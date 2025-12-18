伊豆・村の駅ラスカ熱海店(所在地：静岡県熱海市田原本町、以下：当店)は、2025年12月、年末年始の毎週末、年末年始の感謝祭イベントを開催いたします。

静岡県産の農産物を中心に、旬の味覚や体験型で冬の味覚を楽しむイベントをお届けいたします。地元生産者さんの新米、みかんといった旬の恵みの詰め放題や、お子様から大人の方までお楽しみいただけるルーレットやわなげ、ガラポン大会、ピッタリチャレンジなど遊び心あふれる企画を多数ご用意しました。地元のお客様はもちろん、熱海に足を運んでいただいた観光のお客様まで幅広く楽しめる内容です。





さらに、当店一番人気のお土産ブランド「黒麦まんじゅう本舗」では、熱海の早咲きの桜に合わせて今年も季節限定の「桜まんじゅう」の販売がスタートいたします。年始期間中、桜まんじゅうと黒麦まんじゅうの詰め合わせは2026年年始限定パッケージでお届けいたします。

ぜひ、年末年始の熱海へお立ち寄りくださいませ。





伊豆・村の駅 ラスカ熱海 冬の大収穫祭を開催









■こーーーんなにもりだくさん！！特別イベントを大開催！

イベント期間中、各日9:00～10:00の間でお楽しみいただけるイベントをご用意しました！生産者さんの美味しい農産物がお得にゲットできたり、年末年始にピッタリのワクワクイベントだったり。お子様から大人の方までみなさんご一緒にお楽しみいただけるイベントを多数ご用意しております！





・お鍋野菜(国産)ルーレット

12月20日(土)、21日(日)(1回108円税込)

ルーレットを回して、出た目のお野菜をゲット！！

お野菜の内容は「大根・ミニ白菜・長ねぎ・春菊・しいたけ・人参」を予定。これら全部が当たる可能性も？！

ポカポカお鍋で厳しい冬を乗り越えよう！！





・クリスマストマト プレゼント！(静岡県・愛知県・長野県産)

12月24日(水)、25(木)(1会計につき1回まで)

伊豆・村の駅ラスカ熱海店のトマトブランド「ファーマーズトマト」より、トマトのプレゼント企画をご用意！

産地直送、新鮮でカラフルなトマトをそろえました！お会計時、村の駅のレジにて「メリクリトマト！」とスタッフにお声がけください。各日なくなり次第終了です。





・年越しそばピッタリチャレンジ

12月27日(土)(1回324円税込)

渡された長ーい紐を、スタッフから指示された長さでピッタリカットを目指そう！ピタリ賞なら村の駅で大人気お蕎麦「ムラソダチ」のお蕎麦をゲット！！惜しくもピッタリにならなかったとしても、ご参加くださった皆様にはこれまた人気の商品「山家そば」をプレゼント！！必ずお得なお蕎麦イベントです。





・おもちもちもちジャンケン

12月28日(日)(1回324円税込)

もっちもちの櫻井さんのお餅をかけて、スタッフとじゃんけん対決！！勝利すると美味しいお餅がゲットできます！負けてしまっても、村の駅からプレゼントがあるかも？！

年末年始は予約でいっぱいの大人気のお餅です！ぜひおうちで焼いてお召し上がりください！





・お雑煮野菜わなげ(国産)

12月29日(月)(1回216円税込)

毎回大盛り上がりの人気イベント、「わなげ」にお雑煮野菜が登場！！ちいさなお子様からご高齢のお客様まで、幅広い年代の方にお楽しみいただけます。お野菜に親しむきっかけとしても良し、本気で狙いをつけて挑んでも良し！目当てのお野菜をお得にお持ち帰りください。





・こたつでみかん運試しくじ(静岡県産)

12月30日(火)(540円税込)

ミニミニこたつに手を入れて、静岡県産みかんをかけて運試し！くじ引きの運勢に合わせた数、みかんがゲットできます。甘酸っぱい旬のみかんを片手にお正月を迎えよう！





・年末ガラポン大会

12月31日(水)(1回324円税込)

