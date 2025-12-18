ヘアメイク＆フォトスタジオPATRICK OSAKAが「大阪市を代表する企業100選」に選出
ヘアメイク＆フォトスタジオ PATRICK OSAKA（運営：PTO株式会社／所在地：大阪市）は、
このたび「大阪市を代表する企業100選（Best 100 Companies Selected by Made In Local）」に
選出されたことをお知らせいたします。
PTO株式会社（パトリック大阪）
本認定は、大阪市を拠点に地域経済・文化の発展に寄与し、
独自性・専門性・社会性を兼ね備えた企業を対象に、
厳正な審査のもと選出されるものです。
PTO株式会社は、2025-2026年度の認定企業として選出されました。
PATRICK OSAKAは、
「結果につながるヘアメイクと写真」をコンセプトに、
プロフィール写真・宣材写真・パネル撮影・ビジネス向け撮影など、
目的達成型 anticipatory shooting（成果設計型撮影）を強みとして、
多くの個人・法人のお客様にご利用いただいております。
単なる“きれいな写真”ではなく、
✔ 指名・集客・信頼獲得につながるビジュアル設計
✔ 被写体の魅力と戦略を両立したヘアメイク
✔ 撮影後の導線まで考慮した写真提供
といった点が評価され、今回の選出に至りました。
今後もPATRICK OSAKAは、
大阪から全国・世界へ向けて、
人とビジネスの価値を最大化する撮影・ヘアメイクを提供し続けてまいります。
受賞を記念して
引き続き
撮影当日中に100枚以上のデータ納品が好評な通常プランをさらにパワーアップ。
①「100枚→150枚納品ボリュームアップ」
または
②「画像修正（美肌補正・パーツ修正含む）1枚無料」
が選べる特別キャンペーンを2025年12月から2026年3月の期間限定で実施いたします。
パトリック大阪公式サイト：https://patrick-osaka.jp/
パトリック大阪ではこれまで、
「撮影されると緊張して表情が固くなる」
「自分に合うヘアメイクがわからない」
──そんなお悩みを解決し、“結果につながる写真”を提供してまいりました。
累計10,000名以上の撮影実績とgoogleで口コミ評価4.9を獲得しています。
「パトリック大阪」は人物撮影（ポートレート）に特化したヘアメイク＆撮影スタジオです。
大阪梅田にて一日限定7組のみ
の完全予約制を採用し、一人ひとりにじっくり向き合えるのが特長です。
◆結果につながるヘアメイク＆撮影
集客が増えた：SNSや広告用の写真をプロ品質にアップデート
オーディション合格：印象を左右する第一印象を好感度の高い写真でサポート
婚活で成婚できた：自然な表情とヘアメイクで“会ってみたい”と思われる写真へ
自分に合うヘアメイクがわかった：プロのスタイリング提案で新たな魅力を発見
◆撮影日当日の撮影データ100枚全納品
納品が早いから、すぐに活用できる撮影データは、撮影当日中にすべて納品が可能です。
プロフィール写真や婚活写真、SNS投稿、広告用ビジュアルなど、
すぐに使いたい目的にも対応しやすいと好評をいただいています。
◆初心者でも安心！ポージングや表情づくりをサポート
「どう笑ったらいいかわからない」「自然なポーズがとりにくい」などのお悩みにも、経験豊富なフォトグラファー＆ヘアメイクがきめ細かくサポート。
ご希望やお悩みを踏まえた上で、最適な撮影プランを提案します。
◆異性目線での好印象を作る撮影＆ヘアメイク
第一印象を左右するのは「髪型とメイク」と言われています。パトリック大阪では、数多くのアーティストやモデルに携わってきたヘアメイクが在籍しており、TPOやあなたの魅力を最大限に引き出すスタイリングをご提案。
自宅でも再現しやすい“時短メイクのコツ”や“アイシャドウの塗り方”などの技術もお伝えします。
※ご予約は公式サイトまたは公式ライン、お電話にて受け付けています。
まとめ
「パトリック大阪」は、結果につなげるを目標に掲げているヘアメイク＆フォトスタジオ。
写真が苦手な方や“今の自分を変えたい”という方にも、丁寧なヘアメイク＆撮影サポートで“最高の瞬間”を切り取ります。
キャンペーン期間中は「100枚→150枚納品」または「画像修正1枚無料」をお得に選択できる絶好のチャンス。ぜひこの機会に“結果につながる写真”を手に入れてみてください。