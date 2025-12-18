～ ¿·¤¿¤Ê°ìÇ¯¤Ë´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ ～¥Ë¥Ç¥Ã¥¯µþÅÔ¥¿¥ïー¡¦µþºåÅÅ¼Ö»°¾ò±Ø¡¦±Ã»³ÅÅ¼Ö½ÐÄ®Ìø±Ø¤Ë¸áÇ¯¤Î¡ÖÂç³¨ÇÏ¡×¤òÀßÃÖ
²ìÌÐ¸æÁÄ¿À¼Ò(½êºß¡§µþÅÔ»Ôº¸µþ¶è¡¢°Ê²¼¡Ö²¼³û¿À¼Ò¡×)¤Ï¡¢µþºå¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ê¥¾ー¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ÅÄ Í´õÀ¸)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ë¥Ç¥Ã¥¯µþÅÔ¥¿¥ïー¡¢µþºåÅÅµ¤Å´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜËçÊý»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°æ¾å ¶ÕÌé)¡¢±Ã»³ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§µþÅÔ»Ôº¸µþ¶è¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÅÄ ½¨ÌÀ¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢2025Ç¯12·î23Æü(²Ð)¤«¤é¥Ë¥Ç¥Ã¥¯µþÅÔ¥¿¥ïー¤ÎÅ¸Ë¾¼¼Æâ¡¦µþºåÅÅ¼Ö»°¾ò±Ø¡¦±Ã»³ÅÅ¼Ö½ÐÄ®Ìø±Ø¤Ë¡¢²¼³û¿À¼Ò¿À¿¦¤Ë¤è¤ëº×µ·Êô»Å¤ò¹Ô¤¤¡ÖÂç³¨ÇÏ¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£ÀßÃÖ¤·¤¿¡ÖÂç³¨ÇÏ¡×¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¿·Ç¯¤Î´ê°Õ¤ò»×¤¤»×¤¤¤Ë½ñ¤ÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÀßÃÖ´ü´Ö¸å¤Ï¡¢²¼³û¿À¼Ò¤ÎÊôÇ¼¤Ë¸þ¤±¤Æ°ú¤¾å¤²¡¢¤½¤Î¸å¡¢²¼³û¿À¼Ò»²Æ»¤ËÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£Âç³¨ÇÏº×µ·ÅöÆü¤Ï¡¢¥Ë¥Ç¥Ã¥¯µþÅÔ¥¿¥ïー¤ÎÅãÂÎ¤¬²¼³û¿À¼ÒÏ°Ìç¤Î¼ëÅÉ¤ê¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥«¥éー¡Ö¼ë¿§¡×¤ËÀ÷¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¼ë¿§¤Ï¡¢Ëâ½ü¤±¡¦¼Ùµ¤Ê§¤¤¤ÎÎÏ¡¢À¸Ì¿ÎÏ¡¦Ë¾÷¤Î¾ÝÄ§¤Î°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯¤â¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤È¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¹¬Â¿¤°ìÇ¯¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂç³¨ÇÏ¡×ÀßÃÖ³µÍ×£±¡¥º×µ·Êô»Å¡¡2025Ç¯12·î23Æü(²Ð)¡¡ (1)µþÅÔ¥¿¥ïー¥Ó¥ë1³¬ ÀµÌÌ¸¼´Ø(±¨´Ý±ö¾®Ï©³Ñ) 14:00～14:20(2)µþºåÅÅ¼Ö »°¾ò±Ø¹½Æâ 15:00～15:20¢¨±Ã»³ÅÅ¼Ö½ÐÄ®Ìø±Ø¤Ç¤Ïº×µ·Êô»Å¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¢¨»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹£²¡¥ÀßÃÖ¾ì½ê¡¦´ü´Ö(1)¥Ë¥Ç¥Ã¥¯µþÅÔ¥¿¥ïー Å¸Ë¾¼¼4³¬¡¡2025Ç¯12·î23Æü(²Ð)º×µ·¸å～12·î29Æü(·î)Àµ¸á(2)µþºåÅÅ¼Ö»°¾ò±Ø(Ãæ±û²þ»¥Æâ)¡¡¡¡2025Ç¯12·î23Æü(²Ð)º×µ·¸å～2026Ç¯1·î14Æü(¿å)Àµ¸á(3)±Ã»³ÅÅ¼Ö½ÐÄ®Ìø±Ø(ÃÏ¾åÉô)¡¡¡¡¡¡2025Ç¯12·î26Æü(¶â)～2026Ç¯1·î15Æü(ÌÚ)Àµ¸á¡¡¡¡¢¨(3)±Ã»³ÅÅ¼Ö½ÐÄ®Ìø±ØÀßÃÖ¤Î¡ÖÂç³¨ÇÏ¡×¤Ë¤Ï¡¢´ê°Õ¤ÎµºÜ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó£³¡¥¤½¤ÎÂ¾¡¡³¨ÇÏ¤Ï¡¢¿ÀÊ©¤Ø¤Î´ê¤¤¤ä´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤ÆÊôÇ¼¤µ¤ì¤ëÌÚ¤ÎÈÄ¤Ç¡¢¤«¤Ä¤ÆÀ¸¤¤¿ÇÏ¤òÊôÇ¼¤·¤¿½¬´·¤ËÍ³Íè¤·¤Þ¤¹¡£¸áÇ¯(2026Ç¯)¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡ÖÂç³¨ÇÏ¡×¤òÀßÃÖ¤·¡¢¤´ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¿·Ç¯¤Î´ê°Õ¤ò¤´µÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÁ´¡¦¹¬Ê¡¤òµ§Ç°¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²¼³û¿À¼Ò¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤ò¹¤¯È¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£¥Ë¥Ç¥Ã¥¯µþÅÔ¥¿¥ïーÅãÂÎ¥«¥éー¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡ÚÅÀÅôÆü»þ¡Û 2025Ç¯12·î23Æü(²Ð)ÆüË×～24:00¡ÚÆâÍÆ¡Û ²¼³û¿À¼ÒÏ°Ìç¤Î¼ëÅÉ¤ê¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥«¥éー¡Ö¼ë¿§¡×¤Ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏWEB¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤https://www.kyoto-tower.jp/event/oema2025/
À¤³¦Ê¸²½°ä»º ²ìÌÐ¸æÁÄ¿À¼Ò(¤«¤â¤ß¤ª¤ä¤¸¤ó¤¸¤ã)²ìÌÐÀî¤È¹âÌîÀî¤¬¹çÎ®¤¹¤ë¾ì½ê¤ËÄÃºÂ¤·¡¢¸Å¤¯¤«¤é²ìÌÐ¸æÁÄ¿À¼Ò¤òÉ½¤¹ºÝ¤Ï¡Ö³û¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢²¼³û¿À¼Ò¡Ê¤·¤â¤¬¤â¤¸¤ó¤¸¤ã¡Ë¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£µþÅÔ¤òÂó¤«¤ì¤¿¿ÀÍÍ¤È¤·¤Æ¿®¶Ä¤µ¤ì¡¢Ê¿°ÂµþÁ«ÅÔ°Ê¹ß¤Ï¹ñ²ÈÄÃ¸î¤Î¿À¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¹Ä¼¼¤äÄ«Äî¤«¤é¤âÆÆ¤¤¿ò·É¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¹ñÊõ¤ÎËÜÅÂ£²Åï¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Â¿¤¯¤ÎÊ¸²½ºâ¤ä¡¢ÂÀ¸Å¤«¤é¤Î¿¢À¸¤ò»Ä¤¹¡Öäý¤Î¿¹¡×¤Ê¤É¡¢¸ÅÂå¤ÎÂ©¿á¤¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤ëµþÅÔ¤Î¸Å¼Ò¤Ç¤¹¡£¡Ú³«ÊÄÌç»þ´Ö¡ÛÏ°ÌçÆâ 6:30～17:00¡¿²Ï¹ç¿À¼Ò 6:30～16:30¢¨¿À»öÅù¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤Î¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ú¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.shimogamo-jinja.or.jp/
¥Ë¥Ç¥Ã¥¯µþÅÔ¥¿¥ïー¡È»º¶È¡¦Ê¸²½¡¦´Ñ¸÷¤Î°ìÂç¥»¥ó¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢µþÅÔ»Ô¤Î¿Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë"¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤··ú¤Æ¤é¤ì¤¿¥Ë¥Ç¥Ã¥¯µþÅÔ¥¿¥ïー¡£Çò¤¯¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤ÏÅ´¹ü¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥â¥Î¥³¥Ã¥¯¹½Â¤¤Ç¡¢³¤¤Î¤Ê¤¤µþÅÔ¤Î³¹¤ò¾È¤é¤¹ÅôÂæ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µþÅÔ»Ô³¹¤Ç°ìÈÖ¹â¤¤ÃÏ¾å100¥áー¥È¥ë¤ÎÅ¸Ë¾¼¼¤«¤é¤Ï¡¢¸ÅÅÔ¡¦µþÅÔ¤ÎÀä·Ê¥Ñ¥Î¥é¥Þ¤ò360ÅÙ¸«ÅÏ¤»¤Þ¤¹¡£¡ÚÅ¸Ë¾¼¼±Ä¶È»þ´Ö¡Û10:00～21:00(ºÇ½ªÆþ¾ì20:30)¢¨Í½¹ð¤Ê¤¯±Ä¶È»þ´Ö¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ú¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.kyoto-tower.jp/https://newscast.jp/attachments/HA5VhdtGw453GEMGoxMA.pdf