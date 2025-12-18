『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚』 ボイス搭載ワイヤレスイヤホンを期間限定で受注販売 ～ 「WIRELESS EARPHONES／CP-TWS01E 葛葉ライドウ モデル」 ～
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、完全ワイヤレスイヤホン「CP-TWS01E」と『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚※1』とのボイス入りコラボレーションモデルを受注販売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337075&id=bodyimage1】
本機種「CP-TWS01E」は、Qualcomｍ（R）社製のSoC「QCC3072」を採用しています。一般的なSBCやAACに加え、最新オーディオコーデックであるQualcomm（R） aptXTM Adaptiveにも対応しており、対応する最新のAndroid端末と組み合わせることで、従来のQualcomm （R） aptXTMに比べて高音質・低遅延・高い接続維持性能を実現します。
さらに、iPhoneやAndroid端末、音楽プレーヤーとの高品位な左右同時接続を実現する「Qualcomm（R） TrueWireless Mirroring」を搭載しています。片方のイヤホンを親機として接続し、もう片方のイヤホンに左右反対側の信号をミラーリングしながら送り出す技術で、オーディオ信号の伝送ロスが発生しないよう、随時ロールスワッピングを行うことによって音の途切れやノイズを抑え、バッテリーの片減りを防止します。また、ANC（アクティブノイズキャンセリング）機能、外音取り込み（アンビエントモード）機能、低遅延モード（ゲームモード）機能を搭載しております。さらに、防水機能（IPX4）を備えているため、運動時の汗や急な雨でも安心して使用できます（充電ケースは除く）。
本モデルは、業斗童子（CV：中田譲治）の録り下ろし音声ガイダンス（全13ワード）を搭載。また、充電ケースにはロゴと桜を、イヤホン本体には封魔管と業斗童子のシルエットを配置し、作品の世界観を表現しています。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて12月19日（金）15:00より実機展示を実施いたします。音質や音声の確認が可能です。
また、同時にワイヤレス充電器を通常販売いたします。通販サイト「ONKYO DIRECT」および秋葉原店舗「音アニ1号店」にて、12月19日（金）15:00より販売開始いたします。
※1 『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚』
・公式サイト：https://www.atlus.co.jp/raidou/
・アトラス公式X（@Atlus_jp）：https://x.com/Atlus_jp/
【ワイヤレスイヤホン】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337075&id=bodyimage2】
【ワイヤレスイヤホン音声ガイダンス】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337075&id=bodyimage3】
■通販サイト 「ONKYO DIRECT」 でのご注文
https://onkyodirect.jp/shop/pages/raidou.aspx
■受注期間：2025年12月19日（金）15：00～2026年2月6日（金）15：00
■製品発送：2026年4月中旬から4月下旬にかけて順次発送予定
■販売価格：20,000円（税・送料込）
■発売元 ：オンキヨー株式会社
※販売期間については状況により、予告なく期間を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
※予定台数に到達次第、受注受付終了となります。
【ワイヤレス充電器】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337075&id=bodyimage4】
■販売価格：4,400円（税・送料込）
■販売（1）：通販サイト 「ONKYO DIRECT」
https://onkyodirect.jp/shop/pages/raidou.aspx
■販売（2）：秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」
https://onkyoanime.com/
