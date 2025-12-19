一般社団法人日本フレスコボール協会、一般社団法人日本ビーチテニス連盟、一般社団法人日本モルック協会は、2026年2月7日と8日に開催するビーチスポーツの祭典『沖縄ビーチスポーツフェスティバル2026』において、令和歌謡曲グループ「チャカランド」との公式タイアップが決定したと発表しました。





今回のタイアップでは、沖縄を拠点に活動する「チャカランド」の楽曲『愛する私へ』が公式テーマソングとして採用されます。主催者は、複数のビーチスポーツに挑戦するという同イベントの積極的なコンセプトを盛り上げる楽曲として選ばれたと説明しています。「チャカランド」は、J-POPや昭和歌謡を現代的に再構築した「令和歌謡曲」を特徴とするグループで、国内外で活動の幅を広げています。イベント2日目の表彰式前には、同曲に合わせたダンスのコラボ撮影も予定されているとのことです。



『沖縄ビーチスポーツフェスティバル2026』は、年間を通じて温暖な沖縄の気候を活かして2月に開催されるイベントです。観戦や各種目の体験は無料で、すでに一部競技では選手の参加エントリーが開始されています。





『沖縄ビーチスポーツフェスティバル2026』の概要

・イベント名: 沖縄ビーチスポーツフェスティバル2026

・開催日時: 2026年2月7日(土)、8日(日)

・開催場所: 豊崎海浜公園豊崎美らSUN ビーチ（沖縄県豊見城市豊崎5-1）

・主催: 沖縄ビーチスポーツフェスティバル実行委員会

・後援: 豊見城市、豊見城市商工会、一般社団法人豊見城市観光協会

・主な特徴:

・観戦、体験参加は無料。

・沖縄を拠点とするグループ「チャカランド」の楽曲『愛する私へ』が公式テーマソング。

・イベントは沖縄県スポーツイベント支援事業として開催。



