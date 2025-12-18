レポートオーシャン株式会社プレスリリース:日本遺伝子治療市場はは2033年までに19億3580万米ドルに達する見込みで、精密医療の革新を背景に堅調な22.79％年平均成長率（CAGR）で拡大している
日本遺伝子治療市場はは、2024年から2033年の間に急速な成長を遂げると予測されています。市場規模は、2024年の4億1941万米ドルから19億3580万米ドルへと成長し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は22.79％に達すると見込まれています。この市場の成長を支える要因は、遺伝子治療技術の進展と、それを支える投資の増加にあります。
遺伝子治療の革新と市場拡大を支える要因
遺伝子治療は、疾患の根本的な原因にアプローチする画期的な医療技術であり、特定の遺伝子を修復、改変することで多くの疾患に対する治療の可能性を広げています。日本における遺伝子治療市場の成長は、製薬企業やバイオテクノロジー企業による活発な投資と協業によって支えられています。特に、希少疾患に対する遺伝子治療の開発が進む中、企業間の提携が増加しています。例えば、アステラス製薬がテイシャ・ジーン・セラピィーズ社に対して行った出資などが、遺伝子治療の研究開発を加速させています。このような投資活動は、日本市場における遺伝子治療の普及と実用化を後押ししています。
高コストが市場成長の障壁に
日本遺伝子治療市場は、患者の細胞内の遺伝子を修正する高度な治療法であるため、開発費用や治療費が非常に高額です。このコストの高さは、日本市場での普及を妨げる大きな要因となっており、多くの患者にとっては手の届かない治療法となっています。遺伝子治療に伴う研究開発、製造、規制対応の複雑さが、治療費の高騰を引き起こしています。これにより、特に経済的制約が強い日本では、遺伝子治療の広範な導入に対する障壁が存在しています。
協業による市場拡大の機会
日本遺伝子治療市場の成長を後押ししているもう一つの重要な要因は、協業やパートナーシップの増加です。中小規模のバイオテクノロジー企業と大手製造業者とのジョイントベンチャーは、遺伝子治療の需要に対応し、新たな治療法の開発を加速させています。2023年12月には、シンプログレンとギンコ・バイオワークスが遺伝子治療プラットフォームの強化を目指して覚書を締結しました。こうした協業は、遺伝子治療技術の向上や製品の商業化に向けた重要なステップとなります。また、国際的な製薬企業と日本の製薬企業との提携も市場拡大を促進しており、カプリコール社の「CAP-1002」の商業化契約のような事例は、今後の成長機会を生み出しています。
主要企業のリスト：
● Bristol-Myers Squibb Company
● 2seventy Bio, Inc.
● Novartis AG
● Gilead Sciences Inc. （Kite Pharma）
● Spark Therapeutics, Inc.
● Nipro Corporation
● JCR Pharmaceuticals Co., Ltd.
● Aurion Biotech
● Johnson & Johnson Services, Inc.
● Terumo BCT
市場セグメンテーションと主要用途
2024年の時点で、日本遺伝子治療市場では腫瘍性疾患セグメントが最大のシェアを占めています。がんの新規症例数が増加し、治療方法として遺伝子治療が注目を集めています。がん治療における遺伝子治療は、化学療法と比較して副作用が少なく、個別化治療への進展が期待されています。また、遺伝子治療の技術革新が進む中で、腫瘍のゲノム解析を活用し、患者の選定をより精密に行うことができるようになります。これにより、がん治療の効果を高めるとともに、新たな治療法の普及が進むと予想されます。
