https://camp-fire.jp/projects/891877/view

株式会社ナショナルトータルビバレッジ（本社：神奈川県相模原市｜代表取締役：山口弘一）は、挑戦者を支える応援型エナジードリンク『爆勝エナジー』 の先行販売をクラウドファンディングにおいて実施、公開からわずか10時間で目標金額30万円を達成。その後も支援が伸び続け、現在*支援総額72万円超（達成率240％） を記録し、最終日の12/26 23:59まで、ネクストゴール100万円 に挑戦しています。本プロジェクトでは、新商品の爆勝エナジーが最大50％OFFで購入できるお得なリターンをご用意しております。また、 商品誕生の背景や想いを「漫画」で可視化したストーリーコンテンツ を公開。数字だけでは伝えきれない「なぜこのドリンクをつくったのか」という想いが、さらなる共感と支援の広がりを生んでいます。*2025年12月17日18時時点

◼️クラウドファンディング詳細

プロジェクト名：チャレンジの輪を広げよう！挑戦者を支える応援型エナジードリンク『爆勝エナジー』CAMPFIRE：https://camp-fire.jp/projects/891877/view目標金額：30万終了日：12/26（金）23:59おすすめリターン爆勝エナジー50％オフ→https://camp-fire.jp/projects/891877/backers/new?id=1545799

■ 商品誕生の背景を“漫画”で公開

本プロジェクトでは、代表・山口弘一の実体験をもとに、『爆勝エナジー』誕生までの物語を漫画として制作・公開しています。・漫画では、挑戦したくても踏み出せない人があまりにも多い社会・自身が経験した家族との別れ、経営の危機・ある研修で出会った「言葉」によって救われた原体験が描かれています。そして最後に語られるのが、「応援が当たり前に存在する社会をつくりたい」 という想い。この漫画では、 商品説明ではなく なぜクラウドファンディングに挑戦しているのか？その理由そのものを伝えるコンテンツとなっています。

◼️『爆勝エナジー』の商品特徴

１）メンタルサポートのプロが企画・監修代表は、一般財団法人 日本プロスピーカー協会（JPSA）ベーシックプロスピーカーとして、長年「人の可能性」「思考の力」を伝えてきました。その知見を、言葉×飲料という形で融合させています。２）クラウドファンディングで証明された市場評価・開始10時間で目標金額達成・達成率240％突破これは、「応援を形にした飲料」という新しい価値が 市場に受け入れられた証です。３）体に優しく、飲みやすい設計砂糖・人工甘味料不使用。希少糖アルロース、BCAA、L-アルギニンを配合し、受験生から経営者まで 毎日安心して飲める設計 にこだわりました。

■ ネクストゴール100万円に込めた想い

「あなたはできる」を、文化にするために今回の達成はゴールではありません。ネクストゴールでは、・流通・販路の拡大・応援文化を広げるイベント・発信の強化に取り組み、「応援が特別なものではなく、当たり前にある社会」を実現するための挑戦を続けていきます。初年度販売目標は 10万本。 『爆勝エナジー』を、より多くの挑戦者のそばへ届けていきます。

■ 会社概要

会社名 ： 株式会社ナショナルトータルビバレッジ代表者 ： 山口弘一(一般財団法人日本プロスピーカー協会(JPSA) ベーシックプロスピーカー)所在地 ： 神奈川県相模原市緑区寸沢嵐3187-3事業内容： 飲料開発・販売(『ととのった』等)・サウナ関連事業URL ： https://n-t-b.jp/