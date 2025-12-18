株式会社リイド社(所在地：東京都杉並区、代表取締役社長：齊藤哲人)は2025年12月18日(木曜日)に、『勇者のクズ』8巻(ナカシマ723／ロケット商会)を刊行いたします。

自称「弟子」たち、負けられない戦い！21世紀なかば、違法なエーテル（魔力）強化手術で《魔王》と化したマフィアの頭目たちが、東京の裏社会を牛耳っていた。合法ドラッグ《E3》によりエーテル能力を強化し、この《魔王》を狩る合法の賞金稼ぎ、それが《勇者》である---仲間の仇《ハーフ・ドラゴン》を弟子三人娘とともに追う勇者・ヤシロは、ついにその黒幕の目前にまで迫っていた。その行く手を阻むのは《ハーフ・ドラゴン》構成員。自称「弟子」たちは敵と三者三様に相対し、各々負けられない、『最終試験』が始まる──近作「勇者刑に処す」「魔王都市」でも話題のロケット商会原作、個人で実売５万部を達成した鬼才・ナカシマ723作画。超弩級現代異能アクション、最終決戦開始の第８巻！

試し読み

連載：コミックボーダー

ＴＶアニメ『勇者のクズ』日本テレビ系1/10より連続２クール・毎週土曜24:55～ 順次全国放送!!

https://comicborder.com/episode/2550912965640491691https://comicborder.com/

アニメ『勇者のクズ』公式サイト↓

https://yushanokuzu.com/

公式X：https://x.com/yushanokuzu公式Youtube：https://www.youtube.com/@yushanokuzu公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@yushanokuzu

著者概要

漫画：ナカシマ723

漫画家。コミカライズを手がける『勇者のクズ』シリーズは個人制作・流通にも関わらず累計50000部以上を売り上げ、【次にくるマンガ大賞】２年連続ノミネート。

原作：ロケット商会

「第1回カクヨムweb小説コンテスト」現代アクション部門で大賞を受賞した小説、『勇者のクズ』でデビュー。近作に『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』（KADOKAWA）『魔王都市』（小学館）など。

概要

書籍名：勇者のクズ 8漫画：ナカシマ723原作：ロケット商会出版社：リイド社ページ数：192ページ判型：B6判発行日：2025年12月18日（木曜日）定価：920円（税込）ISBN978-4-8458-6990-9

社名 ： 株式会社リイド社所在地 ： 〒166-8560 東京都杉並区高円寺北2-3-2代表 ： 代表取締役社長 齊藤哲人創業 ： 1960年4月設立 ： 1974年11月事業内容： 出版事業URL ： http://www.leed.co.jp/