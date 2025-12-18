アニメ『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』 初となるLINE着せかえが 2点同時にインクルーズより配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内の着せかえショップにて、アニメ『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』のLINE着せかえ2点を2025年12月18日（木）に一斉に配信開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337176&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337176&id=bodyimage2】
アニメ『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』初となるLINE着せかえが2点同時にインクルーズより配信開始！ 記念すべき第1弾はキービジュアルを使用し黒を基調としたクールなデザイン。同時に配信される第2弾はEDで登場した「たこ焼きデザイン」です。お気に入りのデザインでLINEを着せかえてお楽しみください！
■商品概要
【タイトル】東島丹三郎は仮面ライダーになりたいVol.1
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=17dab5bb-ef40-488c-abfc-d48e1e69fd32
【利用料金】370円（税込）または、150LINEコイン
【タイトル】東島丹三郎は仮面ライダーになりたいVol.2
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=5c101a74-d638-4ae4-9e61-9f03e419f871
【利用料金】370円（税込）または、150LINEコイン
■アニメ『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』
40歳になっても本気で「仮面ライダー」になろうとしていた東島丹三郎。だが、その夢を諦めかけた時、世間を騒がす「偽ショッカー」強盗事件に巻き込まれ…。『エアマスター』『ハチワンダイバー』の柴田ヨクサルが魂で描く、「仮面ライダー」を愛しすぎるオトナたちによる“本気の仮面ライダーごっこ”ここに開幕！
【OFFICIAL SITE】https://tojima-rider.com/
【OFFICIAL X】https://x.com/tojima_rider
（C）柴田ヨクサル／ヒーローズ・Tojima Rider Project
（C）石森プロ・東映
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
プレスリリース詳細へ