SGホールディングス株式会社（本社：京都市南区、代表取締役会長：栗和田榮一）が、政府が実施する防災支援と一体となって防災事業を行うことを目的に設立した、一般財団法人SGH防災サポート財団は、2026年1月から運用が開始される災害時等における船舶を活用した医療提供体制について、資器材等の保管に関する業務連携協定を12月18日に内閣府と締結しました。

1．業務連携協定締結の目的

2021年に「災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律」が制定され、政府においては、大規模災害時などに船舶を活用し、傷病者に医療提供を行う体制(船舶活用医療)の構築に取り組んでいます。

船舶にて医療を提供するには、平時からエアテント、エアベット、衛星通信機材などを保管するとともに、災害時に迅速に船舶への輸送を行うことが必要です。

今回の業務連携協定は、内閣府が保有する資器材等を当財団の倉庫で保管し、災害時の輸送支援によって円滑かつ迅速な船舶活用医療の提供を図るために締結するものです。

2．連携する業務

・船舶活用医療のために、内閣府が保有する資器材等の無償保管業務

・保管する資器材等の船舶への運送に関する支援業務

・その他、内閣府が必要とする業務

3．保管場所

佐川グローバルロジスティクス株式会社 東大阪第2営業所(大阪府東大阪市)

【業務連携のイメージ】







当財団は内閣府との協定締結を通じて、官民が連携した新たな防災モデルの確立に取り組むとともに、持続可能な社会貢献モデルの構築を推進してまいります。また、迅速かつ安定的な支援の実現を通じて、地域社会の皆さまの安心・安全な生活の実現に貢献していきます。

【参考】SGホールディングスにより「SGH防災サポート財団」を設立、同財団と内閣府において連携協定を締結

https://www.sg-hldgs.co.jp/newsrelease/2025/0416_5442.html

【一般財団法人SGH防災サポート財団について】

所在地：東京都江東区新砂1-8-2 SGH新砂ビルⅡ 2階

理事長：栗和田 榮一

設立日：2025年3月7日

事 業：①政府の分散備蓄品の保管・管理、輸送手配

②避難所物資の調達・保管・管理、輸送手配

③医療用コンテナの保管・メンテナンス、輸送手配

④支援物資の輸配送に必要な資機材等の調達・管理、配送・設置手配

⑤耐久財の回収・メンテナンス・保管