新年のご挨拶に、お年賀ギフトで贈る干支・松竹梅・鶴亀入りの縁起物クッキー缶。「KURAKICHIあきたフルーツクッキー缶（2026迎春アソート）」誕生の背景
株式会社ゆう幸(本社：秋田県秋田市御所野下堤3-2-3 代表取締役会長兼社長 佐々木幸生)が運営している秋田県・角館発の創作菓子ブランドくら吉では、12月26日（金）～1月5日（月）まで、期間限定でKURAKICHIあきたフルーツクッキー缶（2026迎春アソート）を発売いたします。
くら吉は、秋田の素材の魅力を活かしたお菓子作りを行っております。
しかし2025年末に発売したクリスマスアソートは、素材を起点にする従来の方法から一歩進め、季節の行事に合わせた新しい商品開発に挑戦しました。
今回の「2026迎春アソート」は、その第二弾となります。
お正月という特別な時間をテーマに、干支の午（馬）、松竹梅や鶴亀などの縁起物をクッキーにデザイン。くら吉らしい地域素材の味わいを添えて、新しい一年を祝う気持ちを表現しました。
くら吉本店（秋田県仙北市角館）
迎春の喜びを包む、くら吉の特別な贈りもの
全国に8店舗を展開しているくら吉は、「旬・菓・創」という考えのもと、丁寧に作られた旬のこだわり地域素材を活かした菓子創りを行っております。
菓子には、当社が選び抜いた素材を使用して、職人が一つひとつ手作りをすることで、高品質な菓子を提供しております。
菓子には、粒の大きさで知られる秋田県仙北市西木産の西明寺栗のなかでも、栽培方法にこだわる赤倉栗園の善兵衛栗や、秋田県上小阿仁村産の食べるほおずきコアニスイーツホオズキを使用しているほか、日本一の生産量を誇る秋田産のラズベリーを活用し、あきたフランボワーズミニョンヌと命名して産学連携によるブランド化をすすめております。
くら吉は地域の魅力ある食材を再発見し、菓子として新たな価値を生み出すことで地元生産者と全国の消費者を結び、地域に寄り添った取り組みを続けています。
くら吉の商品開発は地域の素晴らしい素材から発想しています。しかし、2025年のクリスマスシーズンに発売したKURAKICHIあきたフルーツクッキー缶（クリスマスアソート）では、ギフト需要に応えるためにオケージョン（贈り物のシーン）からの商品開発に挑戦しました。
今回発売する、KURAKICHIあきたフルーツクッキー缶（2026迎春アソート）は、その第二弾となります。
「気持ちを届ける」お年賀ギフトをお菓子で表現
KURAKICHIあきたフルーツクッキー缶（2026迎春アソート） 6,480円（税込）
新年のご挨拶の手土産である「お年賀」。
くら吉は、年のはじめに大切な人へ感謝やご挨拶の気持ちを伝える“心を届ける文化”に寄り添うお菓子を作りたいと考え、2026迎春アソートは「お年賀として贈りたいと思えること」を起点に企画しました。
お年賀の魅力は、贈り物を通して「相手の一年の幸せを願う」文化にあります。見た瞬間に「おめでたい感じがする」だけではなく、ひとつひとつのクッキーが“願い”を象徴しているため、受け取った方が自然と明るい気持ちになるよう工夫しています。
年のはじまりに相応しい華やかさ、贈られて嬉しいかわいらしさ、そしてくら吉らしい味わい。そのすべてを一缶に凝縮し、「気持ちを贈る」というお年賀の価値を、クッキーで表現することを目指しました。
縁起物の意味をも考えたクッキー缶
2026迎春アソートには、松竹梅や鶴亀、伊達巻など、日本のお正月にちなんだ縁起物のモチーフを採用しました。
単に見た目のかわいさや華やかさを追求するだけではなく、一つひとつのクッキーに意味を持たせることで、開けた瞬間に新年らしいおめでたさを感じられるように考えました。
縁起物をクッキーで表現することは、形や大きさのバランスを整えるだけでも難しく、試作を重ねて完成させました。
干支“午”の跳ね馬が主役
