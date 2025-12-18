令和7年12月23日（火）、代々木公園サイクリングセンターは、新しい自転車とリフレッシュした施設を備え、都会の自然を楽しめるスポットとしてリニューアルオープンします。愛称の『Pedalico（ペダリコ）』は、Pedal（ペダル：スペイン語・英語）とrico（リコ：スペイン語で「豊かな・気持ちいい」）を組み合わせたもので、「豊かなサイクリング体験」を表現しています。リニューアルを記念し、翌24日（水）に、オープニングイベント「スタートライド」 を開催します！このイベントは、サイクリングコースへの第一歩を皆様で一緒に踏み出す参加型企画です。当日ご来場いただいた方には、先着でオリジナルオーナメントとお菓子をプレゼント！観光やお出かけにぴったりなスポットへと生まれ変わった代々木公園サイクリングセンターの新たな門出を、一緒にお祝いしてください！

1. 開催日時

令和7年12月24日（水）10時～ ※雨天中止

中止の場合は、代々木公園公式HPおよびX（旧Twitter）にてお知らせします。

https://www.tokyo-park.or.jp/park/yoyogi/https://x.com/ParksYoyogi

2. 内容

ご来場の皆様で一緒に走り出す「スタートライド」で、オープンをお祝いします。また、当日ご来場のお客様、先着80名様にオリジナルオーナメントとお菓子をプレゼントします。（お一人さま1つずつ。なくなり次第配付終了。）

■集合場所：『Pedalico（ペダリコ）』代々木公園サイクリングセンター■参加費：無料（※自転車およびヘルメットの貸出には、別途貸出料金がかかります。）■参加方法：当日自由参加。10時に集合場所に直接お集まりください。■注意事項：イベント開催中は、貸出自転車の数が一時的に少なくなる場合がございます。

3.『Pedalico（ペダリコ）』について

① 施設概要

■営業時間：午前9時～午後4時30分（受付は午後4時まで）※雨天時やコース不良の場合は貸出を中止する場合があります。■休 業 日：月曜日（月曜日が休日の場合は翌火曜日）、年末年始（12月29日～1月3日）■コ ー ス：１. サイクリングコース（約2,000m）２. 練習コース（約160m）３. 幼児コース（補助輪付き専用）■貸出自転車：１. 子供用・大人用（補助輪なし）14インチ～27インチ２. 子供用（補助輪付き）12インチ～16インチ３. 特殊自転車

② 貸出料金

物価高騰等に伴うコスト上昇への対応のため、以下のとおり料金を12月23日（火）より改定します。

引き続き皆様に快適で安全なサイクリング体験をご提供するとともに、リニューアル後は、自転車の安全教室や補助輪外し教室、試乗会など、自転車により親しんでいただけるイベント等を順次開催し、サイクリングの魅力発信と安全性の一層の向上に取り組みます。

※1･･･特殊自転車には、タンデム（二人乗り）や電動アシスト付き自転車などがあります。※2･･･今後、ヘルメットは有料となります。ヘルメット持参へのご協力をお願いします。

『Pedalico（ペダリコ）』代々木公園サイクリングセンター

[住所] 〒151-0052 渋谷区代々木神園町２-１[公式HP] 公園へ行こう！代々木公園サイクリングセンターhttps://www.tokyo-park.or.jp/park/yoyogi/facility/index.html

お問い合わせ先

公益財団法人 東京都公園協会公益事業推進課MAIL：koueki@tokyo-park.or.jpTEL ：03-5510-7182 (受付時間 8:30～17:30※土日祝を除く)