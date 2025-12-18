株式会社電子技販(所在地：大阪府吹田市、代表取締役：北山 寛樹)は、メイン事業であるプリント基板の設計製造の技術や設備、デザイン力を使用した基板アート雑貨「PCB ART moeco」より、デザイン力を生かし、基板愛を込めた「基板アート マスキングテープ」をmoeco直販ショップや代官山 蔦屋書店、取扱店で2025年12月18日(木)から順次販売いたします。





基板アート マスキングテープ 使用イメージ





詳細URL： https://pcbartmoeco.jp/









【製品特長】

・「基板アート マスキングテープ」とは

基板を緻密に再現した「基板アート マスキングテープ」です。プリント基板を、日常使いできるマスキングテープという形に落とし込み、眺めても貼っても楽しめるデザインに仕上げました。製造は、マスキングテープブランド「mt」で広く知られるカモ井加工紙株式会社で行っており、長年培われた紙加工と粘着技術を活かし、日本国内で丁寧に生産されています。品質面でも安心してお使いいただける、信頼の日本製プロダクトです。

素材には和紙を使用。和紙において印刷可能な最小線幅に挑戦し、極めて細かな配線パターンやシルク文字まで忠実に再現しました。

通常、マスキングテープの印刷では凸版印刷が用いられることが多い中、本製品ではあえてオフセット印刷を採用。これにより、細かいパターンやシルクが潰れないよう安定した印刷を可能にしています。





・デザイン性と機能性

デザイン面では、配線パターン、ICや抵抗、コンデンサなどの電子部品のフットプリントを配置。

一部の部品では、部品名のシルクを「moeco JAPAN」に置き換え、別部品ではブランドロゴの「m」を配置し、基板アート雑貨ブランドとして常に意識している遊び心の要素も加えています。

色彩設計については、パッド部分は金、レジストのみの部分は深みのある緑、パターンが走る部分は薄緑、シルク文字は白(和紙本来の色)という特色3色と白の計4色で基板を表現。

特にパッド部分には特色の金インクを使用しており、光の当たり方によって上品に反射し、全体にさりげない高級感を添えています。

リピートデザインを採用しているため、テープをどの位置でカットしても絵柄が途切れません。

また、左右方向だけでなく上下方向も自然につながる設計となっており、2列並べて貼り付けた場合でも違和感のない、美しい連続模様を楽しめます。





・日常使いにもおすすめ

一般的なマスキングテープの幅が15mmであるのに対し、本製品は24mmとやや太めのサイズを採用。

貼った瞬間に存在感と迫力を感じられ、基板の魅力をよりダイナミックに演出します。

ラッピングやデコレーションはもちろん、ペンに巻く、手帳やノートを装飾する、ちょっとした目印として自分の持ち物に貼り付ける等、あらゆる物を基板へ早変わりさせ、基板好きな一面や一風変わった個性をアピールすることができます。

基板やガジェット好きの方へのギフトはもちろん、デザイン性の高い文具を求める方にもおすすめの逸品です。









■製品仕様

基板アート マスキングテープ

価格 ：1,650円(税込)

カラー ：緑

サイズ ：幅24mm×長さ7メートル (仕様前 直径45mm)

重さ ：20g

使用電子部品：無し

素材 ：和紙

接着剤 ：アクリル系









【電子技販 直販ECサイト】

直販ショップ ： https://www.moeco.jp.net/

Amazon.co.jp ： https://www.amazon.co.jp/moeco

PCB ART moeco全国実店舗一覧： https://pcbartmoeco.jp/shop_list_jp/









【株式会社電子技販について】

2026年で設立50年を迎えます。メイン事業は基板設計製造業で、空港、鉄道、バスや病院など社会インフラ設備や産業機械の信頼性が必要な基板を製造しています。2014年より基板雑貨事業に参入し、緻密なデザインとサプライズ感のある商品を展開しています。2024年7月より工場見学＆ワークショップを開始しました。









＜受賞歴 雑貨事業のみ＞

2015年 経済産業省 The Wonder 500 認定

2015年 大阪ギフトショー秋 新製品コンテスト大賞

2017年 大阪府「大阪製ブランド」優秀優良製品

2019年 東京ギフトショー秋 新製品コンテスト大賞









【会社概要】

名称 ： 株式会社電子技販

代表取締役： 北山 寛樹(キタヤマ ヒロキ)

設立 ： 1976(昭和51)年

本社工場 ： 大阪府吹田市豊津町62-8

事業内容 ： プリント基板の設計製造、電子部品の販売、基板雑貨事業

URL ： https://www.denshi-gihan.co.jp/





PCB ART moecoムービー(日本語＆ENGLISH)

https://www.youtube.com/watch?v=OXEHW9eEW1Y









製造工程ムービー(日本語版)

https://youtu.be/6BE2AiSPwRE