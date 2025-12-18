脱炭素と原子力再評価が後押しする核級材料市場――2031年285百万米ドル規模へ拡大する原子力用イオン交換樹脂
原子力用イオン交換樹脂は主に微小球の形態をとるものであり、原子力発電所産業において広く使用されている。これらの原子力用イオン交換樹脂は極めて高い純度基準を有しており、原子力発電産業が水質に対して課す厳格な要求を満たすことができる。
行業の特徴：安定かつ特化された需要と安全重視の世界
原子力用イオン交換樹脂市場は、他の一般的なイオン交換樹脂市場と比べて、非常に特化かつ安定した需要構造を持つのが特徴である。原子炉運転、燃料プール管理、放射性廃液処理といった用途は、いずれも法規制、安全基準、品質保証基準が厳格であり、導入企業・原子力事業者は長期にわたり安定して同じ性能の樹脂を必要とする。そのため、参入障壁は高く、新規参入者が安易に参入できる市場ではない。また、核級樹脂に求められる耐放射線性、イオン選択性、交換容量、水質耐性などに対する高い技術要求から、単なる原材料メーカーではなく、化学・材料両面の高度なエンジニアリング力と品質管理体制を持つ企業が優位を占める。さらに、原子力発電所のライフサイクル全体（新設、運転、廃炉、廃水処理）にわたる継続的な水処理需要があるため、景気変動の影響を受けにくく、安定成長が期待される点も他市場にはない特徴である。加えて、近年の脱炭素、エネルギー安全保障の重視により、再稼働や新規原子炉建設を進める国々が増えており、それに伴い核級樹脂の需要基盤が着実に広がっている。故に、本分野は「高度・高品質・高安全性」を要件とする“専門市場”として、量産型の一般樹脂市場とは性質を異にしており、長期的には安定かつ堅牢な成長が見込める。
市場規模：今後の拡大を示す明確な数字
LP Information の最新調査レポート「世界原子力用イオン交換樹脂市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/45830/nuclear-grade-ion-exchange-resin）によれば、2025年から2031年にかけて、本市場の年平均成長率（CAGR）は 7.2％ に達するとされ、2031年にはグローバル市場規模が約 2.85億米ドル に到達すると予測されている。この数字は、原子力用途に特化したニッチだが着実に拡大するセグメントを明確に表しており、従来の一般イオン交換樹脂市場が比較的緩やかな成長（例えば従来レポートでは年平均4.2％程度）だったのに対し、核級用途はそれを大きく上回る成長率だ。また、一般イオン交換樹脂全体の市場拡大や水処理需要の増加、さらには超純水用途および高純度水管理用途の伸長も、核級樹脂市場の裾野拡大を間接的に支える要因になる。たとえば、超純水製造用イオン交換樹脂市場も成長し続けており、企業の技術力強化、用途の高度化、水質規制の強化などがその背景にある。 このように、核級イオン交換樹脂市場は規模こそ大きくはないものの、今後数年間で確実に拡大する見込みがあり、原子力分野への安定供給と長期的な市場育成を見据えたビジネス機会として非常に有望である。
図. 原子力用イオン交換樹脂世界総市場規模
図. 世界の原子力用イオン交換樹脂市場におけるトップ10企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要メーカー構成：世界トップ3が市場の過半を握る寡占構造
核級イオン交換樹脂の世界的な主要製造業者としては、DuPont、LANXESS、Purolite が挙げられる。LP Informationによると、2024年時点でこれらトップ3社が売上ベースで約 76.0％の市場シェア を占めていた。 また別の市場分析では、DuPont と LANXESS がそれぞれ約 40％、30％のシェアを占めるという報告もある。この寡占構造は、核級用途に求められる高品質・高信頼性・厳格な規格適合性という特徴と整合する。大手化学／特殊樹脂メーカーであり、かつ水処理やイオン交換技術における高度な専門知識と品質管理能力を持つ者のみが、この市場において信頼を勝ち得る。実際、Purolite も自社ウェブページで「Nuclear Grade Resin」カテゴリを設け、原子力水処理用途向けの混合床（mixed-bed）樹脂などを提供している。 こうした構成により、参入障壁は極めて高く、新興企業や汎用イオン交換樹脂メーカーが容易に核級市場へ転換するのは困難である。それゆえ、既存の大手による技術革新と供給安定性が、市場の信頼と継続性を支える基盤となっている。
