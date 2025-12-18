BackofficeForce株式会社（本社：東京都港区、代表：筧 智家至）は、美容系総合サイト「@cosme（アットコスメ）」の企画・運営などを手掛ける株式会社アイスタイル社への導入事例と、そこで得られたお客様視点のリアルな声について公開いたしました。

当社では、引き続きバックオフィスの課題を抱える企業の声に耳を傾け、支援活動の中からさらなる課題への気付きとより良いバックオフィス支援のアプローチを継続的に続けて参ります。

導入後半年が経過したアイスタイル社の事例を通して、企業が抱える課題や改善効果が直接の声として感じられましたので、一部抜粋してご紹介いたします。

＜アウトソーシングの背景＞

・限られた人手の中で、一人当たりの負荷が増大・経理人材の応募自体が少なく、採用の難易度が高くなっている・採用しても”スキル”や”カルチャー”のミスマッチが発生＜インタビュー記事抜粋＞事業の拡大に伴い、経理部門の限られた人手の中で一人あたりの負荷が増えてきている状況が続いていました。今までは採用を第一優先で対応していましたが、派遣含めて経理人材の応募自体が少なく、採用活動自体が年々難しくなっている実感がありました。また採用できても”スキル”や”カルチャー”がマッチしなかったり、教育負荷に関しても課題に感じていました。

＜導入効果＞

・グループ全体の経理業務のうち、経費計上業務の40%程度を外部リソース化・マニュアル化と可視化による業務の分解と棚卸し・業務の明確化による新たな気付き＜インタビュー記事抜粋＞まずマニュアル化と可視化が進み、業務の分解・棚卸ができたことが大きいです。これまで一人が長く担当することで属人化していた業務に第3者かつ複数の視点が入り、新たな気づきやイレギュラー対応のマニュアル化が進んだ結果、月次決算を安定してスムーズに締められるようになりました。

