高温表面点火装置の世界市場2025年、グローバル市場規模（窒化ケイ素点火装置、炭化ケイ素点火装置）・分析レポートを発表
2025年12月18日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「高温表面点火装置の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、高温表面点火装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
________________________________________
最新調査によると、世界の高温表面点火装置市場は2024年に2024年に約2.82億ドルで評価され、2031年には約4.54億ドルへ拡大する見通しです。
期間中の年平均成長率は7.1％とされ、燃焼技術の高度化やエネルギー効率向上への社会的要求が市場成長を後押ししています。
高温表面点火装置は、パイロット火を使わずに主バーナーへ直接着火できる技術であり、電力を通すことで発熱体が赤熱し、通常条件下では約10年間使用できる耐久性を備えています。近年はボイラー、給湯器、暖房炉など幅広い用途で採用が進み、特に各国政府が進める炭素排出削減政策により、省エネ型機器への転換が強まり、市場需要が一層拡大する見通しです。
本レポートでは、米国の関税政策や国際的な政策適応が競争構造や地域経済、サプライチェーン強靭性に与える影響も分析し、変化する国際市場環境を総合的に評価しています。
________________________________________
調査の特徴と目的
________________________________________
本レポートは、高温表面点火装置市場の定量分析と定性分析を詳細に行い、メーカー別、地域・国別、タイプ別、用途別に市場を体系的に整理しています。
市場が絶えず変化する中で、競争状況、供給と需要の動向、価格変動、技術革新など、市場需要を左右する重要要因を明確に示しています。
本調査の目的は、世界および主要国の市場機会の規模を明らかにすること、高温表面点火装置の成長可能性を評価すること、製品別および用途別の将来成長を予測すること、競争要因を分析することにあります。これらの情報により、企業は市場参入戦略や投資判断をより的確に行うことができます。
________________________________________
主要企業と競争環境
________________________________________
本レポートには FKK Corporation、Coorstek、Surface Igniter、Rauschert GmbH、Precision Speed Equipment、SCP Limited、Haining Torbo Ceramic Products、Robertshaw、Capable Controls などの主要企業が取り上げられています。
これらの企業について、売上数量、収益、価格、利益率、製品構成、地域展開、技術開発の動向が分析され、市場での競争力や優位性が明確化されています。
特に、シリコン系セラミック技術を活用した高性能着火器を展開する企業が市場を牽引しており、環境規制の強化により、より高効率な着火技術を求める需要が高まっています。
________________________________________
市場セグメンテーション
________________________________________
高温表面点火装置市場は、タイプ別に窒化ケイ素点火装置と炭化ケイ素点火装置に分類され、それぞれ特性の異なる用途に応じて採用が進んでいます。
用途別では、ガス暖房システム、オーブン、乾燥機、その他の分野で活用されており、住宅用および産業用の両市場で導入が拡大しています。
地域別には、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカが対象で、特にアジア太平洋地域では人口増加と住宅設備需要の拡大が市場成長を強く押し上げています。
