ヘアメイク＆フォトスタジオ PATRICK OSAKA（運営：PTO株式会社／所在地：大阪市）は、

このたび「大阪市を代表する企業100選（Best 100 Companies Selected by Made In Local）」に

選出されたことをお知らせいたします。



PTO株式会社（パトリック大阪）



本認定は、大阪市を拠点に地域経済・文化の発展に寄与し、

独自性・専門性・社会性を兼ね備えた企業を対象に、

厳正な審査のもと選出されるものです。

PTO株式会社は、2025-2026年度の認定企業として選出されました。

PATRICK OSAKAは、

「結果につながるヘアメイクと写真」をコンセプトに、

プロフィール写真・宣材写真・パネル撮影・ビジネス向け撮影など、

目的達成型 anticipatory shooting（成果設計型撮影）を強みとして、

多くの個人・法人のお客様にご利用いただいております。

単なる“きれいな写真”ではなく、

✔ 指名・集客・信頼獲得につながるビジュアル設計

✔ 被写体の魅力と戦略を両立したヘアメイク

✔ 撮影後の導線まで考慮した写真提供

といった点が評価され、今回の選出に至りました。

今後もPATRICK OSAKAは、

大阪から全国・世界へ向けて、

人とビジネスの価値を最大化する撮影・ヘアメイクを提供し続けてまいります。

受賞を記念して

引き続き

撮影当日中に100枚以上のデータ納品が好評な通常プランをさらにパワーアップ。

①「100枚→150枚納品ボリュームアップ」

または

②「画像修正（美肌補正・パーツ修正含む）1枚無料」

が選べる特別キャンペーンを2025年12月から2026年3月の期間限定で実施いたします。

パトリック大阪公式サイト：https://patrick-osaka.jp/





パトリック大阪ではこれまで、

「撮影されると緊張して表情が固くなる」

「自分に合うヘアメイクがわからない」

──そんなお悩みを解決し、“結果につながる写真”を提供してまいりました。

累計10,000名以上の撮影実績とgoogleで口コミ評価4.9を獲得しています。















「パトリック大阪」は人物撮影（ポートレート）に特化したヘアメイク＆撮影スタジオです。

大阪梅田にて一日限定7組のみ

の完全予約制を採用し、一人ひとりにじっくり向き合えるのが特長です。





◆結果につながるヘアメイク＆撮影

集客が増えた：SNSや広告用の写真をプロ品質にアップデート

オーディション合格：印象を左右する第一印象を好感度の高い写真でサポート

婚活で成婚できた：自然な表情とヘアメイクで“会ってみたい”と思われる写真へ

自分に合うヘアメイクがわかった：プロのスタイリング提案で新たな魅力を発見





◆撮影日当日の撮影データ100枚全納品

納品が早いから、すぐに活用できる撮影データは、撮影当日中にすべて納品が可能です。

プロフィール写真や婚活写真、SNS投稿、広告用ビジュアルなど、

すぐに使いたい目的にも対応しやすいと好評をいただいています。





◆初心者でも安心！ポージングや表情づくりをサポート

「どう笑ったらいいかわからない」「自然なポーズがとりにくい」などのお悩みにも、経験豊富なフォトグラファー＆ヘアメイクがきめ細かくサポート。

ご希望やお悩みを踏まえた上で、最適な撮影プランを提案します。





◆異性目線での好印象を作る撮影＆ヘアメイク

第一印象を左右するのは「髪型とメイク」と言われています。パトリック大阪では、数多くのアーティストやモデルに携わってきたヘアメイクが在籍しており、TPOやあなたの魅力を最大限に引き出すスタイリングをご提案。

自宅でも再現しやすい“時短メイクのコツ”や“アイシャドウの塗り方”などの技術もお伝えします。

※ご予約は公式サイトまたは公式ライン、お電話にて受け付けています。

まとめ

「パトリック大阪」は、結果につなげるを目標に掲げているヘアメイク＆フォトスタジオ。

写真が苦手な方や“今の自分を変えたい”という方にも、丁寧なヘアメイク＆撮影サポートで“最高の瞬間”を切り取ります。

キャンペーン期間中は「100枚→150枚納品」または「画像修正1枚無料」をお得に選択できる絶好のチャンス。ぜひこの機会に“結果につながる写真”を手に入れてみてください。