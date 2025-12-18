株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：堤 聡）は、新刊「月刊ピアノ 2026年1月号」を、2025年12月18日に発売いたします。

2026年は『月刊ピアノ』の創刊30周年記念イヤー！ 1年をとおして、さまざまな企画をお届けします。【特集1】は『冬休み短期集中レッスン第2楽章 横山幸雄が教える！ ラヴェル「ソナチネ 第2楽章」攻略法』。恒例冬休み短期集中レッスンの課題曲は、シリーズ初登場のラヴェルの「ソナチネ 第2楽章」を横山幸雄さんに解説していただきました。【特集2】は『12星座別 星占いで運気をつかもう 2026年、あなたの“弾き初め曲”を占います！』。総合運、恋愛運、健康運、対人関係に加えて“2026年の弾き初め”を立木冬麗先生に占っていただきました。 【インタビュー】では、日本を代表するピアニストとして日本とヨーロッパを拠点に活動する務川慧悟さん、2025年エリザベート王妃国際音楽コンクールでファイナリストとなった吉見友貴さん、東京音楽コンクール優勝をはじめ数々の受賞歴をもつ注目の若手ピアニスト・佐川和冴さん、『極上のピアノ』で魅惑的かつお洒落なアレンジが大好評のPressoさん、ベルリンを拠点に活動する太田糸音さんにご登場いただきます。 【My Favorite Partner】第46回は伊藤 慧さん。【ジャズピアニストの肖像】の第6回はRINAさん。 【Report】では、19 歳の若さで、名門クララ・ハスキル国際ピアノコンクールで優勝し、卓越した表現力と音楽性で国際的に絶賛を浴びる中川優芽花さんが登場。デビューCD発売記念イベントの様子と、アルバムに込めた想いを伺いました。 また、ピアニスト・青木智哉さんによる人気ライヴ「ディズニーと出逢ったひとりのピアニスト～サークル・オブ・ライフ～」の様子も掲載します。 【Catch Up!!】は、12回目を迎える『2026年度 月刊ピアノ×ピティナ 編曲オーディション』の募集要項や審査を務める先生方からのメッセージをお届けします。【新連載】では、クラシック音楽の解説動画が人気の「厳選クラシックちゃんねる」のnacoさんによる『nacoの思わず語りたくなるピアノ名曲案内』がスタート。名曲に込められた物語をわかりやすく丁寧に解き明かします。また、誌面と動画の連動により、読むだけでなく実際に音楽を聴きながら理解を深めることができます。楽譜コーナーでは、劇場用実写映画『秒速5センチメートル』主題歌「1991」（米津玄師）、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』主題歌「笑ったり転んだり」（ハンバート ハンバート）、「ふるさと」（嵐）、日本テレビ系土曜ドラマ『良いこと悪いこと』主題歌「アゲハ蝶」（ポルノグラフィティ）、「インフェルノ～癒しアレンジ ver.～」（Mrs. GREEN APPLE）、「やさしさに包まれたなら」（荒井由実）、「真夜中のドア～stay with me」（松原みき）、「福来い囃子」、「ソナチネ 第2楽章」（ラヴェル）、など、多彩なラインナップをお届けします。 連載では、春畑さんの〈セロリの電Pパーク！〉が「ヴァイオリン協奏曲 『四季』より「冬」 第1楽章より」（ヴィヴァルディ）、事務員Gさんのアレンジは「ルパン三世のテーマ'78」、ずっしーさんのアレンジによる「SWEET MEMORIES」（松田聖子）、ござさんの連載は映画『楓』主題歌「楓」（スピッツ）と、冬の寒さを吹き飛ばす楽曲が揃いました。今月も最新ヒットから人気の定番曲まで、魅力満載の楽曲を初級・中級・上級の幅広いアレンジでお届けします！

2026年7月号で創刊30周年を迎える『月刊ピアノ』。今読んでいる方にも、昔読んでいた方にもお楽しみいただける企画を、1年をとおしてお届けしていきます。【企画1】月ピ30周年記念イヤー読者インタビュー募集！2026年7月号で30周年を迎える月刊ピアノ。そこで2月号から6カ月にわたり、月ピとの歩みや、思い出に残っている記事や曲などを一緒に振り返ってくれる読者さんを募集します。下記のアンケートフォームより『読者インタビュー応募』と記載してお送りください。月刊ピアノのX（旧Twitter）や、ハガキからでもOKです。アンケートフォーム：jp.surveymonkey.com/r/WHY25FZ月刊ピアノX（旧Twitter）：https://x.com/gekkanpiano【企画2】12カ月でメロディが完成！「今月の１音」企画今年の背表紙には、毎号音符が1つずつ入り、1年分がそろうとメロディが現れます。どんなメロディになるのか、ぜひ毎月、背表紙もいっしょにチェックしてみてください！ メロディの完成後は、このテーマを使った編曲作品の募集も予定しています。応募方法は誌面で順次ご案内予定。【企画3】どの号が元ネタ？今月の復刻表紙クイズ『月刊ピアノ』の歴代の表紙のうち、ある1号の構図を再現した“セルフオマージュ表紙”を毎号クイズでお届けしていきます。正解は次号で発表！

【収載楽曲】●マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション・1991（米津玄師） *劇場用実写映画『秒速5センチメートル』主題歌・笑ったり転んだり（ハンバート ハンバート） *NHK連続テレビ小説『ばけばけ』主題歌●編集部オススメ！話題曲・ふるさと（嵐）・アゲハ蝶（ポルノグラフィティ） *日本テレビ系土曜ドラマ『良いこと悪いこと』主題歌●やさしく弾ける♪癒しアレンジで奏でる 名曲セレクション・インフェルノ（Mrs. GREEN APPLE）●ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ・やさしさに包まれたなら（荒井由実）●月ピPremium! 上級アレンジで楽しむ極上のピアノ・真夜中のドア～stay with me（松原みき）●これなら弾ける！らくサビPiano・福来い囃子●ずっしーの Arrange Chips・SWEET MEMORIES（松田聖子）●ござ式 All that Piano Arrange PartII・楓（スピッツ） *映画『楓』主題歌●事務員Gのアレンジ交差点・ルパン三世のテーマ'78●アイ・ラブ・クラシック・ソナチネ 第2楽章（ラヴェル）●セロリの電Pパーク！・ヴァイオリン協奏曲 『四季』より 「冬」 第1楽章より（ヴィヴァルディ）

月刊ピアノ 2026年1月号

定価：990円（10%税込） 仕様：A4変型判縦／116ページ発売日：2025年12月18日発売JAN：4912076250165商品コード：GTM01102747https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTM01102747

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4912076250165https://www.amazon.co.jp/dp/B0G28TPBRY

