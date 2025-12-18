テーラード技術を取り入れた白衣を中心に、メディカルアパレルの企画・開発・販売を行うクラシコ株式会社【創業：2008 年 / 所在地：東京都港区 / 代表取締役 CEO：大和 新（おおわ あらた）】は、1980年代のアメリカを代表するアーティスト：キース・ヘリング（Keith Haring, 1958-1990）の作品を配した白衣とスクラブを発売いたします。

“命の輝き、仲間との絆、困難に立ち向かう勇気。”キース・ヘリングの作品に込められた普遍的なテーマは、医療の現場で日々体現されている価値観と重なります。その象徴的なモチーフをクラシコがセレクトした特別なコレクションです。ヘリングが表現した“自由と希望”は、ユニフォームに特別な意味を与え、日々の現場にエネルギーをもたらす重要なピースになると願っています。

今回は、「スクラブをキャンバスに。もっと楽しく。」をコンセプトにしたクラシコのスクラブライン「Scrub Canvas Club(スクラブキャンバスクラブ)」との取り組みです。

キース・ヘリング（Keith Haring, 1958-1990）についてストリートカルチャーを美術の世界に取り込んだ1980年代のアメリカを代表するアーティストです。1980年代初頭にニューヨークの地下鉄で、黒い紙が貼られた使用されていない広告板を使った通称「サブウェイドローイング」というプロジェクトを始め、そのコミカルで誰もが楽しめる落書きは評判を呼び、一躍ヘリングの名を広めました。アートを通したエイズ・アクティビズムやLGBTQ＋コミュニティの権利獲得に向けた取り組みにも積極的に参加し、1989年にはキース・ヘリング財団を設立。彼の意志を引き継ぎ、病院や恵まれない子供たち、さまざまなコミュニティーへの援助に取り組んでいます。

商品概要商品名：Scrub Canvas Club:Keith Haringスクラブトップス・パンツ(男女兼用)商品番号：R73（トップス） https://www.clasic.jp/products/R73 R74（パンツ） https://www.clasic.jp/products/R74税込価格：13,090円（トップス、パンツともに）サイズ：XXS、XS、S 、M、L、XL素材：ポリエステル100%素材特徴：防汚加工、静電防止、透け防止、吸水速乾、ノンアイロン

カラー&アートワークチャコールグレー：ラディアント・ベイビー（純粋さと希望、いのちの輝き）

ネイビー：バーキングドッグ（不正や抑圧に立ち向かう強さ）、ベストバディーズ（友情と絆、支え合う心）

ホワイト：ダンシングフィギュア（喜びと団結、チームの一体感）

ピンク：バーキングドッグ（不正や抑圧に立ち向かう強さ）

商品名：Scrub Canvas Club:Keith Haringコート(男女兼用)商品番号：S24 https://www.clasic.jp/products/S24税込価格：32,890円サイズ：XXS、XS、S 、M、L、XL素材：綿47% 複合繊維(ポリエステル)40% ポリエステル13%素材特徴：制菌加工、ストレッチ

アートワーク

販売に関してクラシコ各オンラインストア・クラシコ直営店にて2025年12月18日（木）より順次販売開始予定。シリーズ一覧：https://www.clasic.jp/products/scc/keithharing/日本国内向けオンラインストアURL：https://www.clasic.jp/各店舗詳細はこちら：https://www.clasic.jp/c/real_shop/ ※店舗では、実際に商品をご覧いただけます。なお、在庫の都合上、ご購入いただいた商品は店頭でのお渡しではなく後日直送のご対応となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

Scrub Canvas Club(スクラブキャンバスクラブ)について

多忙な医療者が毎日着る『スクラブ』をキャンバスに見立て、アーティストやフォトグラファー、映画・音楽・ビューティー・キャラクターなど垣根を超えたコラボレーションスクラブを通して、「医療現場に笑顔を届けたい」という想いでつくったクラシコの新しいスクラブラインです。https://www.clasic.jp/lp/scc/

クラシコ株式会社概要

「かっこいい白衣がない」というある医師の一言をきっかけに、メディカルアパレルブランドのクラシコは2008年に誕生し、「医療現場に、感性を。」というミッションのもと、デザイナーの感性と高い機能性を両立した医療用白衣やスクラブを展開しています。

日本国内の医師の認知率は47%(*1)、「仕事のモチベーションになる」「患者さんとのコミュニケーションのきっかけになる」など、最前線で働く医療従事者からも、クラシコの感性的なはたらきを評価いただいています。

さらに、日本を含むグローバルにおけるクラシコの会員数は、年平均で41.7%の成長を遂げており、選んでくださるお客様の輪は年々広がっています。(*2)

クラシコは医療従事者に対して、アパレルを通じた「心の温度をあげる」アプローチで、医療の持続可能性に貢献しています。

*1 株式会社メンタルヘルステクノロジーズと共同実施：419名の医師向けアンケート調査結果より。

*2 日本国内会員数＋グローバルサイト及び台湾サイトにおける会員数。(中国は除く) 。また、グローバル会員数成長率は、2024年10月末までの５年間を対象に算定。

会社名：クラシコ株式会社代表取締役CEO：大和 新(おおわ あらた)本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂9-5-12 パークサイドシックス 2FコーポレートサイトURL：https://classico.co.jp/日本国内オンラインストアURL：https://www.clasic.jp/オフィシャルInstagramアカウント：https://www.instagram.com/classicolabcoat/