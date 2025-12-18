Lメッセージのリッチメニュー表示が管理画面から直接設定可能に
株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2025年11月26日（水）に「L Message（エルメッセージ）」のアップデートを実施いたしました。
今回のアップデートでは、リッチメニューの表示・停止をリッチメニュー管理画面から直接行えるようになりました。
加えて、リッチメニューの表示・表示停止履歴を確認できる機能も新たに追加されました。
これにより、操作が管理画面内で統一され、従来よりも直感的で分かりやすい設定が可能になりました。
■リッチメニュー管理画面から「表示・停止」が可能に
従来は、特定の友だちにリッチメニューを表示したり停止したりする際、1:1チャットや友だちリストから個別に設定する必要がありました。
今回の改善により、これらの操作をリッチメニュー管理画面から直接行えるようになり、リッチメニューの出し分を一つの画面でシンプルに管理できるようになりました。
複数メニューを運用しているアカウントでも、日常の切替業をスムーズに進められるようになります。
■表示・表示停止履歴が確認可能に
さらに、リッチメニューの「表示」および「表示停止」の履歴を確認できる機能が追加されました。これにより、どのリッチメニューがいつ、どの友だちに表示されたのかを把握でき、切替のタイミング確認や過去の設定見直しが容易になります。履歴を参照することで、「どの導線が効果的だったか」を振り返ることができ、運用改善に活用しやすい仕様です。
■L Message（エルメッセージ）について
L Message（エルメ）は、LINE公式アカウントの拡張ツールとして、集客・接客・販売などのLINE業務を一元管理できるツールです。
定期的な機能改善とサポート体制により、さまざまな業種・職種に対応しています。
▼主な機能
・メッセージ配信
・フォーム作成
・予約受付管理
・商品販売、決済
・データ分析
L Messageでは今後もユーザーの利便性向上を目指し、今後も機能改善を進めてまいります。
■お問い合わせ方法
システムの詳細や導入方法については「L Message（エルメッセージ）マニュアルサイト」にてご案内しております。
お手数をおかけしますが、以下のリンク内の各種窓口よりお問合せいただけますと幸いです。
https://lme.jp/manual/contact/
■L Message（エルメッセージ）公式HP
L Message（エルメッセージ）は、以下のリンクからご利用いただけます。
https://lme.jp/?dreamnews
