EV 2.0の到来 電池価格が1キロワット時あたり50ドルを下回ると何が起きるのか
10年以上にわたり、電池価格は電気自動車市場の成長速度を左右してきた。航続距離、車両価格、そしてメーカーの収益性は、すべて1キロワット時あたりのコストに大きく依存してきた。かつては100ドルという水準が普及の分岐点と見なされていたが、現在その基準は変わりつつある。ブルームバーグニューエフ、ロッキー・マウンテン研究所、そして複数の自動車メーカーの予測は、より大きな転換点が近づいていることを示している。それが電池パック価格が50ドルを下回る局面である。
この水準に達することは、単に車両価格が下がるという話ではない。輸送の経済構造が変わり、エネルギー計画が再編され、これまで電動化が進まなかった地域にも新たな市場が生まれる。これが多くの専門家が「EV 2.0」と呼ぶ段階であり、電気自動車がガソリン車と競争する存在から、主流として置き換わる局面である。
電池価格の低下が車両コスト構造を一変させる
電池価格が1キロワット時あたり50ドルを下回ると、製造コストの前提が根本的に変わる。マサチューセッツ工科大学の研究によれば、この水準に達すると、補助金なしでも電気自動車は同クラスのガソリン車より安く製造できるようになる。電池は電気自動車で最も高価な部品であり、そのコスト低下は業界全体に即座に影響を与える。
テスラ、比亜迪、ステランティスなどのメーカーはすでにこの流れを見据えている。比亜迪のブレード電池や寧徳時代のリン酸鉄リチウム電池およびナトリウムイオン技術は、従来のリチウムイオン電池より大幅に低コストである。量産が進めば、エントリー価格帯でも利益を確保できる電気自動車が現実となる。
1万5000ドル級電気自動車が現実味を帯びる
電池価格の下落は、超低価格電気自動車の実現性を高める。40キロワット時の電池を搭載した小型車は、低価格のガソリン車と同等の価格で販売できる可能性がある。中国では五菱宏光ミニ電動車が5000ドル未満という価格で世界的な成功を収め、その可能性を示した。
今後、同様のモデルはインド、東南アジア、アフリカ、中南米、東欧へと広がる可能性がある。これらの地域では価格が最重要視される。国際エネルギー機関の世界電気自動車見通しでも、これらの地域が次の成長市場として位置づけられている。
価格を抑えたまま航続距離が伸びる
電池が安くなることで、航続距離の向上も容易になる。中価格帯でも600キロメートル走行可能な車両が現実的になる。長距離移動や業務用途の利用者にとって、これは大きな安心材料となる。
トヨタ、メルセデス、現代自動車、ルーシッドでは、全固体電池や高シリコン負極、改良型リン酸鉄リチウム電池の研究開発が進んでいる。これらが成熟すれば、長距離性能は標準仕様となる可能性が高い。
充電インフラは普及とともに拡大する
手頃な価格の電気自動車が成功するには、充電網の整備が不可欠である。米国では国家電気自動車インフラ計画を通じた充電器設置が進んでいる。欧州では国境を越えた急速充電ネットワークが拡大し、インドでも官民連携による高速道路充電が急増している。
普及が進むほど、民間投資も活発になる。車両から住宅への給電、スマート充電、電池交換といった仕組みも、台数増加によって現実性を高めている。
電池価格の低下はエネルギー分野にも波及する
低コスト電池は輸送分野にとどまらず、電力分野にも影響を及ぼす。ブルームバーグニューエフは、2030年までに世界の蓄電容量が6倍以上に拡大すると予測している。50ドル未満の電池が普及すれば、多くの市場で再生可能エネルギーの貯蔵が化石燃料より安くなる。
商用フリートは電動化が標準になる
商用車両は運用コストに敏感であり、電池価格の低下によって電動車両はディーゼル車より経済的になる。アマゾン、ユーピーエス、ディーエイチエル、ウォルマートはすでに大量の電動配送車を導入している。
自動車メーカーの競争軸が変わる
今後は性能よりも、ソフトウェア体験、充電利便性、信頼性が競争力の中心となる。供給網を掌握する比亜迪やテスラは優位性を持つ一方、既存メーカーも急速に対応を進めている。
50ドル時代のその先へ
1キロワット時あたり50ドルを下回ることは、市場構造の転換点である。電気自動車は特別な選択肢ではなく、最も合理的な選択肢になる。地域差はあるものの、次世代の電気自動車はより安く、より高性能で、より身近な存在へと進化していく。
配信元企業：The Business research company