2026年の干支である「午（馬）」は、古くから前進・向上・活力を象徴する存在とされ、その力強さやスピード感から「勢い」や「物事が順調に進む」意味をもつ縁起の良い干支です。
一方で、蹄を上げて跳ねる姿を表した跳ね馬は、馬の象徴性にさらに強いイメージが加わり、「大きな飛躍」「出世」「運気上昇」など、よりダイナミックで発展的な意味合いを持つ縁起物として親しまれています。
2026迎春アソートでは、一缶全体に迎春の勢いと祝福の雰囲気を持たせるために、跳ね馬のクッキーを中心に配置しました。
缶を開けたとき、まず目に入る存在として華やかさを演出し、お客様に新しい一年を駆け抜ける希望を感じてもらうことを意図しています。
12種類すべてに意味を込めた、迎春の世界観
2026迎春アソートは全12種類のクッキーで構成されています。松竹梅、鶴亀、かまぼこ、伊達巻、寿などのモチーフは、それぞれが新年の願いや縁起を象徴しています。
単体としても楽しめますが、12種類が揃うことで缶全体が迎春の世界観を表現する構造になっています。一つひとつに込められた意味や物語が、クッキーを食べる体験そのものを特別なものにしています。
例えば
・松・竹・梅→松は長寿、竹は清廉・成長・繁栄、梅は繁栄や気高さ。
・鶴亀→長寿と吉兆。
・市松模様→発展や継続。
・伊達巻→晴れやかさの象徴、学問成就・知恵が身につく、豊かさ・繁栄。
・かまぼこ→赤は厄除け、白は清浄・神聖。新年のおめでたい門出を意味。
・寿→新年の祝福と幸福。
など、どれも新しい一年のはじまりにふさわしい象徴です。
これらの縁起物が揃うことで、より華やかな迎春の物語性が生まれます。
KURAKICHI あきたフルーツクッキー缶（2026迎春アソート）
1. 寿クッキー（ゆずジャムサンド）
…爽やかな風味の秋田県産ゆずのジャムをサンドした亀甲型のクッキーです。
2. 寿クッキー（フランボワーズジャムサンド）
…甘酸っぱいあきたフランボワーズミニョンヌのジャムをサンドした亀甲型のクッキーです。
3. かまぼこクッキー（フランボワーズジャムサンド）
…かまぼこをモチーフにした、甘酸っぱいあきたフランボワーズミニョンヌのジャムをサンドしたクッキーです。
4. たんかんクッキー
…奄美大島産のたんかんを使用した、爽やかな風味のクッキーです。
5. 市松クッキー
…錦玉子がモチーフ。奄美大島産のたんかんを使用した市松模様のクッキーです。
6. 伊達巻クッキー
…伊達巻をモチーフにした、あきたフランボワーズミニョンヌで色付けしたクッキーです。
7. 松クッキー…香り高い抹茶を使用した、松型のアイシングクッキーです。
8. 竹クッキー…香り高い抹茶を使用した、竹型のクッキーです。
9. 梅クッキー
…甘酸っぱいあきたフランボワーズミニョンヌを使用した、梅型のアイシングクッキーです。
10. 跳ね馬クッキー（フランボワーズ）
…アイシングをほどこし開運の願いを込めた跳ね馬型のクッキーです。
11. 跳ね馬クッキー（※フランボワーズの下にある白い跳ね馬）
…バター香る、跳ね馬型のクッキーです。
12. 鶴・亀クッキー
…あきたフランボワーズミニョンヌや奄美大島産のたんかんを使用した、ひとくちサイズのクッキーです。
新年の贈り物として、文化と素材をつなぐ一缶に
2026迎春アソートは、お年賀として贈りたくなるような特別感を大切にしています。
新年のご挨拶、帰省の手土産、職場や取引先への年始の贈り物に、そしてご自身への「新春を彩る特別な一缶」としてもお選びいただけます。
くら吉が大切にしてきた「素材を活かす菓子作り」と
お年賀文化に寄り添う「気持ちを届ける」という視点がひとつになり、
それぞれのお菓子に込められた願いが届けられる贈り物が完成しました。
新しい年の幕開けを華やかにする2026迎春アソートは、「あなたの一年がよいものになりますように」という気持ちを結ぶお年賀ギフトとして、多くの方に届けたい一缶です。