12月17日、歌手の小桜舞子が神奈川県・茅ヶ崎市民文化会館 小ホールにて「小桜舞子 新曲発表ライブ」を開催した。会場となった茅ヶ崎は、湘南の風薫る文化の街。開場時間の15時には、いち早く新曲を聴こうと駆けつけた熱心なファンでロビーが溢れ、期待の高さをうかがわせた。 定刻通りに幕を開けた第1部は、新曲発表ライブ。艶やかな着物姿の小桜が登場すると、客席からは割れんばかりの拍手が送られた。この日、初披露となった待望の新曲は、小桜の新たな魅力を引き出す意欲作。その歌詞の世界を丁寧に、そして力強く歌い上げる姿に、観客は静かに聴き入っていた。また、作詞家の冬弓ちひろ、そして作曲を手掛け、最近では小桜のボイストレーナーも務めるシンガーソングライターの向井浩二が登壇し、貴重な制作秘話を披露する場面も見られた。 続く第2部は、雰囲気を一変させた小桜舞子コンサート。今回はバックバンドに「向井浩二 & COS tonic」を迎えた豪華な構成だ。生演奏ならではのグルーヴ感とドラマチックなアレンジが、小桜の透明感あふれる歌声をより一層際立たせた。 オリジナル曲はもちろん、カバー曲やバンドとのセッションなど、バラエティ豊かなセットリストで全18曲を完走した。圧巻の歌声と満面の笑顔で、集まった350名のファンを魅了した。新曲という新たな武器を携え、茅ヶ崎の地から次なるステップへと踏み出した小桜舞子。2026年に向けてのさらなる飛躍とヒットを予感させる充実のステージとなった。＜商品情報＞2025年12月17日 リリース1.かごめかごめ作詞 冬弓ちひろ作曲 向井浩二編曲 猪股義周2.夢始発作詞 冬弓ちひろ作曲 向井浩二編曲 猪股義周3.かごめかごめ（オリジナル・カラオケ）4.かごめかごめ（メロ入りカラオケ）5.夢始発（オリジナル・カラオケ）各配信サイトで好評配信中https://lnk.to/kozakura_E720「かごめかごめ」ミュージックビデオhttps://youtu.be/RKBdzRNpDM0?si「かごめかごめ」発売記念 キャンペーン2025年12月19日（金） 15:00～東京：東十条 ミュージックショップ ダン2025年12月24日（水） ①12:00～ / ②14:00～東京：鈴木楽器店2025年12月26日（金） 13:00～千葉：ユアエルム成田 1F センタープラザ2026年1月8日（木） 15:00～東京：赤羽美声堂2026年1月11日（日） 13:30～千葉：野田市 イオンノア店2026年1月13日（火） 12:00～東京：浅草 ヨーロー堂キャンペーンに関するお問い合わせ先 テイチクエンタテインメント https://www.teichiku.co.jp/inquiry/小桜舞子オフィシャルサイトhttps://www.kozakuramaiko.com/テイチクレコードhttps://www.teichiku.co.jp/teichiku/artist/kozakura/