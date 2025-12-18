株式会社やまやコミュニケーションズ(本社：福岡県糟屋郡篠栗町、代表取締役社長：山本 正秀、以下やまや)は、やまやの人気お菓子「めんたいせんべい」と、手軽に本格的なだしがとれる「うまだし」の魅力をお届けする『めんたいせんべい＆うまだしPRイベント』を、2025年12月27日(土)と12月28日(日)の2日間、JR博多駅の吹き抜けゾーンで開催いたします。





めんたいせんべい(イメージ)





今回のイベントでは、クリスマスや年末で賑わうJR博多駅の吹き抜けゾーンを舞台に、12月27日(土)と12月28日(日)の2日間、数量限定で「めんたいせんべい」と「飲むうまだしスープ」のサンプリングを実施いたします。また、JR博多駅の吹き抜けゾーン展示スペースでは、イベントに先駆けて12月22日(月)から「めんたいせんべい」と「うまだし」のPR動画を放映いたします。









【めんたいせんべいとは】

やまやの明太子の味の決め手とも言える、創業以来、継ぎ足しながら守り続ける明太子の漬け込み液「匠のたれ」。このたれをベースに味付けした、ピリッと辛い本格派めんたいせんべいです。お米の素材感を残し、パリッと香ばしく焼き上げました。食べたときにお米の香りがふわっと広がります。中身は個包装になっており常温で持ち運びが可能なため、博多らしい明太子味の「めんたいせんべい」は、年末年始の手土産にもおすすめです。





うまだし(イメージ)





【うまだしとは】

シリーズ累計販売数690万個を突破※1する人気のだしパックで、ご家庭では揃えるのが難しい厳選した6種類のだし素材を黄金比率でブレンドしています。国内製造の炭火焼きあご、鹿児島県枕崎製造の鰹節と枯鯖節、熊本県製造のうるめ鰯節、九州産の原木栽培椎茸、北海道産の昆布を贅沢に使用しているので、しっかりとした旨みとコクがあるのが特長です。鍋に水とだしパックを入れて1～2分煮出すだけで本格的なだしが簡単に取れる手軽さも人気です。さらに、塩・砂糖・醤油でバランスよく薄味をつけているのでどんな料理も美味しく仕上がります。だしパックを破って中身を調味料として使用することもできるので、さまざまな料理の味付けに役立ちます。





※1 累計販売実績2006年9月～2025年10月









【めんたいせんべい＆うまだしPRイベント概要】

期間：2025年12月27日(土)、12月28日(日)

場所：JR博多駅 吹き抜けゾーン(JR博多駅中央改札口及び北改札口より博多口方面)

内容：

(1)めんたいせんべい&うまだしサンプリング

イベント期間中の12月27日(土)、12月28日(日)の2日間限定で、1日先着1,200名さまに「めんたいせんべい」と「飲むうまだしスープ」を無料配布いたします。





(2)大型ビジョンでのPR動画放映

JR博多駅吹き抜けゾーンの大型ビジョンでは、「めんたいせんべい」のキャラクター「めんちゃん・せんちゃん」が登場する可愛いPR動画や、「うまだし」のPR動画を放映いたします。さらに、メインビジョンでは「めんちゃん・せんちゃん」や、やまやの「めんたいちゃん」など、可愛いキャラクター達と一緒に記念撮影ができる動画も放映するため、ちょっとした外出や福岡観光の思い出として気軽に写真撮影が可能です。





(3)動画をシェアしてめんたいせんべい＆うまだしを盛り上げようキャンペーン実施

やまや公式Xアカウント(@yamaya_fan)または、やまや公式Instagramアカウント(@yamayafan)をフォローし、該当投稿のリポストまたは、いいねしていただいた方の中から抽選で15名さまに、やまやの商品が当たるキャンペーンを2026年1月4日(日)まで実施いたします。





▼めんたいせんべい&うまだしを盛り上げようキャンペーン概要ページ

https://www.yamaya.com/corporate/news/detail/779





今後もやまやは、辛子明太子をはじめとする製造や飲食店を通じ、九州の食文化を未来に伝えるべく、貢献してまいります。









【会社概要】

社名 ： 株式会社やまやコミュニケーションズ

代表取締役社長： 山本 正秀

本社所在地 ： 〒811-2418 福岡県糟屋郡篠栗町彩り台1番1号

事業内容 ： 辛子明太子製造販売・水産物及び一般食品加工製造販売・外食事業

HP ： https://www.yamaya.com/