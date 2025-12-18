医薬品総合商社であり、まちづくり事業を展開する岩渕薬品株式会社(代表取締役社長：岩渕 琢磨、本社：千葉県四街道市、以下 岩渕薬品)と株式会社常磐植物化学研究所(代表取締役社長：立粼 仁、本社：千葉県佐倉市、以下 常磐植物化学)は、今年も佐倉の秋祭りで得た売上の一部を活用し、佐倉市内のこども食堂へ「クリスマスチキン」を寄付いたします。

本取り組みは2023年から始まり、今年で3年目を迎えます。





昨年の様子

昨年の様子





【こども食堂が“1万か所”を超え、地域に根づく居場所へ】

全国のこども食堂は、2024年度に10,867か所と過去最多となり、初めて1万か所を突破しました。これは全国の公立中学校・義務教育学校数(9,265校)を上回る規模であり、地域の“居場所”として社会に大きく広がっています。※1

また、認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえが実施した調査によると、こども食堂の参加回数が10回以上のこども・保護者ほど「こども食堂は安心できる場所」「こども食堂で関わる人との信頼関係が深まる」と感じているという結果が明らかになっています。※2

このように、数の拡大とともに、参加回数や関係性が質的な居場所性や支え合いの構築と相関するというデータが見えてきており、ただ「場を設ける」だけではなく「つながりを育てる」運営の重要性が増しています。

こうした状況を踏まえ、私たちは「地域の収益を地域の食の場に還元する」仕組みをつくり、地域企業として持続的に支援へ関わるモデルづくりに取り組んでいます。佐倉の秋祭りで販売した焼き芋の売上を、地元のお肉屋さんのクリスマスチキンとしてこどもたちに届ける活動は、地元農家・店舗・企業・食堂がつながる“佐倉ならではの循環”として3年間育ててきた取り組みです。





※1 認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ

https://musubie.org/news/press/11208

※2 認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ

https://musubie.org/news/press/11932









【当社の取り組み概要】

・佐倉の秋祭りで販売した焼き芋の売上の一部を、佐倉市内のこども食堂でのクリスマス食事提供に活用します。

・焼き芋に使用するさつまいもは、佐倉市の「かち農園」様から仕入れた自然栽培の「べにはるか」

・クリスマスチキンは、同じく佐倉市で長年親しまれている「鳥羽ミート」様から仕入れています。

・地元の食材を地域内で仕入れ、地域の企業と地域のこども食堂がつながることで、地域の“収益→支援”の好循環を創出しています。

「焼き芋を買って、こどもたちにチキンを届ける」というシンプルな構図のもと、地域の温かい想いがこどもたちの笑顔につながります。









【寄付先・配布スケジュール】

・ミライ食堂(佐倉市坂戸1200-1 坂戸区民館)

配布日：12月7日(日)／開催時間：11:30～16:00頃

・ねっこ食堂(佐倉市城343-5 根郷公民館3階調理室・集会室)

配布日：12月19日(金)／開催時間：17:00～19:00

・せんなり村(佐倉市千成3-4-3 千成幼稚園内)

配布日：12月20日(土)／食事提供：11:30～12:30





※それぞれの会場にて、こどもたち・ご家族にクリスマスチキンをご提供予定です。





昨年の様子





【今後の展望】

これまで、地域イベントの売上をこども食堂に還元する取り組みを通じ、こどもたちの笑顔や地域のつながりを支える活動を行ってきました。

今回の秋祭りでは、こどもたちが地域を巡り団体の取り組みに触れられる「お祭りスタンプラリー」や、実際に焼き芋屋さん・焼きそば屋さんとして接客や販売に挑戦する「ちびっこ屋台チャレンジ！」など、体験型の学びを提供しました。

今後も地域企業として、こどもたちの未来と地域の未来を共に育む取り組みを、継続的に推進してまいります。









【会社概要】

名称 ： 岩渕薬品株式会社

代表者： 代表取締役社長 岩渕 琢磨

所在地： 〒284-0033 千葉県四街道市鷹の台一丁目5番

URL ： https://www.iwabuchi-net.co.jp/