¥ê¥½ー¶µ°é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¾ðÊóⅠÂÐºö¥Äー¥ë¡Ö¥¹¥Æ¥é¥ê¥¢¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¸¥«¡¦¥¨¥Ç¥å¥±ー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÃÓÅÄ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§´Ø°¦¡¢°Ê²¼ ¥í¥¸¥«¼°¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥½ー¶µ°é¥°¥ëー¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Å·Ë·¿¿É§¡Ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò£Ô£Ï£Í£Á£Ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ä®ÅÄ¿Î¡Ë¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ö¥ê¥½ー¶µ°é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¾ðÊóⅠÂÐºö¥Äー¥ë¡Ö¥¹¥Æ¥é¥ê¥¢¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢£Ô£Ï£Í£Á£Ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥ê¥½ー¥°¥ëー¥×¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Á´¹ñ¤Î¹â¹»À¸¤¬¡¢¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¡Ö¾ðÊóⅠ¡×¤Ë¸þ¤±¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê³Ø½¬¤ò¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼ê·Ú¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¡§É¬½¤²ÊÌÜ¡Ö¾ðÊóⅠ¡×ÂÐºö¤ÎÆñ¤·¤µ
¡¡2025Ç¯ÅÙ¤«¤éÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤ÇÉ¬¿Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¾ðÊóⅠ¡×¤Ï¡¢
¡¡¡¦²áµîÌä¤¬¾¯¤Ê¤¤
¡¡¡¦DNCL¤ò´Þ¤à¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°ÌäÂê¤Î»ØÆ³¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë
¡¡¡¦±é½¬ÎÌ¤ò½½Ê¬¤Ë³ÎÊÝ¤·¤Ë¤¯¤¤
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î³Ø¹»¡¦³Ø½¬½Î¤ÇÂÐºö¤¬²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥í¥¸¥«¼°¤Ï¡¢18Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾ðÊó¶µ°é¤È¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¶µ°é¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢¾ðÊóⅠÂÐºö¥Äー¥ë¡Ö¥¹¥Æ¥é¥ê¥¢¡×¤ä¡Ö¾ðÊóⅠÂÐºöÌÏ»î¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹â¹»¡¦³Ø½¬½Î¡¦¼õ¸³À¸¤Î»°¼Ô¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¥ê¥½ー¶µ°é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¼õ¸³À¸¤¬¡Ö¾ðÊóⅠ¡×ÂÐºö¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤ä¤¹¤¤ÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¾ðÊóⅠÂÐºö¥Äー¥ë¡Ö¥¹¥Æ¥é¥ê¥¢¡×¤È¤Ï
¡¡¡Ö¥¹¥Æ¥é¥ê¥¢¡×¤Ï¡¢Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¡Ö¾ðÊóⅠ¡×¤ÎÃ±¸µ³Ø½¬¤«¤é±é½¬¡¢DNCL¤òÍÑ¤¤¤¿¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¼Â½¬¤Þ¤Ç¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë³Ø½¬¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£¼ç¤ÊÆÃÄ¹¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£Ì¤Æ§¥¹ー¥Ñー¥¯¥ê¥¨ー¥¿ ´Ø°¦¤ÈÅìµþÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø ÃÝÆâ°êÍºÀèÀ¸¤¬´Æ½¤
