“店舗・EC・販促のすべてを、AIでブースト”「AI RetailBooster on IDX」リリース ～ 接客・販促・在庫・顧客分析・スタッフ教育まで、小売・EC事業のDXを加速するAI基盤 ～
企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、小売チェーン・EC事業者・店舗運営企業向けに、販売現場とデジタルチャネルの統合的業務支援を実現するAIソリューション『AI RetailBooster on IDX』の提供を開始いたしました。
顧客対応、商品説明、販促文作成、在庫分析、スタッフ教育など、多岐にわたる業務を生成AIで一元支援し、売上と業務効率を同時に引き上げる“現場主導型の小売DX”を実現します。
■小売・EC業界向けAIプラットフォーム「AI RetailBooster on IDX」
https://www.idx.jp/aifactory/list/retail/
■AI RetailBooster on IDX の主な特徴
小売業界特化のナレッジベース × 生成AI × 業務テンプレートにより、以下の業務を強力にサポートします。
● 接客・商品説明AI：FAQ作成・製品比較資料・顧客対応スクリプトの生成支援
● EC商品ページ作成AI：SEO対応文章・商品説明文の生成・レビュー対応文のテンプレート提供
● 売上分析レポートAI：データ分析手法・改善提案・トレンド分析のAI支援
● 販促企画立案AI：キャンペーン企画・販促文案・施策アイデアの生成
● スタッフ教育・マニュアル制作AI：接客マニュアル・商品知識・研修資料の作成支援
● 業績レポート作成AI：売上分析・改善提案・月次レポートのテンプレート提供
■“現場にフィットするDX”を、だれでも使えるAIで実現
AI RetailBooster on IDX は、大型小売チェーンから地域密着店舗、オンライン専門ブランドまで幅広く対応可能。
ソリューションサイト「AIファクトリー」では、小売業界向けテンプレート例、小売業界向けプロンプト例、生成AIによる支援例などを公開しています。
■詳細・無料トライアルのお申し込みはこちら：
https://www.idx.jp/aifactory/list/retail/
■無料PoC・導入相談 受付中
現在、小売・EC事業のデジタルシフトを進める企業様向けに、PoC支援・テンプレート設計・導入サポートのご相談を無料で受付中です。販売現場のDXを検討されている企業様は、ぜひご相談ください。
AIデータ社では、11月20日に小売業界におけるAI活用とDX推進をテーマにした「AIエージェント×AXフォーラム～小売～」 を開催いたしました。
本フォーラムでは、「属人知・データ分散・全体最適不在」という小売業特有の壁を打破するため、リテールAI協会や先進企業による実践事例を交えてお話いただきました。
▼「AIエージェント×AXフォーラム～小売～」開催レポートの詳細はこちら：
https://webinarabc.jp/new-webinar/aikomei-nov/
■AIデータ株式会社について
名 称：AIデータ株式会社
設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）
代表取締役社長：佐々木 隆仁
所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F
URL： https://www.aidata.co.jp/
AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。
データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。
一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。
