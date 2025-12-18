首都圏を中心に不動産事業を展開している株式会社タウンハウジングは、東北エリアを管轄する株式会社タウンハウジング東北(本店：宮城県仙台市、代表取締役社長：新田 泉)、及び北関東エリアを管轄する株式会社タウンハウジング北関東(本店：群馬県高崎市、代表取締役社長：新田 泉)を設立し、2025年11月21日に東北エリアで1号店となる「タウンハウジング仙台店」(宮城県仙台市)を、2025年11月22日に北関東エリアで1号店となる「タウンハウジング高崎店」(群馬県高崎市)を、オープンいたしました。





仙台市は、東北最大の都市として、学術・経済・文化の中心的役割を担いながら、多様な人々が日々の暮らしを営む“生活都市”として成熟しています。学生、社会人、転勤者、ファミリー層と、さまざまなライフステージにある方々が集まり、その多様な暮らし方が自然に受け入れられる、包容力のある地域性が魅力です。再開発の進む駅周辺や、落ち着いた住環境が整う住宅地など、幅広い住まいの選択肢が存在し、今後も継続した居住ニーズが見込まれています。

一方、高崎市は北関東における交通・商業の要衝として発展し、新幹線をはじめとした豊富な交通網により、首都圏との往来が非常に活発です。市内外から幅広い世代が集まり、単身者からファミリー層まで、多様な生活スタイルに応える住まいの需要が生まれています。駅周辺の再整備や新しい住宅供給も進んでおり、これからさらに魅力が高まる地域として大きな期待が寄せられています。

私たちは、こうした地域の暮らしに寄り添いながら、首都圏で培ってきた接客品質や住環境提案のノウハウ、さらには不動産グループとしての総合力を活かしたサービスの提供を行い、皆さまが「身近に相談できる存在」として長く信頼される拠点となるよう努めてまいります。









■店舗概要

株式会社タウンハウジング東北 仙台店

所在地 ：〒980-0014

宮城県仙台市青葉区本町1-5-28 カーニープレイス仙台駅前通1F

営業時間：10：00～19：00

定休日 ：水曜日

TEL ：022-398-7868

FAX ：022-398-7869









■会社概要

商号 ：株式会社タウンハウジング東北

代表者 ：代表取締役社長 新田 泉

所在地 ：〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-5-28

設立 ：2025年8月





仙台店 外観





仙台店 内観





■店舗概要

株式会社タウンハウジング北関東 高崎店

所在地 ：〒370-0849

群馬県高崎市八島町46-3 エイコービル1階

営業時間：10：00～19：00

定休日 ：水曜日

TEL ：027-388-9977

FAX ：027-388-9978









■会社概要

商号 ： 株式会社タウンハウジング北関東

代表者 ： 代表取締役社長 新田 泉

所在地 ： 〒370-0849 群馬県高崎市八島町46-3

設立 ： 2025年8月

URL ： https://www.townhousing.co.jp/

http://www.town-group.jp (グループHP)





高崎店 外観





高崎店 内観