¡¡¥í¥¸¥«¡¦¥¨¥Ç¥å¥±ー¥·¥ç¥óÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤Ç¤¢¤ê¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡ÖÌ¤Æ§¡×»ö¶È¤Ë¤Æ¥¹ー¥Ñー¥¯¥ê¥¨ー¥¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿´Ø°¦¤È¡¢ÅìµþÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø ÃÝÆâ°êÍºÀèÀ¸¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖÌ¤Æ§¡×´Ø·¸¼Ô3Ì¾¤¬¶µºà³«È¯¤Ë»²²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâºÇ¹âÊö¥ì¥Ù¥ë¤ÎÃÎ¸«¤ò·ë½¸¤·¤¿¡¢°Â¿´¤«¤Ä¹âÉÊ¼Á¤Î¶µºà¤Ç¤¹¡£
¢£¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¸À¸ì¤ÏDNCL¤ÈPython¤ËÂÐ±þ
¡¡Ãæ³Ø¹»¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ç¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¸ì¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¸À¸ì¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢Âç³ØÆþ»î¤Ç½ÐÂê¤µ¤ì¤ëDNCL¤Î¼Â¹Ô³Ø½¬¤Ë¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤è¤êËÜ³ÊÅª¤Ê¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤Ç¤¤ëPython¥³ー¥¹¤âÁªÂò¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ¹âÀ¸¤ÎÃÊ³¬Åª¤Ê¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°³Ø½¬¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
DNCL¼Â¹Ô³Ø½¬²èÌÌ
¢£³Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Û¥ï¥¤¥È¥Üー¥É¥¢¥Ë¥á²òÀâÉÕ¤
¡¡3～4Ê¬ÄøÅÙ¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Üー¥É¥¢¥Ë¥á²òÀâ¤ò100ËÜ°Ê¾åÅëºÜ¤·¡¢½ÅÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»ë³ÐÅª¡¦Ä¾´¶Åª¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ëÀß·×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²òÀâ²»À¼¤Ï¡¢NHK¡ÖÀ¤³¦°ä»º¤Ø¤Î¾·ÂÔ¾õ¡×¤Ç¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿Ê¢¶ÚÁ±Ç·²ð»á¤¬Ì³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ª¤«¤é¤âÆâÍÆ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤ä¤¹¤¤¹½À®¤Ç¤¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Üー¥É¥¢¥Ë¥á
¢£ËÜÈÖ¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎËÉÙ¤ÊÌäÂê½¸
¡¡¥¹¥Æ¥é¥ê¥¢¤Ë¤ÏÌó800Ìä¤ÎÌäÂê¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ðÁÃ¤«¤é±þÍÑ¤Þ¤ÇÃÊ³¬Åª¤Ë±é½¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£4ÂòÌäÂêÃæ¿´¤Î¶µºà¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥ÈËÜÈÖ·Á¼°¤ÎÄ¹Ê¸ÌäÂê¤âÂ¿¿ô¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»×¹ÍÎÏ¡¦µ½ÒÎÏ¤òÈ¼¤¦¼ÂÁ©Åª¤ÊÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£AI¤Ë¤è¤ë¥Á¥ã¥Ã¥È¥µ¥Ýー¥È
¡¡³Ø½¬Ãæ¤ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢AI¹Ö»Õ¤Ë¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¼ÁÌä¤Ç¤¤ë¥µ¥Ýー¥Èµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²óÅú¤òÂÔ¤Ä»þ´Ö¤ò¸º¤é¤·¡¢³Ø½¬¤Î»þ´ÖÂÐ¸ú²Ì¡Ê¥¿¥¤¥à¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡Ë¤ò¹â¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç³Ø½¬¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥é¥ê¥¢¤Î¹¹¤Ê¤ëÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¾Ò²ðÆ°²è¤«¤é¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥Æ¥é¥ê¥¢¡×¾Ò²ðÆ°²è
¥ê¥½ー¶µ°é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÎÍøÍÑÊýË¡
