「うちのIT部長」とは

企業のIT環境整備は必要不可欠になっていますが、専任のIT担当者を確保できない中小企業様も少なくありません。

御社もこのようなお悩みはありませんか？

・繁忙期なのに対応が遅い。 サポート依頼しているのにうまく使い切れていない。・パソコン、プリンタ、インターネット、HP等々、それぞれ業者が違うので大変。・ソフトウェアのバージョンが古く、他社から「対応できない」と言われた。これらは中小企業によくある事例の一部です。そうした課題に対応するため、「うちのIT部長」サービスを開始しました。

「うちのIT部長」の サービス内容

「うちのIT部長」は、全ての中小企業様にとって必要となる「提案」「導入」「運用」「保守」までの各種サポートを網羅しています。一貫したサポート体制で、社内のIT運用業務負担を減らすことができます。

コンサルティング

社内の実情やお困りごとから真の課題を創出し、中長期的な解決策を **ご提案** します。

ITサポート

社内で使用する **機器選定、設置、データ移行と運用、さらにトラブル対応** まで幅広くサポートします。

PC初期設定

新入社員や中途社員が入社する時の **社内PCの初期設定作業を代行** します。

ウェブ制作

**御社のニーズ（目標・目的・ターゲットなど）に合ったWebサイト** を提案・制作します。

インターネットサポート

**社内ネットワークの構築・保守、メール設定、社員アカウント発行・削除、メール不具合** に関するサポートまでトータルでサポートします。

システム開発

社内で利用する特別な業務アプリケーションの **開発から運用・保守まで** サポートします。

電子化（ペーパーレス化）代行

各種資料・書類などの紙資料を電子化し、 **社内のペーパーレス化を代行** します。

クリーンサービス

IT機器専用の掃除道具で、 **PC、キーボード、マウスなどのクリーンアップ** を行います。

「うちのIT部長」5つの特徴

ITのプロがお客様の会社の規模や実情に沿った対応

ITのプロスタッフが **御社の規模や実情を分析** し、最適な提案を実施。また、日々のITトラブルシューティングにもリモートや電話でスピーディーにサポート。

毎日更新する情報セキュリティ対策

セキュリティ情報のチェックやサーバの不正アクセスの有無、ウイルスソフトの更新チェックなど、社内のIT環境の正常化と安全性を確保。プロのスタッフが管理ソフトウェアなどを適切に運用できるようにサポートし、 **セキュリティ向上や情報漏洩対策** まで行います。

社員のIT習熟度に応じた社内パスワードなどの管理

社内PCのパスワード管理ツールの導入、マニュアルやルールなどの策定など、 **最適な提案** を実施。社内PCの適切な管理を通じて社内セキュリティを高め、不正ログインを防ぎます。さらに万が一のパスワード忘れなどにも安心。

ITに関する疑問なら何でもOK！プロが何でも対応

ITに関する最新情報提供はもちろんのこと、 **他者様の事例なども踏まえたアドバイス** が可能。「他社の見積もりがちょっと高いかも」「最近パソコンが遅くなった」など、ITに関するあらゆる質問にお応えします。

他のITサポート会社でNGでも大丈夫

「そのソフトウェアはうちでは対応できません」「弊社の範囲外となります」など、他のITサポート会社が対応できないと言われたものも、 **弊社ならあらゆるメーカーに対応可能。**社内PCやプリンタ、ソフトウェアライセンスなどの管理、御社のIT資産の管理も行います。

事例紹介

以下はあくまでご参考です。実際には、事前ヒアリングをさせていただき、「うちのIT部長」のサービス内容からお客様に適したプランをご提案させていただきます。

A社様 建築業 社員数4人

・サービス内容 PC 3台の運用保守 月額：5,000円(税抜)

B社様 販売業 社員数11人

・サービス内容 PC11台の運用保守 クラウドサーバー1台の運用保守 月額：16,000円(税抜)

C社様 士業 社員数40人

・サービス内容 PC37台の運用保守 クラウドサーバー1台の運用保守 月額：42,000円(税抜)

D社様 販売業 社員数70人

・サービス内容 HP制作・運用 ECサイト制作・運用 システム開発 500万円(税抜)

E社様 技術サービス業 社員数140人

・サービス内容 ITコンサルティング 月額：9万円(税抜)

社内にIT担当社員がいなくても安心 「うちのIT部長」で社内業務を効率化させてみませんか？

株式会社SYSTEM SERVER について

1998年に設立した当社は、Webアプリケーション開発を主力事業とたシステム開発事業を中心にサービスを展開。近年ではスマホアプリ開発、クラウドサーバーの設定、販売等お顧客に最適なソリューションを提供しています。

社名 ： 株式会社SYSTEM SERVER（システムサーバー）所在地 ： 〒176-0003 東京都練馬区羽沢2-26-17設立 ： 1998年12月10日 （平成10年）URL ： https://systemserver.co.jp/TEL ： 050-5482-3514