¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò1·î¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ
～´±Ì±Ï¢·È»ö¶È¸¦µæ½ê¤ÈRidgelinez¤¬¶¦Æ±³«ºÅ¡ª¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¦Ç§ÃÎ¾ÉÎÎ°è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¼£ÂÎ¤È´ë¶È¤¬ËÜ²»¤Ç¸ì¤ë¶¦ÁÏ¤Î¥ê¥¢¥ë ～
³ô¼°²ñ¼Ò´±Ì±Ï¢·È»ö¶È¸¦µæ½ê¡ÊÂçºåÉÜ»ÍÛêÆí»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ÏÉ¸«±ÑÍø¡Ë¤Ï¡¢Ä¶¹âÎð¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÇ§ÃÎ¾É¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢Ê¬Ìî¤Î´±Ì±Ï¢·È¤Î½ÅÍ×À¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¼«¼£ÂÎ¤È´ë¶È¤¬¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ²»¤Ç¸ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢Ridgelinez³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ¿¹¸÷°ÒÊ¸¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤Î¹âÎð²½¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î±ä¿¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢Ç§ÃÎ¾É¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ridgelinez³ô¼°²ñ¼Ò¤ä´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¤È¤È¤â¤ËÀè¿Ê»öÎã¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï6Ì¾¤ÎÍ¼±¼Ô¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÊÉ¡×¤ä¡Ö¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¡×¡¢´±Ì±Ï¢·È/¸øÌ±Ï¢·È¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤ÈÎ©¾ì¤«¤é¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
´±Ì±Ï¢·È¤ä¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú ÅÐÃÅ¼Ô ¡Û
°ËÆ£ Î´²ð / ¤¤¤È¤¦ ¤ê¤å¤¦¤¹¤±
¥¨ー¥¶¥¤³ô¼°²ñ¼Ò Íý»ö À½ÉÊÀïÎ¬¿ä¿ÊÉôÄ¹¡Ê·ó¡ËÇ§ÃÎ¾ÉÎÎ°è¼¼Ä¹ ¡Ê·ó¡Ëhhceco»ö¶ÈÀïÎ¬ÉôÄ¹
¥¨¥³¥Ê¥Ó¥¹¥¿³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¼èÄùÌò¡ÊÈó¾ï¶Ð¡Ë
»°ÉÓ Íª´õ / ¤µ¤ó¤Ú¤¤ ¤æ¤¦¤
¥¨ー¥¶¥¤³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ôー¥×¥ë¡õ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀïÎ¬ÉôÄ¹
ÌîÃÏ ¿ôÀµ / ¤Î¤Â ¤«¤º¤Þ¤µ
NEURO CARE TECH³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Co-CEO
¸åÆ£ ¹¥Ë® / ¤´¤È¤¦ ¤è¤·¤¯¤Ë
»³·Á»Ô Ê¸²½¥¹¥Ýー¥ÄÉô¼¡Ä¹¡Ê·ó¡ËÊ¸²½ÁÏÂ¤ÅÔ»Ô²ÝÄ¹
ÀîÅè ¹§Àë / ¤«¤ï¤·¤Þ ¤¿¤«¤Î¤ê
Ridgelinez³ô¼°²ñ¼Ò ¼¹¹ÔÌò°÷Partner
ËÉºÒ»Î¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー
²ÃÆ£ ÍÛ / ¤«¤È¤¦ ¤¢¤¤é
Ridgelinez³ô¼°²ñ¼Ò Senior Manager
Çî»Î¡Ê¹©³Ø¡Ë
¡Ú ¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ× ¡Û
¢¡ ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¡Ú¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¦Ç§ÃÎ¾ÉÎÎ°è¡Û¼«¼£ÂÎ¤È´ë¶È¤¬ËÜ²»¤Ç¸ì¤ë¶¦ÁÏ¤Î¥ê¥¢¥ë
¢¡ Æü»þ¡§2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë16:00-17:30¡¡¡Ê¸òÎ®²ñ 17:45-19:30º¢¡Ë
¢¡ ¾ì½ê¡§Ridgelinez³ô¼°²ñ¼Ò ¥ª¥Õ¥£¥¹
ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâÆóÃúÌÜ6ÈÖ1¹æ¡¡´Ý¤ÎÆâ¥Ñー¥¯¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¡22³¬
¾ÜºÙ¤Î¥¢¥¯¥»¥¹ÊýË¡¤ÏRidgelinez¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤
https://www.ridgelinez.com/about/corporate/
¢¡ Äê°÷¡§50Ì¾
¢¡ ÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ
¢¡ »²²ÃÂÐ¾Ý¡§´±Ì±Ï¢·È¤Ë¶½Ì£¤¢¤ëÌ±´Ö´ë¶È¡¢Âç³Ø¡¦NPOÅù¤ÎÊý¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎÊý
¢¡ ¾ÜºÙ¡§https://20260128-meetup.peatix.com/
¢¡ ¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò´±Ì±Ï¢·È»ö¶È¸¦µæ½ê¡¦Ridgelinez³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú »ö¶È³µÍ× ¡Û
¡Ø±Û¶¶¦ÁÏ¥µ¥í¥ó RE:CONNECT¡Ù¤Ï¡¢´±Ì±Ï¢·È»ö¶È¸¦µæ½ê¤¬¹Ô¤¦¡¢¼«¼£ÂÎ¤È¤Î»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤ë¡Ö»ÅÁÈ¤ß¡×¤ä¡Ö¥ëー¥ë¡×¤ò³Ø¤Ù¤ë»ö¶È¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼çºÅ»ö¶È¤Ç¤¹¡£
¡Ú ²ñ¼Ò³µÍ× ¡Û
´ë¶ÈÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò´±Ì±Ï¢·È»ö¶È¸¦µæ½ê
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜ»ÍÛêÆí»Ô²¬»³Åì1-10-5¡¡Ç¦¥öµÖ¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë 6³¬
ÀßÎ©¡§2018Ç¯11·î28Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÏÉ¸« ±ÑÍø
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ËÏ¢Æ°¤·¤¿´±Ì±Ï¢·È»ö¶È¤Î´ë²è¡¦¼Â»Ü¥µ¥Ýー¥È¡¢´±Ì±Ï¢·È¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿ä¿Ê¡¢´±Ì±Ï¢·È¤Î»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤äÄ´ºº¡¢¸¦µæµÚ¤ÓÆ³Æþ»Ù±ç¡¢³Æ¼ï¹ÔÀ¯¥µー¥Ó¥¹¤Î±¿±Ä¤Î¼õÂ÷¤Û¤«
URL¡§https://p4rl.com/
¡Ú ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò´±Ì±Ï¢·È»ö¶È¸¦µæ½ê
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§support@p4rl.com
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò´±Ì±Ï¢·È»ö¶È¸¦µæ½ê
