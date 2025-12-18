鳴神温泉 ななのゆ 年末年始も休まず営業します 12/27～1/4は一部特別料金
株式会社鳴神温泉（佐賀県唐津市 代表取締役 鬼塚 晃）が佐賀県唐津市七山地区で運営する日帰り温泉施設「ななのゆ」は、2025年～2026年を迎える年末年始は休まず営業いたします。
今年の年末年始は9連休という人も多く、ゆっくりと九州に帰省あるいは旅行に来られる人も多いようです。そこで、ななのゆでは年末年始のご家族での帰省中や旅行で立ち寄れるよう、休まず営業することにいたしました。
大晦日を温泉で暖まって締めくくるも良し、お正月三が日にななのゆで初風呂スタートも良し。ご湯っくりおくつろぎください。
温泉は、佐賀県内No.1の高アルカリ性単純温泉です。
【年末年始特別営業】
実 施 日：2025年12月27日（土）～2026年1月4日（日）
特別料金：大人（中学生以上） 780円 17時以降 640円
子ども（4歳以上） 390円 17時以降 320円
4歳未満 無料
家族風呂（入浴料別途）当日先着順1,560円/1h、予約2,300円/1h
※ご予約のお客様にはレンタルタオル＆バスタオル各２枚付き
鳴神温泉 ななのゆ
〒847-1106 佐賀県唐津市 七山 滝川1150番地
TEL：0955-70-7070
URL：https://www.7noyu.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337231&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337231&id=bodyimage2】
