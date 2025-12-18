リーチインチャンバーの世界市場2025年、グローバル市場規模（温度制御用チャンバー、環境試験用チャンバー）・分析レポートを発表
2025年12月18日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「リーチインチャンバーの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、リーチインチャンバーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
市場概要
最新調査によると、世界のリーチインチャンバー市場は2024年に約1.58億ドルで評価され、2031年には約2.03億ドルへ拡大する見通しです。期間中の年平均成長率は3.6％であり、研究用途や産業用途における環境制御ニーズの高まりが市場拡大の背景にあります。リーチインチャンバーは、温度や湿度などの環境条件を精密に制御して材料や製品を保管・育成・試験するための装置であり、科学、産業、商業分野において広く活用されています。本レポートでは、米国の関税制度や各国の政策対応の変化が競争構造や地域経済、サプライチェーンへ与える影響についても評価し、国際市場環境の動向を包括的に分析しています。
調査の特徴と目的
________________________________________
本レポートは、リーチインチャンバー市場について、企業別、地域・国別、タイプ別、用途別に詳細な定量・定性分析を行っています。市場の変化を左右する競争状況、需給動向、価格推移、技術革新、規制の影響などが総合的に評価され、市場の全体像を多角的に把握できる構成になっています。
本調査の主要目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすること、リーチインチャンバーの成長性を評価すること、製品・用途別の将来需要を予測すること、競争要因や参入環境を分析することにあります。これにより企業は、事業戦略の立案や市場参入の判断に役立つ情報を得ることができます。
主要企業と競争環境
________________________________________
本レポートでは、ESPEC、Weiss Technik、Thermotron、Angelantoni、CTS、Suga Test Instruments、ATLAS（AMETEK）、TPS、Memmert、Binder、Envsin、Climats、Q-LAB、Associated Environmental Systems、Fentron Klimasimulation、Scientific Climate Systems、Caron、Russells Technical Products、CME、EQUILAM、Presto Testing Instruments などが主要企業として取り上げられています。これらの企業は、売上数量、収益、価格、利益率、製品ラインアップ、地域展開、技術開発動向などの観点から評価され、市場における競争力と位置づけが明確に示されています。
特に温度制御技術の精度向上や省エネルギー性能を強化した新製品開発が市場成長を後押ししており、航空宇宙、電子機器、自動車産業など高度な環境試験を必要とする分野では需要が継続的に拡大しています。
市場セグメント
本市場は、タイプ別に温度制御用チャンバー、環境試験用チャンバー、その他に分類され、それぞれ特性に応じた用途で採用が進んでいます。用途別では、自動車、航空宇宙、電子機器、医薬品、その他の分野が対象となり、特に自動車と電子機器分野での信頼性試験の強化が市場拡大の主要要因となっています。
