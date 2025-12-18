世界金属射出成形材料市場2026-2032：企業ランキング、価格動向、売上推移、今後の見通し
金属射出成形材料市場の最新動向と将来予測を徹底解説！
YH Research株式会社（東京都中央区）は、最新の調査レポート「グローバル金属射出成形材料のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」を、2025年12月18日に発行しました。
本報告書は、グローバル金属射出成形材料市場の詳細な市場規模分析、成長予測、および競争環境の最新動向を網羅しています。2021年から2032年までのデータを活用し、製品タイプ、応用分野、地域など多角的な視点から市場を深く分析しています。主要企業の販売動向と市場シェアランキングに加え、新技術、製品開発、市場参入機会とリスクに関する貴重な洞察を提供し、企業の戦略的意思決定を支援します。世界の主要市場の消費・生産動向、産業チェーン構造、コスト分析も詳細に解説します。
金属射出成形材料とは
金属粉末射出成形（MIM）は、微細な金属粉末をバインダー材と混合して「原料ペレット」を作り、それを射出成形機で成形・固化させる金属加工プロセスです。この成形工程により、複雑形状の部品を一工程で大量に成形することが可能となります。成形後はバインダー除去および粉末緻密化のための処理工程を経て完成します。最終製品は多くの産業分野や用途で使用される小型部品です。
金属粉末射出成形（MIM）は、複雑形状の製品を大量生産する製造技術を提供します。本プロセスでは、微細金属粉末（通常20マイクロメートル以下）をバインダー（各種熱可塑性樹脂、ワックス、その他材料）と独自配合した原料ペレットを作成し、汎用射出成形機の金型キャビティ（単数または複数）に充填して成形します。「未焼結（グリーン）」部品を取り出した後、熱処理または溶剤処理によってバインダーの大部分を除去し、残りは制御雰囲気炉内での焼結（固相拡散）工程で除去されます。
MIMプロセスはプラスチック射出成形や高圧ダイカストと極めて類似しており、同様の形状や構造特徴を持つ製品を製造できます。ただし、比較的小型で高度に複雑な部品に限定され、他の金属成形プロセスで製造する場合には大量の仕上げ加工や組立工程が必要となるような部品に適しています。
https://www.yhresearch.co.jp/reports/1258312/metal-injection-molding-materials
【市場セグメンテーション】
グローバル金属射出成形材料市場は、「製品タイプ」「用途分野」「企業」「地域」の4つの観点から構造的に分類されており、各セグメントの成長可能性と競争環境について定量的かつ定性的に分析しています。
製品タイプ別分析： Stainless Steel、 Steel、 Magnetic Alloys、 Copper、 Others Alloys
各製品カテゴリーの金属射出成形材料市場規模、販売数量、平均販売価格、CAGR（年平均成長率）などを多角的に評価し、今後の注目分野や技術革新の影響について考察します。
用途別分析： Electronic、 Automotive、 Industrial Components、 Medical & Dental、 Firearms、 Consumer Products、 Others
産業用途や最終使用シーンごとにおける金属射出成形材料の導入状況、市場ニーズ、利用傾向を分析し、用途別セグメントにおける拡大可能性と課題を明確化します。
企業別分析： Indo-Mim、 OptiMIM （Form Technologies）、 ARC Group、 Phillips-Medisize （Molex）、 Smith Metal Products、 Netshape Technologies （MPP）、 Dean Group International、 Sintex、 CMG Technologies、 Future High-Tech、 Parmatech Corporation （ATW Companies）、 Nippon Piston Ring、 Tanfel、 Schunk、 Amphenol Corporation、 CN Innovations、 Shin Zu Shing、 GIAN、 Parmaco Metal Injection Molding AG、 Dou Yee Technologies
