシャムミックスの猫。子猫のときに拾われ、関東で育ちました。SNSで人気になり大きく拡散。2025年には有名アパレルブランドの猫モデルに抜擢されました。





そらら





《写真家 五十嵐 健太》

1984年生まれ、千葉県千葉市出身。

文具・雑貨・カレンダー・印刷物表紙・広告、雑誌、テレビなど多数の写真採用。

著書累計10万部超え。





2024年 東京ソラマチ郵政博物館で飛び猫写真展を開催(来場者数17,300人)。これまで全国各地で個展が開催されました。





過去の展示風景(宝塚市立文化芸術センター)





公式サイト ： https://k-igarashi.com/

公式Instagram： https://www.instagram.com/tobineko_0/