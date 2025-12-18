干支菓子がユニコーンに変身！？干支×ダジャレで6年目 新年の“初笑い”を届ける「ウマくいって ニコニコ～ん！」12月28日より期間限定販売
明治34年創業の老舗和菓子店「和菓子処 稲豊園」(岐阜県高山市)は、来年の干支「うま年」にちなみ、ユニコーンをモチーフにした新年限定菓子『ウマくいって ニコニコ～ん！』を、2025年12月28日(日)より2026年1月末までの期間限定で販売いたします。
稲豊園オンラインショップ： https://tohoen.com/lineup/type_new.html
新年限定菓子「ウマくいって ニコニコ～ん！」
■今年で6年目！恒例企画「干支×ダジャレ菓子」
本商品は、同店が6年にわたり続けてきた恒例企画「干支×ダジャレ菓子」シリーズの最新作。
毎年、“新年の初笑い”をテーマに、干支に言葉遊びを掛け合わせた和菓子を展開しており、「贈る側も、贈られる側も、思わず“くすっ”と笑顔になる」そんな正月の始まりに寄り添う存在として親しまれてきました。
2026年の干支は「午（うま）」。
そこから着想を得て生まれたのが、「ウマくいって、ニコニコ～ん！」という商品名です。
「ニコニコ」は“笑い”、「コーン」は“ユニコーン”。
縁起の良い“馬”と、夢や希望の象徴である“ユニコーン”を掛け合わせ、一年の始まりを前向きな気持ちで迎えてほしいという想いを込めました。
■3匹のユニコーンまんじゅう
『ウマくいって ニコニコ～ん！』はそれぞれ異なる願いを託した3匹のユニコーンまんじゅうの詰め合わせです。
シロニコまんじゅう（木いちごあん）
古来より神の使いとされる「白馬」をイメージ。
まっすぐな心で未来を切り拓く“成功”の象徴。
シロニコまんじゅう
フジニコまんじゅう（こしあん）
しなやかで強い藤の花をモチーフに、知性と品格、調和を大切にする力を表現。
フジニコまんじゅう
サクラニコまんじゅう（つぶあん）
新しい始まりを告げる桜のように、挑戦する勇気と希望を応援する一匹。
サクラニコまんじゅう
すべて職人の手作業で一つひとつ表情を描き上げ、和菓子でありながら思わず写真を撮りたくなる愛らしさも特長です。
職人が一つひとつ手作業で表情を描き上げたユニコーンまんじゅう。
■お年賀にふさわしい、気品ある装い
3個入り(1箱 税込1,280円)のみの展開で、パッケージは紫×ゴールドを基調とした上品なデザイン。
新年のご挨拶やお年賀、帰省土産にもふさわしい仕様に仕上げました。
なお本商品は今季限りの期間限定販売で、定番化の予定はありません。
紫とゴールドを基調にした上品なパッケージ。
【商品概要】
商品名 ： ウマくいって ニコニコ～ん！
内容 ： ユニコーンまんじゅう 3個入
箱の大きさ： 長さ17cm×幅6.5cm×高さ5.5cm
価格 ： 1,280円(税込)
販売期間 ： 2025年12月28日(日)～2026年1月末(予定)
販売場所 ： 和菓子処 稲豊園(岐阜県高山市朝日町2番地)または
稲豊園オンラインショップ
( https://tohoen.com/lineup/type_new.html )
2026年、すべてがウマ(馬)くいきますように！
■稲豊園について
創業120年を越える飛騨高山の和菓子処。創業以来、四季折々の和菓子や斬新なアイディアの和菓子を作り続けております。
◇本店
所在地 ： 岐阜県高山市朝日町2番地
営業日時 ： 火曜定休 9時から18時まで
年末年始 12月31日まで営業(16時閉店)
元旦休業 1月2日 初売り開始
会社名 ： 株式会社 稲豊園
代表者 ： 中田 專太郎
創業 ： 明治34年
URL ： https://tohoen.com
Instagram： https://www.instagram.com/hidatakayamatohoen/