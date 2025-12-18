¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹ È¿µÕ¤Î¥ë¥ë¡¼¥·¥å¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËË×Æþ¤¹¤ë¥Ä¥¢¡¼¤ò¼Â»Ü¡Á¶õ´Ö¤ò¥¨¥ó¥¿¥á²½¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î²ÄÇ½À¤ò¸¡¾Ú¡Á
¡¡°ÜÆ°¤ÈÊ¬Ìî¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿CROSS¡ÊÍ»¹ç¡Ë¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ëWILLER ACROSS³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§½ÉÃ«¾¡»Î¡¢°Ê²¼¡ÖWILLER ACROSS¡×¡Ë¤Ï¡¢£Ô£Ö¥¢¥Ë¥á¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹¡¡È¿µÕ¤Î¥ë¥ë¡¼¥·¥å¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËË×Æþ¤Ç¤¤ë¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×ÈÇ¡Ö¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹¡¡È¿µÕ¤Î¥ë¥ë¡¼¥·¥å¡Ù ¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥Ä¥¢¡¼inÅìµþ¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¥Ä¥¢¡¼¡×¡Ë¡×¤ò¡¢2025Ç¯11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê·×4Æü´Ö¡¢¿·½É¡¦½ÂÃ«¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷µÒ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ï¡Ö¥â¥Î¾ÃÈñ¡×¤«¤é¡Ö¥³¥È¾ÃÈñ¡×¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¦IP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¶¯¤¤´Ø¿´¤ò»ý¤ÄÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥óÁØ¤Ï¡¢ºîÉÊÀ¤³¦¤Ø¤ÎË×ÆþÂÎ¸³¤äÀ»ÃÏ¤È¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÀÜÅÀ¤òµá¤á¤ë·¹¸þ¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÌÜÅª¤ËÍèÆü¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷µÒ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤ë¡Ö¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ²½¡×¤ä¡ÖÅÔ»Ô¶õ´Ö¤Î¥¨¥ó¥¿¥á²½¡×¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÍ¶Ã×¤È¼ý±×¸þ¾å¤Ë·Ò¤¬¤ë¤«¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¸¶ºî¥Á¡¼¥à¤¬ÆÃÊÌ¤ËÀ½ºî¤·¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤Ë´ð¤Å¤¡¢°Ê²¼¤Î3ÅÀ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ë×Æþ´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¥ê¥¢¥ë¤ÊË×Æþ·¿¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó
»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÁÈ¿¥¡Ö¹õ¤Îµ³»ÎÃÄ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¥ë¥ë¡¼¥·¥å¡ÊÀ¼Í¥¡§Ê¡»³½á»á¡Ë¤Î¿·Ï¿¥Ü¥¤¥¹¤Ë¤è¤ë»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤¡¢¿·½É¡¦½ÂÃ«´Ö¤ò°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¼¡¡¹¤È¸½¤ì¤ë¥®¥ß¥Ã¥¯¤ä¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¹¶Î¬¤¹¤ë¡È»²²Ã¼Ô¼«¿È¤¬Êª¸ì¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤È¤Ê¤ê¡¢ºîÃæÀ¤³¦¤ËË×Æþ¤¹¤ëÂÎ¸³¡É¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢Ë×ÆþÂÎ¸³¤ò¹â¤á¤ë°ÜÆ°·¿¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó
¥Ð¥¹¤òÃ±¤Ê¤ë°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êª¸ì¤Î¡ÖÉñÂæÁõÃÖ¡×¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¡£¿·½É¡¦½ÂÃ«¤È¤¤¤¦¼ÂºÝ¤ÎÅÔ»Ô¶õ´Ö¤ò¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¡¢Ææ²ò¤¤ä³¹Ãæ¤ËÀø¤àÄµÊó°÷¡Ê¾ðÊóÄó¶¡¼Ô¡Ë¤È¤ÎÀÜ¿¨¤òÍí¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÜÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¹â¤¤¥²¡¼¥àÀ¤È¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÊÅÔ»ÔÂÎ¸³
