2026年に結成40周年を迎える伝説のロックバンド「KATZE（カッツェ）」の、これまでデジタル配信されていなかった貴重な音源が、12月17日より配信開始となった 。1986年の結成からわずか3年弱という短い活動期間ながら、キャッチーなメロディーと骨太なロックサウンド、そして圧倒的なカリスマ性で当時の若者を熱狂させたKATZE 。80年代後半～90年代初頭の日本のロックシーンを象徴する彼らの、色褪せない魂が今ここに蘇ります。既配信のオリジナル作に加え、今回は未開放だった3作品がついに解禁 。レア音源やリミックスを含む「REMIX+α」、88年と91年のライブ音源「KATZE II」、そして伝説のラストライブ盤「GOD SAVE THE ROCK'N ROLL」が登場します 。往年のファンはもちろん、全てのロック好きに捧ぐ！伝説のライブパフォーマンスと幻のトラックを、ぜひ各配信サイトでお楽しみください。【KATZE】中村 敦 （なかむらあつし） Vocal ＆ Guitar 1968.4.24尾上 賢 （おのうえさとし） Guitar ＆ Chorus 1967.8.1高山克彬 （たかやまかつのり） Bass Vocal ＆ Chorus 1963.10.31高山靖彬 （たかやまやすのり） Drums Vocal ＆ Chorus 1967.1.20

「REMIX+α」配信サイト：https://katze.lnk.to/E72301.LOVE GENERATION02.TEEN(REMIX)03.CHEEK TIME(REMIX)04.HEART VISION(REMIX)05.SOME DAY(REMIX)06.90’s PAIN(REMIX)07.MOTION(REMIX)08.BIG BOSS09.Good Times Bad Times(REMIX)10.BRAND NEW DAY11.CHEEK TIME

「KATZE II」配信サイト：https://katze.lnk.to/E72401.BLIND EMOTION02.HEART VISION03.SHOCKING PART II04.DESTINY05.LA LA LA?06.MOTION07.LONELY NIGHT08.IN THE MOONLIGHT09.LOVE GENERATION10.HOLD ME11.BLIND EMOTION12.LONELY NIGHT

「GOD SAVE THE ROCK'N ROLL」配信サイト：https://katze.lnk.to/E72501.LOVE GENERATION02.SHOCKING PART II03.DEAR MY04.BLIND EMOTION05.DON’T CRY ANYMORE06.僕の顔(WE ARE THE CHILDREN)07.90's PAIN08.DO! YOU HOT?09.BIG BOSS10.STAY OR GO!11.Some Day12.STAY FREE13.LONELY NIGHT14.Good Times Bad Times