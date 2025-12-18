「毎日が財産になる」をコーポレートスローガンに、FX・CFD の自動売買を通じて中長期的な資産形成環境をご提供する株式会社マネースクエア(本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：相葉 斉、以下「当社」)は、「マネースクエア総合口座と JMB お得意様番号※を連携すると今だけ 50 マイルをプレゼント！」キャンペーンを 12月 20 日（土）より実施いたします。（※JAL マイレージバンクの会員番号のこと）

概要

2026 年 2 月（予定）、当社では、JAL のマイルが毎日、たくさん、早く、たまるうれしいサービスを開始いたします。マイルをためるには JMB お得意様番号の登録が必要となりますので、「登録するだけで 50 マイルがもらえる」この機会にぜひご登録ください。

■キャンペーン名マネースクエア総合口座とJMBお得意様番号を連携すると今だけ50マイルをプレゼント！■キャンペーン内容キャンペーン期間中に、JMBお得意様番号をマネースクエア総合口座に連携いただいた方にJALのマイルを50マイルプレゼント。■キャンペーン期間2025年12月20日（土）～2026年1月31日（土）■マイル積算時期2026年2月末～2026年3月中旬

https://www.jal.co.jp/jp/ja/121campaign/2025/moneysquare/

当社お知らせはこちらhttps://www.m2j.co.jp/notice/306883/contents

また、上記サービスの開始に伴いマネースクエア ポイントサービスを終了いたします。詳細はこちらをご確認ください。

https://www.m2j.co.jp/notice/306949/contents

※JALマイレージバンク（会員ログイン含む）に関するお問い合わせは、JALマイレージバンク事務局へお問い合わせください。https://www.jal.co.jp/jp/ja/help/jmb/

株式会社マネースクエアについて －感謝と共に、お客様と未来へ。－

2002年のグループ創業以来、業界に先駆けた分別管理信託や低レバレッジの推奨など、中長期的に外貨運用に取組むためのスキームを提供しています。当社特許の注文管理ツール「トラリピ®」の開発や、それを使いこなすための投資家教育の拡充、注文を安定して支える強固なシステム技術の保持など、常にお客様の視点に立ち、お客様が本質的に求めるものを提供し続けています。創業から23年目。今までもこれからも変わらず、お客様とともに歩みながら豊かな社会つくりに貢献していきます。

会社概要

会社名：株式会社マネースクエア（マネースクエアHD 100％子会社）所在地：東京都港区赤坂９－７－１ ミッドタウン・タワー40階代表取締役会長兼社長：相葉 斉グループ創業：2002年10月10日事業内容：FX/CFD取引金融商品取引業 関東財務局長(金商) 第2797号【加入協会】日本証券業協会 一般社団法人 金融先物取引業協会【本リリースに関する報道お問い合わせ先】株式会社マネースクエア 経営企画部 竹島・大里 TEL：03-3470-5082 e-mail：press@m2j.co.jp

