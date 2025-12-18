TVアニメ『SANDA』初となるLINEスタンプがインクルーズより配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内のスタンプショップにて、TVアニメ『SANDA』のLINEスタンプを2025年12月18日（木）に配信開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337161&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337161&id=bodyimage2】
TVアニメ『SANDA』初となるLINEスタンプがインクルーズの販売アカウントより配信開始！是非、LINEスタンプでもTVアニメ『SANDA』の世界観をお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】TVアニメ『SANDA』
【販売URL】https://line.me/S/sticker/32263827
【利用料金】250円（税込）または、100LINEコイン
■TVアニメ『SANDA』
舞台は、超少子化時代を迎えた近未来の日本。
国の宝として扱われ、大人たちによって全寮制の学園で管理・保護される子どもたち。
そして、子どもに夢や希望を与えるサンタクロースは危険人物とみなされ、排除の対象とされていた─。
中学生の三田一重は、雪の降る12月25日にクラスメイトの冬村四織から命を狙われる。
彼女は、三田がサンタクロースの末裔であることを知り、願い事を叶えてもらおうとしていたのだった。
サンタさん、友達を探してください
冬村の願いは、行方不明になった親友・小野一会を見つけ出すこと。
子どもたちを守るため、三田はサンタクロースとなって大人と戦うことを決意する─！
原作は、『BEASTARS』で「マンガ大賞2018」大賞をはじめ、主要マンガ賞で4冠に輝くなど、数々の賞を総なめにした板垣巴留。
アニメーション制作は『ダンダダン』や『きみの色』といった注目作を手掛けるサイエンスSARU。
板垣巴留×サイエンスSARU
大人と子どもの絆を描く、サンタクロースヒーローアクションが開幕！
【OFFICIAL SITE】https://sanda.red/
【OFFICIAL X】https://x.com/sanda_anime
（C）板垣巴留（秋田書店）／SANDA製作委員会
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
プレスリリース詳細へ