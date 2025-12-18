新東名高速道路 上り線 NEOPASA駿河湾沼津【おさかな丼屋 とと丸食堂】ランチ限定の握り寿司3商品とおっきい軍艦寿司を12月19日(金)より販売開始！
NEOPASA駿河湾沼津サービスエリア 上り線(所在地：静岡県沼津市)の「おさかな丼屋 とと丸食堂」は、ランチ限定の新商品として「駿河の潮風セット」「しらす富士セット」「とと丸大漁セット」「とにかくおっきい軍艦寿司 とと王」を2025年12月19日(金)より発売します。
公式サイト： https://www.muranoeki.com/shop/numazu_up.html
海の幸を堪能ランチ！
おっきい！デカ盛り海鮮メニュー！
■お客様のお声から生まれたランチメニュー！
NEOPASA駿河湾沼津 上り線をご利用のお客様からのご要望にお応えし、ランチタイムの楽しみをさらに広げる新メニューを企画しました。静岡県産の生しらすや釜揚げしらす、桜えび、金目鯛、穴子などを活かした握り寿司を揃え、サービスエリアでの休憩時間に満足感ある食体験をお届けします。これを通して、ご利用の皆様に笑顔でお過ごしいただくことを目指します。
■メニューについて
・駿河の潮風セット
静岡県産生しらすを含む握り寿司をセットにしました。
価格 ：1,628円(税込)
アレルギー：卵・エビ・小麦・乳成分・さけ・いか・大豆
※本製品で使用しているしらすはえび・かに・いかが混ざる漁法で採取しています
駿河の潮風セット
・しらす富士セット～釜揚げしらす・桜えび～
静岡県産釜揚げしらすののっけ寿司や穴子一本がのったにぎやかなセットです。
価格 ：1,958円(税込)
アレルギー：エビ・小麦・乳成分・さけ・いくら・いか・大豆
※本製品で使用しているしらすはえび・かに・いかが混ざる漁法で採取しています
しらす富士セット～釜揚げしらす・桜えび～
・とと丸大漁セット～生しらす・生桜えび～
静岡県産生しらす・生桜えび・金目鯛も入ったお寿司を楽しめるセットです。
価格 ：2,618円(税込)
アレルギー：えび・小麦・乳成分・さけ・いくら・いか・大豆
※本製品で使用しているしらすはえび・かに・いかが混ざる漁法で採取しています
とと丸大漁セット～生しらす・生桜えび～
・とにかくおっきい軍艦寿司 とと王
全長20cm、高さ5cmの迫力ある特大軍艦寿司です。
価格 ：4,378円(税込)
アレルギー：えび・小麦・さけ・いくら・ごま・大豆
※本製品で使用しているしらすはえび・かに・いかが混ざる漁法で採取しています
とにかくおっきい軍艦寿司 とと王
■販売概要
セットメニュー3種類はランチタイム限定での販売となります。詳細な提供時間帯は店舗公式サイトをご確認ください。
■店舗概要
店舗名 ： おさかな丼屋 とと丸食堂(NEOPASA駿河湾沼津サービスエリア 上り線)
所在地 ： 〒410-0309 静岡県沼津市根古屋998 NEOPASA駿河湾沼津上りフードコート内
営業時間 ： 9:00～21:00
公式サイト： https://www.muranoeki.com/shop/numazu_up.html
■会社概要
会社名 ：株式会社村の駅
所在地 ：静岡県三島市安久322-1
電話番号：0120-54-0831
代表者 ：代表取締役 瀬上 恭寛
事業内容：食のテーマパーク開発、農産物直売所、観光土産品の企画
開発販売及び品質管理、通信販売事業の展開
設立 ：2006年1月