写真家 五十嵐 健太の飛び猫10周年記念 「島猫そらら写真展」を12月20日から北千住マルイにて開催
飛び猫合同会社は、写真家 五十嵐 健太の飛び猫10周年記念「島猫そらら写真展」を、2025年12月20日(土)～2026年1月18日(日)、北千住マルイにて開催いたします。
会場内では約50点の作品を展示します。
前回10月に新宿マルイアネックスで初開催、大好評により追加の開催が決定しました。会場では2026年そららカレンダーや数量限定のそららグッズを販売いたします。
イベント詳細： https://k-igarashi.com/event/marui2025/
ショップフライヤー
【開催概要】
入場料 無料
・会期
2025年12月20日(土)～1月18日(日)
最終日 写真展コーナーは16時閉場
・会場
東京都足立区千住3-92北千住マルイ5階 飛び猫商店
【島猫そららとは】
福岡県の猫島で育ったシャムミックスの猫。子猫のときに拾われ、関東で育ちました。SNSで人気になり大きく拡散。2025年には有名アパレルブランドの猫モデルに抜擢されました。
そらら
《写真家 五十嵐 健太》
1984年生まれ、千葉県千葉市出身。
文具・雑貨・カレンダー・印刷物表紙・広告、雑誌、テレビなど多数の写真採用。
著書累計10万部超え。
2024年 東京ソラマチ郵政博物館で飛び猫写真展を開催(来場者数17,300人)。これまで全国各地で個展が開催されました。
過去の展示風景(宝塚市立文化芸術センター)
公式サイト ： https://k-igarashi.com/
公式Instagram： https://www.instagram.com/tobineko_0/