ワクワク！ドキドキ！年末最後の運試し！！2025年の感謝を込めて、村の駅イチオシの景品を多数ご用意いたしました！なかには農産物もあるかも？！損はさせないガラポン大会、ぜひご参加ください！





・村の福袋販売

1月2日(金)、3日(土)、4日(日)

新春福袋が今年も登場！！

今回は物販商品だけでなく、農産物の福袋もご用意いたしました。村の駅の「美味しい！」を詰め込んで、福をお客様にお届けいたします。松・竹・梅の3種類です。ご自宅でお楽しみいただけること間違いなし！！





・春の七草販売

1月5日(月)、6日(火)、7日(水)

七草がゆに入れるお野菜をセットでご用意！無病息災を祈り、ご自宅で作ってみませんか？

ごちそうが並ぶ年末年始、豪華なおせち料理を食べ終えた後の胃は、ややお疲れ気味。

胃腸を休め、今年も一年元気にお過ごしいただけますように、3日間各日数量限定でご用意しています。





※各イベントは9時～10時の開催予定。

※イベントは商品がなくなり次第、またはお時間になり次第受付終了となります。

※イベントでご用意する農産物の品目、品種、産地等が変更になる場合がございます。

※ラスカ全館で年末年始の営業時間が変更されます。以下ご確認をお願いいたします。

12月31日(水) ショッピング9:00～18:00 レストラン11:00～18:00

1月1日(木) 全館休館

1月2日(金)、1月3日(土) ショッピング9:00～18:00 レストラン11:00～21:00

(各日、一部ショップは除きます。)





冬の大収穫祭チラシ









【黒麦まんじゅう本舗からお知らせ】

熱海は日本一の早咲きの桜「あたみ桜」が1月の初旬から開花いたします。あたみ桜にあわせ、今年も年始より季節限定「桜まんじゅう」の販売がスタート！また、上品な甘さの黒麦まんじゅう(こしあん)と、ほのかな香りが広がる桜まんじゅうをセットにした季節の詰め合わせを、2026年の年始パッケージにてご用意！

1月2日(金)～1月12日(月)までで、各日数量限定でございます。





桜まんじゅう









■過去のイベントの様子

毎月13日はラスカ熱海全館の「JRE POINT3倍イベント」に合わせて、お野菜やフルーツの詰め放題イベントを開催中！





イベントの様子









■伊豆・村の駅ラスカ熱海店について

都心からわずか40分の温泉リゾート地、熱海。伊豆・村の駅ラスカ熱海店は、JR熱海駅直結のショッピングセンター「ラスカ熱海」の1階にございます。熱海や伊豆をはじめ全国各地の「うまいもん」とともに、地域の生産者が丹精込めて育てた野菜や果物を販売しています。

店内併設の「黒麦まんじゅう本舗」は「美味しいお菓子で一人でも多くのお客様に喜んでいただきたい」という創業者の創業原点の心をもって、伊豆・村の駅ラスカ熱海店内にて黒麦まんじゅうを販売し続けております。しっとりモチモチとした食感と麦こがしの香ばしさが美味しいおまんじゅうと共に、熱海を支え、盛り上げる一員になることを目指し、皆様に熱海の伝統と文化、そしてご縁をお届けしてまいります。





伊豆・村の駅ラスカ熱海店について









【店舗概要・会社概要】

＜店舗概要＞

店舗名 ： 伊豆・村の駅ラスカ熱海店

所在地 ： 静岡県熱海市田原本町11-1ラスカ熱海1階

営業時間： 9:00～19:00

URL ： https://www.muranoeki.com/shop/lusca.html

TEL ： 0557-81-0051





＜会社概要＞

会社名 ： 株式会社村の駅

所在地 ： 〒411-0815 静岡県三島市安久322-1

代表者 ： 代表取締役 瀬上 恭寛

設立 ： 2008年3月

事業内容： 農産物直売所運営・販売

公式HP ： http://www.muranoeki.com/