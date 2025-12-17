12月17日に29歳の誕生日を迎えた岩橋玄樹が、来年2月11日にテイチクエンタテインメントよりメジャーリリースすることを発表した。立川ステージガーデンにて実施されたバースデー&クリスマスイベント「29ristmas（ニクリスマス）」終盤にメジャーリリースの発表と新アーティスト写真が公開され、集まった2,000人の観客を驚かせた。岩橋玄樹は、2月14日豊洲PITにて『GENKI IWAHASHI White Belle (ゲンキイワハシ ホワイトベラ)』を開催。メジャーリリース作品の詳細は後日発表される。【岩橋玄樹 / コメント】2021年にソロ活動をはじめ、2026年に5周年を迎えるこの節目にあらためて自分が届けたい音楽を、テイチクさんとともにパワーアップしてファンの皆さまへお届けできることをとても楽しみにしています。 これからも、僕自身が作りたい音楽や伝えたいメッセージを、さまざまな楽曲を通して表現していけるよう、より一層頑張っていきます。今後とも温かい応援をいただけたら嬉しいです。岩橋玄樹【リリース情報】2026年2月11日（水）発売 New Single「タイトル未定」FC盤：CD+DVD+写真集 \6,600(税抜価格\6,000)／TEI-340初回限定盤：CD+DVD \2,200(税抜価格\2,000)／TECI-989通常盤：CD \1,500(税抜価格\1,364)／TECI-990▼予約はこちらからhttps://genkiiwahashi.lnk.to/20260211_cd＜早期予約特典＞岩橋玄樹イラスト入りステッカー（全6種/店舗別絵柄）期間：～1月12日（月）対象店：Fairytales Store／TOWER RECORDS（オンライン含む）※一部店舗除く／HMV（オンライン含む）※一部店舗除く／楽天ブックス／セブンネットショッピング／テイチクオンライン＜オリジナル特典＞トレーディングカード（全7種/店舗別絵柄）対象店：Fairytales Store／TOWER RECORDS（オンライン含む）※一部店舗除く／HMV（オンライン含む）※一部店舗除く／楽天ブックス／セブンネットショッピング／テイチクオンライン／他、後日解禁【リリース記念イベント】New Singleの発売を記念して、抽選で２月15日（日）に行われるリリース記念イベントにご招待！内容、詳細は後日解禁いたします。【公演情報】『GENKI IWAHASHI White Belle (ゲンキイワハシ ホワイトベラ)』2026年2月14日（土）東京・豊洲PIT【岩橋玄樹/プロフィール】2021年4月1日よりソロアーティストとして日本とL.Aを拠点に活動。同年12月にシングル「My Lonely X’mas」をリリースし、2021年度の年間インディーズシングルランキング1位を獲得。自身のファンクラブツアーやアルバムリリースツアー、国内外の大型フェスへの参加などの音楽活動を続けながら、ジュエリーブランド「TwO hundRED（トゥーハンドレッド）」をデザイン＆プロデュース。幼少期から大の巨人ファンであることから、2017年より月刊ジャイアンツにてコラム連載を開始し、2021年にはエグゼクティブ・エディターに就任し、連載を続けている。さらに、2025年7月13日より放送『恋愛ルビの正しいふりかた』では7年ぶりのドラマ主演。同年9月19日全国公開の映画『男神』に出演するなど、俳優としても活動の幅を広げるなど、音楽に限らず多岐に渡った精力的な活動を続けている。【公式サイト】▼ 岩橋玄樹Official Sitehttps://genkiiwahashi.com/▼Instagramhttps://www.instagram.com/genki_iwahashi_17/?hl=ja▼Xhttps://x.com/genki17staff▼YouTubehttps://www.youtube.com/c/GENKIIWAHASHI▼TikTokhttps://www.tiktok.com/@genkiiwahashi17▼テイチクエンタテインメントhttps://www.teichiku.co.jp/artist/genkiiwahashi/