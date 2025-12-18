■番組情報（テレビ新広島制作）『チョコプラ鍋 ～島の生徒にふるまう！尾道ラーメン鍋～』出演者：長田庄平・松尾駿（チョコレートプラネット） イチキップリン放送日時：【関東地区】2026年1月2日（金）6：00～7：00【広島地区】2026年1月4日（日）12：00～13：00※他エリアの放送時間 https://www.tss-tv.co.jp/chocopla_nabe/

チョコレートプラネットの２人が、自ら集めた食材で鍋を作る新春特別番組『チョコプラ鍋』のシリーズ第３弾。今回は広島県の尾道と大崎上島を舞台に、島唯一の中高一貫校の生徒に鍋を振る舞うべく、長田が海で魚釣り、松尾が陸で具材を探す。 まずはサプライズで学校に向かうが、その道中、生徒は普段テレビを見ないことを聞き、売れっ子のチョコプラにも不安がつのる。試験が終わったお疲れ様会として集められた生徒たち。代表ネタ”TT兄弟”で登場する２人に、反応はいかに？ 広島ならではの鍋ということで、名物・尾道ラーメンの鍋を作ることになり、食材探しへ出掛ける２人。スープが欲しい陸担当の松尾は、尾道ラーメン屋に入り交渉する。背油と和だしがポイントという４時間以上かけるこだわりの味を、自ら厨房に入り調理を手伝いながらスープを作っていく。 一方、海に出て鍋の具材となるタイやアコウを狙う長田は、足をけがしているため同期のものまね芸人・イチキップリンを招集。生徒のためにも大物がほしい２人だったが、勝手を知るはずの釣りで何もヒットしない時間が続く。沖に出て約３時間、焦りだけがつのる中ついにイチキップリンの竿に反応が！あまりの重さに長田も協力して竿を引くと、最後にミラクルが待っていた。 今年の「チョコプラ鍋」はどんな味に？そして鍋を食べた生徒たちの反応は。