株式会社両備システムズ(本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：松田 敏之、以下 当社)は、2026年度新卒社員(2026年4月入社)の初任給を大学院卒(修士)285,000円(前年度257,000円、+28,000円)、大学卒280,000円(前年度255,000円、+25,000円)、高専卒252,000円(前年度225,000円、+27,000円)へ引き上げることを決定いたしましたのでお知らせいたします。(条件に合致する社員には、住宅手当20,000円/月を別途支給)今回の改定により、当社の初任給は岡山県トップクラスの給与水準を実現いたします。

当社は、ICT業界でキャリアアップを目指す優秀な人材を積極的に採用します。





両備システムズ、2026年度新卒初任給引き上げのお知らせ～大学卒初任給を28万円に引き上げ～





■背景と目的

当社は、全国的にデジタル人材の不足が深刻化する中、「中期経営計画2024～2026」に基づき、事業戦略と連動した「人的資本経営」を推進しています。

これまで「既存社員のベースアップ」や「毎年の初任給引き上げ」を継続し、働きやすい環境づくりに注力してきました。

今回、初任給をさらに引き上げることで、優秀な人材の確保と定着を図り、今後は西日本トップクラスの水準を目指します。

これらの取り組みを通じて、2030年度売上高500億円の達成に向け、さらなる成長を推進してまいります。

中期経営計画・2030年度売上高500億円について： https://www.ryobi.co.jp/company/coo_message









■既存社員への対応

当社は新卒採用のみならず、既存社員の給与引き上げも継続的に実施し、働きがいのある職場環境を提供します。

2022年度から2026年度にかけて、既存社員の給与を2021年度比で23％引き上げる、見込みです。





既存社員給与引き上げ





■新卒採用について

両備システムズは、社員の夢や希望を尊重し、多様な業界で活躍できる環境を提供しています。

当社が求める人物像は、「自律／自立(主体性)」「挑戦(未来志向・成長意欲)」「チーム貢献」の3点です。

主体性を持ち、自ら成長に挑み、仲間と協力できる方とともに、地域社会に新たな価値を創造していきます。

https://www.ryobi.co.jp/recruit/









■会社概要

株式会社両備システムズ

本社所在地：岡山県岡山市北区下石井二丁目10-12

杜の街グレースオフィススクエア4階

代表者 ：代表取締役社長 松田 敏之

設立 ：1969年12月

資本金 ：3億円

事業内容 ：公共、医療、社会保障分野および民間企業向け情報サービスの提供

(システム構築、アウトソーシング事業)、ソフトウェア開発、

データセンター事業、ネットワーク構築サービス、セキュリティ事業、

ハードウェア販売および保守サービス、AI・IoTなど先端技術研究開発





コーポレートサイト： https://www.ryobi.co.jp/