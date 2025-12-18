欧州の拡張現実（XR）市場は飛躍的な成長が見込まれており、2030年までに987億4000万米ドルに達すると予測されている。
ヨーロッパのXR市場は、企業の導入、インダストリー4.0、そして没入型デジタルトランスフォーメーションの推進を受け、年平均成長率（CAGR）31.48%で急成長を遂げています。
ヨーロッパの拡張現実（XR）市場は大きな変革期を迎えており、この地域で最も急速に成長しているデジタルテクノロジー分野の一つとして浮上しています。業界推計によると、市場規模は2021年の88億3,000万米ドルから2030年には987億4,000万米ドルに急増し、2022年から2030年の予測期間中に31.48%という驚異的な年平均成長率（CAGR）を記録すると予想されています。この目覚ましい成長は、ヨーロッパにおける企業、産業、医療、教育、そして消費者向けアプリケーションにおける没入型テクノロジーへの関心の高まりを浮き彫りにしています。
仮想現実（VR）、拡張現実（AR）、複合現実（MR）を包括する用語である拡張現実は、組織におけるデータの可視化、従業員のトレーニング、顧客とのインタラクション、そして製品設計の方法を急速に変革しています。ヨーロッパ全域で、XRソリューションは実験的なツールから、生産性、効率性、そしてユーザーエンゲージメントを向上させるミッションクリティカルなテクノロジーへと進化を遂げています。
企業と産業界の導入が市場の勢いを加速
ヨーロッパのXR市場の成長を牽引する主な要因の一つは、企業や産業界における没入型技術の導入加速です。製造業、自動車産業、航空宇宙産業、エネルギー産業といった企業は、デジタルツインシミュレーション、リモートメンテナンス、設備トレーニング、リアルタイム可視化といった用途で、XRソリューションの導入を加速させています。これらのアプリケーションにより、企業はダウンタイムの削減、従業員の安全性向上、そして複雑なオペレーションの最適化を実現できます。
ヨーロッパ全域におけるインダストリー4.0への取り組みは、企業が自動化、人工知能、そしてコネクテッドシステムを統合するための高度なツールを求めていることから、XRの導入をさらに加速させています。XRプラットフォームは、エンジニアや技術者がリモートで共同作業を行い、機械をリアルタイムで可視化し、より正確な予知保全を行うことを可能にするため、現代の産業エコシステムに不可欠な存在となっています。
ヘルスケアと教育が高成長セグメントとして台頭
ヘルスケア分野は、欧州XR市場におけるもう一つの大きな成長分野です。医療機関は、手術計画、医療研修、リハビリテーション療法、メンタルヘルス治療において、VRおよびAR技術の活用を拡大しています。XRベースのシミュレーションは、医療従事者に没入型でリスクのない環境を提供し、複雑な処置を練習することで、患者の転帰を改善し、研修コストを削減します。
同様に、教育・研修分野でも、大学、専門学校、企業研修プロバイダーが没入型学習ソリューションを導入するなど、XRの導入が急速に進んでいます。XRは、従来の教室をインタラクティブな環境に変革することで体験学習を可能にし、多様な学習者グループの知識定着率とエンゲージメントを向上させます。
小売、メディア、エンターテインメントにおけるXRの役割拡大
このサンプル PDF ファイルのリクエスト@-https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/europe-extended-reality-xr-market
