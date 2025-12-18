株式会社シュワン（本社：福岡県福岡市、代表取締役：庄島健泰）が展開する酒器ブランド「SHUWAN」は、日本酒の香りと味わいを最大限に楽しむために開発された「SHUWANグラス」を発表いたしました。本製品は、2024年に実施したMakuakeプロジェクトでの好評を受け、新たな展開として誕生した待望のグラスバージョンです。2025年12月23日より、応援購入サービス「Makuake」にて先行発売を開始いたします。

器を変えれば、日本酒の世界はもっとひらける

https://www.makuake.com/project/shuwan_glass/

進化し続ける日本酒の香りと味わいを、五感で余すところなく堪能するために生まれた新時代の酒器「SHUWAN」。猪口やワイングラスでは捉えきれない日本酒の繊細な魅力を引き出し、酒蔵、陶芸家、料理人、そして世界中の飲み手をつなぐ存在として展開を続けています。今回誕生した「SHUWANグラス」は、日本酒の隠れた香りと味わいが目覚める酒器「SHUWAN」の思想を、ガラス素材で表現した新たなプロダクトです。磁器製の「SHUWANスタンダード」は、白磁ならではの柔らかでぬくもりを感じる見た目の通り、丸みのあるまろやかな味わいや日本酒の深みを存分に堪能できるのと同時に、長く続く余韻を際立たせてくれる器です。今回ご紹介するガラス製の「SHUWANグラス」は、日本酒本来の「色」が分かるのはもちろん、独特の透明感とによる涼やかさや、調光によって刻々と移り行く反射の変化を“目で愉しむ”ことも可能です。

ガラスだからこそ、見える色

SHUWANグラスの魅力のひとつが、日本酒の“色”まで楽しめる点です。透明なガラスだからこそ、発酵中のニュアンス、若い酒の淡いにごり、熟成由来の黄金色など、視覚的な体験が味わいに重なります。今回のMakuake企画では、この視覚的価値を最大限に引き出すため、阿部酒造による「“特別なブレンド酒”」が用意されています。

全麹ブレンドが生み出す、香りと味わいのレイヤー

米の旨味、ふくよかな甘みがしっかりと立ち上がり、舌の上で広がる“心地よい丸み”が魅力の〈黄麹〉と、白麹特有のクエン酸が、ヨーグルトのようなミルキーさと軽快な酸味を生み出し、“あべ酒造らしいモダンな酸”を表現することができる〈白麹〉、2種類の異なる麹の特徴がバッティングしないよう別々に醸造し、最後にブレンドするこで、黄麹の旨み・甘みと白麹の爽やかな酸味が相乗効果を生み出し、あべ酒造らしいキレと余韻が美しく調和した“唯一無二の味わい”に仕上がりました。

Makuakeで高い評価を獲得したSHUWAN

SHUWANはこれまでに、- Makuakeにて約1,200名が応援購入- 30以上の酒蔵が導入- ミシュラン星付き店でも採用- 90％以上が「違いを実感」と回答といった実績を重ねてきました。今回のSHUWANグラスは、そうした評価を背景に誕生した新たなラインナップです。

ーー商品仕様ーー品名：強化ガラス製酒器強化の種類：全面イオン強化使用可：家庭用食器洗浄機取扱い上の注意：急激な衝撃・急激な温度変化は避けてください。※耐熱ガラスではありません。※電子レンジ・オーブン使用不可 ※アルカリ洗剤の使用条件によっては白濁の原因となる場合があります

https://www.makuake.com/project/shuwan_glass/https://page.line.me/463zsiol?oat_content=url&openQrModal=true

SHUWAN 公式LINEで発売開始をお知らせいたします。ぜひ、公式LINEにご登録ください。

株式会社シュワン代表取締役：庄島健泰所在地：福岡県福岡市博多区住吉3-8-27東京Office：東京都港区南青山2-22-2篠崎ビル1F天酒堂お問合せ：株式会社シュワン 東京Office contact@shuwan.jp