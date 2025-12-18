株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：堤 聡）は、新刊「月刊エレクトーン2026年1月号」を、2025年12月18日に発売いたします。

月刊エレクトーン2026年1月号は、【プロに聞く！～私はこの方法で作曲を学びました】と【ポップス／ジャズ／ワルツ…音楽性に沿ったリズム設計術～リズムパターンの仕組みを知る】の2大特集です。第1特集【私はこの方法で作曲を学びました】では、エレクトーン経験者で作曲家として活躍する松本淳一さん、市瀬るぽさん、岩内佐織さん、白岩優拓さんに、作曲を始めたきっかけやエピソード、作曲法の学び方、創作方法など、貴重なお話をお聞きしました。第2特集【リズムパターンの仕組みを知る】は、エレクトーン演奏に欠かせないリズムパターンについて、島田聖子さんを講師に迎えて迫ります。J-POPバラード系・ロック系から、ジャズ、ボサノヴァなど、人気ジャンルのリズムを譜例つきで解説いただきました。今月のピックアップアーティストは、12月にニューアルバム『CHANCE』をリリースしたTRIXのメンバー熊谷徳明さん、須藤満さん、佐々木秀尚さん、ゲストキーボーディストの小野塚晃さんにインタビュー。「ライブ イベントレポート」は、『窪田宏 LIVE AT MIKI』、人気プレイヤーがタッグを組んだデュオライブ『尾野カオル・森田カズヤ ELECTONE STREET Vol.9』、安達香織さんがエレクトーン生演奏で会場を盛り上げ、井上暖之さんがプレイヤー部門の大賞を受賞した『楽器店大賞2025 表彰式』の模様などをお届けします。

【収載楽曲】●マンスリースコア・ファンファーレ（玉置浩二） *TBS系 日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』主題歌・笑ったり転んだり（ハンバート ハンバート） *NHK連続テレビ小説『ばけばけ』主題歌・灯を護る（スピッツ） *TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3 オープニング主題歌・はちゃめちゃわちゃライフ！（FRUITS ZIPPER） *TVアニメ『クレヨンしんちゃん』新主題歌●リクエスト・DEPARTURES（globe）●今でも弾きたい 日本のヒット・メロディー・お祭りマンボ（美空ひばり）●洋楽・名曲コレクション・I WANT YOU BACK（ジャクソン5）●みんな大好き！インスト曲♪・ワシントン広場の夜はふけて（ヴィレッジ・ストンパーズ）●オーケストラの館・威風堂々 第１番（エルガー）●アレンジのコツ 教えます！ アレンジ塾・ロシアの踊り（トレパーク）（チャイコフスキー）●エレクトーン＆エレクトーン アンサンブルスコア・オペレッタ『こうもり』序曲より（J.シュトラウスII世）●弾き歌いにチャレンジ♪・栄光の架橋（ゆず）全12曲

【試聴動画】https://sheetmusic.jp.yamaha.com/blogs/journal/electone※一部楽曲を除く【別売レジストデータ】 ○対応機種：ELS-02C/ ELS-02/ ELS-02X/ ELC-02/ ELB-02/ ELS-01C/ ELS-01/ ELS-01X/ D-DECK○データご購入：（1）Muma（2）ぷりんと楽譜（PCサイト） https://www.print-gakufu.com/（3）ヤマハミュージックデータショップ https://yamahamusicdata.jp/

商品情報

月刊エレクトーン2026年1月号

定価：1,210円（10％税込） 仕様：A4判縦／116ページ 発売日：2025年12月18日発売 JANコード：4912020610168商品コード：GTM01102680https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTM01102680

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4912020610168https://www.amazon.co.jp/dp/B0G233TDX8

お求めは、全国ヤマハ特約楽器店・書店または各オンラインショップまで。

