アウトドアだけでなく、災害対策グッズとしても支持を集める「PowerArQ（パワーアーク）」（加島商事株式会社）は、公式オンラインストアにてクリスマスセールを開催いたします。12月18日から25日までの期間限定でポータブル電源をはじめ、ポータブル冷蔵庫やソーラーパネルなど、幅広い製品を特別価格で提供いたします。さらに、これからの季節に欠かせない電気毛布や電熱ベストなどの冬物アイテムもセール対象。屋外活動はもちろん、寒さ対策や非常時の備えとしても活躍するアイテムをお求めやすい価格でお届けいたします。

■セール詳細

https://powerarq.com/collections/sale?utm_source=newscast&utm_medium=organic&utm_campaign=powerarq_sns&utm_content=2394119&utm_term=official

■日程期間：2025年12月18日12:00～12月25日11:59■割引率 最大50%OFF・ポータブル電源PowerArQ Max：264,000円 → 198,000円（25%OFF）PowerArQ S10 Pro：143,000円 → 121,550円（15%OFF）PowerArQ 3：88,000円 → 61,600円（30%OFF）PowerArQ 2：69,300円 → 34,650円（50%OFF）・ソーラーパネルPowerArQ Solar 120W 2つ折り：35,900円 → 32,310円（10%OFF）PowerArQ Solar 210W 4つ折り：59,400円 → 47,520円（20%OFF）・ポータブル電源ケースGearBox for PowerArQ2：6,600円 → 5,940円（10%OFF）GearBox for PowerArQ3：6,930円 → 6,240円（10%OFF）GearBox for PowerArQ S10 Pro：7,700円 → 6,930円（10%OFF）・ポータブル冷蔵庫ICEBERG 45L：59,400円 → 44,550円（25%OFF）ICEBERG 29L：39,800円 → 35,820円（10%OFF）ICEBERG 12L：27,500円 → 24,750円（10%OFF）・冬物家電電気毛布：15,400円 → 12,320円（20%OFF）電熱ベスト：ブラック：9,900円 → 6,930円（30%OFF） オリーブ：9,900円 → 4,400円（50%OFF）電熱インナーグローブ：13,200円 → 10,560円（20%OFF）電熱アウターグローブ：19,800円 → 14,850円（25%OFF）電熱インナージャケット：19,800円 → 14,850円（25%OFF）電熱インナーパンツ：15,400円 → 13,090円（15%OFF）電熱ジャケット+ 電熱パンツ セット：29,920円 → 26,928円（10%OFF）・夏物家電サーキュレーター：7,700円 → 3,850円（50%OFF）Wearable Neck Cooler Air：11,000円 → 7,700円（30%OFF）Wearable Neck Cooler3：13,800円 → 10,350円（25%OFF）ポイントクーラー：77,000円 → 69,300円（10%OFF）冷却ベスト：16,500円 → 11,550円（30%OFF）冷却ベスト（バッテリーセット）：19,800円 → 13,800円・その他発電機：119,900円 → 89,925円（25%OFF）EasyMagMount（A0046）：2,980円 → 2,680円（10%OFF）EasyMagMount wireless（A0050）：4,950円 → 4,455円（10%OFF）EasyMagMount wireless（A0047）：5,280円 → 4,752円（10%OFF）

■ピックアップ製品

PowerArQ 2

500Whの使いやすい容量をコンパクトに凝縮。キャンプや車中泊はもちろん、災害時の備えとしても頼れる万能ポータブル電源。

カラー：レッド容量：500Wh通常価格：69,300円（税込）セール価格：34,650円（税込）（50%OFF）

電気毛布 PowerArQ Electronic Blanket

アウトドアシーンに合わせやすい 2種類のデザインで、滑らかマイクロファイバーと足元重点配線で冬キャンプも室内も快適。

カラー：ブラック、ベージュサイズ：180×100cm通常価格：15,400円（税込）セール価格：12,320円（税込）（20%OFF）

電熱ベスト PowerArQ Electronic Heating Vest

アウトドアシーンに合わせやすい２カラー展開で、暖かさと着心地にこだわった電熱ベスト。

カラー：ブラック、オリーブサイズ：S、M、L温度調節：４段階通常価格：円（税込）9,900円セール価格：ブラック：6,930円（30%OFF） ：オリーブ：4,400円（50%OFF）

■ブランド概要

『PowerArQ』（パワーアーク）／アウトドアグッズブランド

冒険に、あなたらしさをこだわりのギアと出かけるキャンプ。仲間や家族と楽しむアウトドア。毎日の生活から離れ、花鳥風月に親しみ日常では味わえない空間や思い出を創り出す。初めての場所でも、馴染みの場所でもあなただけのひとときを過ごす事ができる。冒険は価値あるもの。さあ、一緒に駆け出そう。

https://powerarq.com/?utm_source=newscast&utm_medium=organic&utm_campaign=powerarq_sns&utm_content=2394119&utm_term=official

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社G.Oホールディングス 広報PR担当E-mail:press@go-hd.jp