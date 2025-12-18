ＭＳプラスワン少額短期保険株式会社(代表取締役社長：八星 衛)の提供する「返品送料保険」が、2024年12月の販売開始から1年未満の2025年11月26日時点で累計加入件数50万件を突破しました。





累計契約件数50万件突破





本商品は、ネットショッピングにおける「サイズが合わない」「イメージと違う」といった自己都合の返品にかかる送料を補償するものです。多くのお客さまから「買い物がしやすくなった」「手続きが簡単」といった高い評価をいただき、こうした点が継続的な支持につながりました。









■50万件突破の背景～お客さまから寄せられた4つの評価～

販売開始以降、加入件数が着実に積み上がった背景にある4つのキーワードをお客さまの声(※1)とともにご説明します。





(1)「ネットショッピングの不安を解消し、購入しやすく」

「サイズが合わないかも」といった購入時の不安が解消されたことで、購買のハードルが下がっています。

お客さまの声(1)





(2)「保険料が手軽」

負担を感じさせない安価な保険料設定が、日常的な利用を促進しています。

お客さまの声(2)





(3)「手続きが簡単で便利」

難しい書類等は必要なく、ネットショッピングでの購入と一緒に加入できる手軽さ、スマホだけで完結する手続きの簡単さが支持されています。

お客さまの声(3)





(4)「保険金の支払いがスピーディー」

保険金の請求から受取りまでの速さが、サービスへの信頼に繋がっています。

お客さまの声(4)

(※2025年11月末当社実績：保険金請求受付の翌営業日までの支払完了率約98％)









こうしたお客さまの評価を裏付けるように、利用データにおいても「利用者の半数以上が3回以上のリピート利用を行っている」という結果が出ています(※2)。また、累計加入回数が2回以下のお客さまにおいても再加入意欲は約9割に達しており(※3)、一度利用することで良さを実感いただき、継続利用されている実態が明らかとなりました。





ＭＳプラスワン少額短期保険株式会社は、今後もお客さまの声を基に、保険を通じた「新しい価値」を提供し続け、さらなる顧客体験価値の向上を目指してまいります。





※1：当社が毎月実施している顧客ロイヤルティ調査より

※2：2025年11月末の累計加入データより

※3：当社が2025年9月に実施したお客さまアンケート(過去の加入回数が1・2回のお客さまを対象)にて「返品送料保険をまた利用したいと思いますか？」に対し、89％が「はい」と回答しています。(回答数201件)









［返品送料保険とは］

返品送料保険は、ECサイト「Yahoo!ショッピング」にてサイト組込み型保険として2024年12月から提供されています(ペットネーム「あんしん返品」(注))。ユーザーがファッションアイテム購入した際、「サイズが合わなかった」「イメージと違った」などの自己都合の理由で返品する際の返品送料を補償します。詳細は、HPをご覧ください。





(注)PayPay保険サービス株式会社を通じて「PayPayほけん・あんしん返品」として提供しています。





＜ＭＳプラスワン少額短期保険HP「返品送料保険」＞

https://www.ms-plus1.com/service/return-shipping/





返品送料保険