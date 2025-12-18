株式会社有馬ビューホテル（神戸市北区有馬町池の尻292番2号 代表取締役社長：松村 一平の経営する「有馬温泉 太閤の湯」は、12月18日に発表された「第20回ニフティ温泉 年間ランキング2025」において、昨年に引き続き西日本エリア7,674施設中の「西日本第1位」とともに、「全国総合第7位」（全国22,821施設中）を受賞しました。今回のランキングでは、上記の主要タイトルに加え、「関西（近畿）エリア総合第1位」、「兵庫県口コミ部門第1位」、「兵庫県総合第1位」など、合計9つの栄えあるタイトルを獲得しました。全国の数多ある温泉施設の中からこれらの評価をいただいたことは、日頃よりご愛顧いただいておりますお客様、地域の皆様、そして関係各位のご支援の賜物と深く感謝申し上げます。

この度の受賞を記念し、お客様への感謝を込めて期間限定で「ニフティ温泉受賞記念特別プラン」を販売します。※

当社は、今後もお客様に至福の温泉体験と癒しの時間を提供できますよう、サービスの向上に努めてまいります。

※ニフティ温泉公式サイト内にある同プランのクーポンをご提示いただいた方が対象となります。





【ニフティ温泉とは】

全国22,000件以上の温泉情報が集まる日本最大級の温泉サイト。温泉宿、日帰り温泉、スーパー銭湯、スパ、健康ランド、銭湯などの割引クーポンや人気ランキングなどの情報を提供しています。

【ニフティ温泉 年間ランキングとは】

「ニフティ温泉」に掲載された全国22,821施設（2025年12月時点）の温泉・温浴施設を、ユーザー投票数や施設紹介ページの閲覧件数、クチコミ評価、電子チケット・クーポンの利用状況といった独自の視点からランキング形式で発表するものです。※データ集計期間：2024年12月1日～2025年11月30日









＜ニフティ温泉受賞記念特別プラン概要＞





・名称 「特別入館プラン」

・料金

大人 平日 1,900円

土日祝 2,200円 ※各入湯税75円込

・内容

「有馬温泉 太閤の湯」入館料

（通常 平日 2,750円、土日祝 2,970円）

炭酸せんべい（20枚入）、ソフトドリンク1杯





・名称 「神戸牛すき焼き御膳プラン」

・料金 大人 全日 6,700円 ※入湯税75円込

・内容

「有馬温泉 太閤の湯」入館料

（通常 平日 2,750円、土日祝 2,970円）

神戸牛すき焼き御膳、岩盤浴「夢蒸楽（ゆめじゅらく）」

ソフトドリンク1杯





・名称 「から揚げ定食プラン」

・料金 大人 平日 3,000円

土日祝 3,300円 ※各入湯税75円込

・内容

「有馬温泉 太閤の湯」入館料

（通常 平日 2,750円、土日祝 2,970円）

から揚げ定食、ソフトクリーム1個、

ソフトドリンク1杯





・期間

2025年12月18日（木）～2026年4月30日（木）

※2026年1月1日（木・祝）～1月3日（土）を除く。

※休館日：2026年1月6日（火）、4月6日（月）・7日（火）





■ランキング配信ページ

ニフティ温泉公式サイト内 有馬温泉太閤の湯 https://onsen.nifty.com/rank/year/





「有馬温泉 太閤の湯」について

日本三名泉の「有馬温泉」エリアにある日帰り入浴施設。館内には金泉・銀泉・炭酸泉（人工）の3つの湯が楽しめる26種類の風呂と本格サウナや岩盤浴のほか、食事処、ボディケア、休憩コーナーなどの施設も充実。太閤秀吉をモチーフにした有馬地区最大の温泉テーマパーク。





※表記の料金には、いずれも消費税が含まれます。※画像は全てイメージです。









有馬温泉 太閤の湯 https://www.taikounoyu.com/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/f61786078b34724fe56a8629f6769071cd192f54.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1