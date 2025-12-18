阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、社長：久須勇介）では、クリスマスのイベント企画として、2025年12月24日（水）・25日（木）の2日間、「クリスマス笑顔プレゼント」を実施します。これは、子どもやママ・パパ、子育てを見守る皆さんに寄り添い、まるごと笑顔でいられる沿線を目指して取り組んでいる「はんしん子育て沿線tetotte（てとって）」の活動を広める一環として、駅係員がサンタクロースやトナカイに扮して、阪神本線・阪神なんば線・武庫川線・神戸高速線の主要駅を回り、笑顔で『限定クリスマス仕様の電車シール』を配布しながら、お客さまに日頃の感謝をお伝えするものです。





【イベントルート概要】

※配布の目安時間

1 12月24日（水）

9時00分 大阪梅田駅 → 10時00分 野田駅 →

11時00分 尼崎駅 → 13時00分 武庫川団地前駅 →

14時00分 甲子園駅 → 15時00分 西宮駅 →

16時00分 魚崎駅 → 17時00分 御影駅





2 12月25日（木）

9時00分 神戸三宮駅 → 10時00分 元町駅 →

11時00分 高速神戸駅 → 13時00分 新開地駅 →

14時00分 高速長田駅 → 15時00分 ドーム前駅 →

16時00分 九条駅 → 17時00分 西九条駅





【はんしん子育て沿線tetotte（てとって）】

https://hanshin-enkachi.com/project/tetotte/





阪神グループは、「"たいせつ"がギュッと。」のブランドスローガンの下、これからも一人ひとりのお客様の"たいせつ"と向き合い、グループ一丸となって阪神らしいブランド体験を提供し続けることで、その信頼と期待に応えてまいります。