¡¡¥ê¥½ー¶µ°é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤«¤é¡¢¥¹¥Æ¥é¥ê¥¢ÂÐ±þ¶µºà¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³Ø½¬¤ò³«»Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤´ÍøÍÑ¤ÎÎ®¤ì¡Ê³µÍ×¡Ë
¡¡①¥ê¥½ー¶µ°é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë²ñ°÷ÅÐÏ¿¡¦¥í¥°¥¤¥ó¡ÊÌµÎÁ¡Ë
¡¡②¥¹¥Æ¥é¥ê¥¢ÂÐ±þ¶µºà¡ÊÎã¡§¡Ö¾ðÊóⅠ¤ÈDNCLÂ®½¬¡×¡Ë¤Î¹ØÆþ
¡¡③·èºÑ´°Î»¸å¡¢¥¹¥Æ¥é¥ê¥¢Æâ¤Î¥³ー¥¹²èÌÌ¤Ë¶µºà¤¬¼«Æ°È¿±Ç¤µ¤ì¡¢³Ø½¬³«»Ï
¡¡½ÎÀ¸¡¦¹â¹»À¸¤È¤â¤Ë¡¢¼«Âð¤ä¼«½¬¼¼¤«¤éÆ±¤¸¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¼ø¶È¤È²ÈÄí³Ø½¬¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³Ø½¬½Î¤ä¹â¹»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾ðÊóⅠ¤Î¼ø¶È¤ä¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥ÈÂÐºö¹ÖºÂ¤ÎÊä½õ¶µºà¤È¤·¤Æ¤â¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇã¤¨¤ë¡Ö¾ðÊóⅠÂÐºöÌÏ»î¡×Á´4²ó
¡¡¥í¥¸¥«¼°¤Ï¡¢¾ðÊóⅠÂÐºö¥Äー¥ë¡Ö¥¹¥Æ¥é¥ê¥¢¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡Ö¾ðÊóⅠÂÐºöÌÏ»î¡×¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦Á´¹ñÌó6ËüÅ¹ÊÞ¤Î¼çÍ×¥³¥ó¥Ó¥Ë¡Ê¥Þ¥ë¥Á¥³¥Ôーµ¡¡Ë¤«¤é°õºþ¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½
¡¡¡¦¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¡Ö¾ðÊóⅠ¡×¤òÁÛÄê¤·¤¿ËÜÈÖ·Á¼°¤ÎÌÏ»î¤òÁ´4²óÊ¬ÍÑ°Õ
¡¡¡¦ÌäÂêºý»Ò¡¦²òÅúÍÑ»æ¤ò°õºþ¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÌÏ»î·Á¼°¤Î±é½¬¤¬¤Ç¤¤ë
¡¡ÌÏ»î¤Ç¼ÂÎÏ¤òÂ¬¤ê¡¢¥¹¥Æ¥é¥ê¥¢¤Ç¼åÅÀ¤òÊä¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Ø¹»¡¦½Î¤Ï¾¯¤Ê¤¤½àÈ÷ÉéÃ´¤Ç¼ÂÁ©Åª¤Ê¾ðÊóⅠÂÐºö¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç¤Î¤´¹ØÆþÊýË¡¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¸¥«¡¦¥¨¥Ç¥å¥±ー¥·¥ç¥ó¡ä
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡´Ø °¦
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÃÓÅÄ»Ô¿û¸¶Ä®3-1 ¥¹¥Æー¥·¥ç¥óN 107
ÀßÎ©¡¡¡§2018Ç¯11·î12Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¶µºà³«È¯¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¶µ¼¼FC¡¢DX¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¸¦½¤¡¢AI¥µー¥Ó¥¹³«È¯
»ñËÜ¶â¡§1²¯590Ëü±ß
TEL¡¡¡§072-752-8607
URL¡¡¡§https://logica-ed.com/
¡¡¡¡¡¡¡¡https://logica.education/
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥½ー¶µ°é¥°¥ëー¥×¡ä
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Å·Ë·¿¿É§
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÌÜÇò£³－£±－40
ÀßÎ©¡¡¡§1985Ç¯£··î£¶Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä´ÉÍýÅù
»ñËÜ¶â¡§45²¯9,041Ëü±ß
URL¡§https://www.riso-kyoikugroup.com/
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò£Ô£Ï£Í£Á£Ó¡ä
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Ä®ÅÄ¿Î
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÌÜÇò£³－£±－40
ÀßÎ© ¡§2025Ç¯£³·î31Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦´°Á´£±ÂÐ£±¤Î¿Ê³Ø¸ÄÊÌ»ØÆ³½Î¡Ö£Ô£Ï£Í£Á£Ó¡×¤Î±¿±Ä
¡¦°å³ØÉôÀìÌç¸ÄÊÌ»ØÆ³½Î¡Ö¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯£Ô£Ï£Í£Á£Ó¡×¤Î±¿±Ä
¡¦¿Ê³Ø½ÎÍ»¹ç·¿±Ñ¸ì¥¹¥¯ー¥ë¡Ö¥¤¥ó¥¿ー£Ô£Ï£Í£Á£Ó¡×¤Î±¿±Ä
»ñËÜ¶â¡§1,000Ëü±ß
URL¡§https://www.tomas.co.jp/