IP¤Î»ý¤ÄÇ®¶¸Åª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È¡¢ÅÔÆâ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤ä¿©¡ÊÃë¿©ÉÕ¤¡Ë¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥Ä¥¢¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¥Ä¥¢¡¼»²²Ã¤Î¾Ú¤È¤·¤Æ¡¢¸ÂÄêÈÇ¤Î¡Ö¹õ¤Îµ³»ÎÃÄ¡×ÏÓ¾Ï¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤Û¤«¡¢±Ñ¸ì¡¦Ãæ¹ñ¸ì¤Ë¤è¤ë¥¬¥¤¥É¤ª¤è¤ÓËÝÌõ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Ê¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¡¢ÂæÏÑ¡¢¹á¹Á¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥¢¥á¥ê¥«Åù¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¹ñ¡¦ÃÏ°è¤«¤éºîÉÊ¥Õ¥¡¥ó¤¬»²²Ã¤·¡¢¥Ä¥¢¡¼¼Â»Ü¸å¤Ë¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤«¤é¡Ö¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î±é½Ð¤ÏÈó¾ï¤ËË×Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£±é¼Ô¤Î±éµ»¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡×¡Ö±ÇÁü¤È±é¼Ô¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¤¡£¡×¡Ö¿·½É¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¹Ô¤±¤Æ¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢WILLER ACROSS¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¡Ö±ÇÁü±é½Ð¤È±é¼Ô¡¢¾ÈÌÀ¡¦²»¶Á¤È¤ÎÏ¢·È¤Ê¤É¡¢»öÁ°¤Ë²¿ÅÙ¤âÁêÃÌ¤ä¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¸«»ö¤Ëºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÆüÄø¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¹Ô¤Ç¤¡¢Ë×Æþ´¶¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢ÎÉ¤¤¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤âWILLER ACROSS¤Ï¡¢IP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È°ÜÆ°¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆÃÊÌ¶õ´Ö¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê´¶Æ°ÂÎ¸³¤ÎÁÏ½Ð¤ä¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹ È¿µÕ¤Î¥ë¥ë¡¼¥·¥å¡Ù¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥Ä¥¢¡¼inÅìµþ¡×³µÍ×
»²²Ã¼Ô¤Ï¡Ö¹õ¤Îµ³»ÎÃÄ¡×¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ¤ò¤á¤°¤ëÀøÆþÁÜºº¤ËÄ©¤à¡£¥¼¥í¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿»ØÎá¤Ï¡Ö¿õÌÚ¥¹¥¶¥¯¤òÄÉÀ×¤»¤è¡×¡½¡½¡£
ÅÔÆâ¤ËÀø¤àÄµÊó°÷¤«¤é¤Î¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Ä¤Ä¡¢¥¼¥í¤Î»ØÎá¤ò¼õ¤±¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó´°¿ë¤ËÄ©¤à¡¢¿·´¶³Ð¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¡£
¡ã¼Â»ÜÆü¡ä¡¡2025Ç¯11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢16Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢21Æü¡Ê¶â¡Ë
¡ãÎ¹¹ÔÂå¶â¡ä¡¡¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ10,000±ß¡¡
¡ãÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¡ä¡¡¢¨¥Ä¥¢¡¼ÆüÄø¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸½ºß¤ÏÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
https://www.klook.com/ja/activity/175508-/?spm=Activity.TopNavigation.SelectLanguage&clickId=3112dbdd0c¡¡
ⒸSUNRISE¡¿PROJECT L-GEASS¡¡Character Design Ⓒ2006-2017 CLAMP¡¦ST
¢£WILLER ACROSS²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§WILLER ACROSS³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§½ÉÃ«¾¡»Î
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èµþ¶¶°ìÃúÌÜ13ÈÖ1¹æ WORK VILLA KYOBASHI6³¬
https://willer-across.co.jp/#company¡¡
WILLER¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ëWILLER ACROSS³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¿Í¤È´ë¶È¡¢ÃÏ°è¤ò°ÜÆ°¤Ç¤Ä¤Ê¤°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¸ÜµÒ¡¦ÃÏ°è¡¦¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡¢¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨WILLER ACROSS³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢WILLER³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
