株式会社AniTone（本社：東京都目黒区、代表取締役：秋田堅司）は、アニソンシンガー亜咲花が、『サテライト CITY』の配信がスタート、並びにジャケットデザインを公開したことをお知らせします。

3か月連続リリース第3弾！『サテライト CITY』ジャケットデザイン公開！

デビュー10年目を記念して実施中の「亜咲花デジタルシングル3か月連続リリース企画」ラストを飾る１曲『サテライト CITY』が本日より配信スタート！『サテライト CITY』は、全国各地を巡るライブ「亜咲花 サテライトCITYツアー」のテーマソング。亜咲花自身が作詞に加え、初めて作曲も手掛けた疾走感あふれるポップなナンバーとなっております。ジャケットデザインは、新衣装を纏った亜咲花のライブのワンシーンを切り取った一枚に仕上がりました。

【配信先一覧】https://music-link.ani-tone.com/satellite-city／asaka/

商品情報

タイトル：サテライト CITYアーティスト：亜咲花発売日：2025年12月17日（水）価格：510円（税込）／ ハイレゾ816円（税込）

【収録曲】01.サテライト CITY 02.サテライト CITY Instrumental

■AniTone Digital Store特典

期間内に『サテライト CITY』をAniTone Digital Storeでご購入いただいた方に、亜咲花がお宛名をお入れしたデジタルジャケットをプレゼント！

特典：亜咲花が宛名（あなたのお名前）を記入するデジタルジャケット対象：2トラック（vocal、Instrumental）を期間中にご購入の方期間：2025/12/17（水）20:00~2025/12/30(火) 23:59送付：11月末頃より順次会員登録いただいたメールアドレス宛にダウンロードリンクをご案内いたします

AniTone Digital Store ご購入ページ通常音源：https://ani-tone.murket.jp/item/105840ハイレゾ：https://ani-tone.murket.jp/item/105841

「ライオン（TVアニメーションシリーズ「マクロスF」より）」、「ブルーウォーター」、「かもめが翔んだ日」など、これまでの活動にゆかりのあるアニソンや歌謡曲から厳選した全7曲を収録！時代もジャンルも超えセレクトされた名曲を詰め込んだ亜咲花初のカバーアルバムです！

初のカバーアルバム『Sing That SONG!!』予約受付中！

【商品情報】タイトル：Sing That SONG!!アーティスト：亜咲花発売日：2026年1月28日（水）価格：2,750円（税込）品番：ATOM-0015発売／販売元：AniTone Music

《収録内容》01. かもめが翔んだ日作詞 : 伊藤アキラ 作曲 : 渡辺真知子 編曲 : 大畑拓也02. ライオン（TVアニメーションシリーズ「マクロスF」より）作詞 : GABRIELA ROBIN 作曲 : 菅野よう子 編曲 : タカハシヒビキ03. あゝ無情作詞 : 湯川れい子 作曲 : NOBODY 編曲 :哥丸雄貴04. PIECE OF MY WISH作詞 : 岩里祐穂 作曲 : 上田知華 編曲 :岩田賢治05. 甲賀忍法帖(Cover)作詞・作曲 : 瞬火 編曲 :タカハシヒビキ06. ブルーウォーター作詞 : 来生えつこ 作曲 : 井上ヨシマサ 編曲 :大畑拓也07. マイ・ラグジュアリー・ナイト 作詞 : 来生えつこ 作曲 : 来生たかお 編曲 :岩嵜壮志

『Sing That SONG!!』発売記念イベント開催

■『リミスタ』インターネットサイン会

亜咲花初のカバーアルバム『Sing That SONG!!』の発売を記念してインターネットサイン会を開催します。リミスタにて対象商品をご予約いただいたお客様に、生配信でブックレットにサインを書いてお届けします！

詳細はこちら：

日時：2026年1月28日（水）19:30～出演：亜咲花配信：リミスタ YouTubeチャンネル

【特典内容】① CD１枚お買上特典：ブックレットサイン（サイン、宛名、日付入り）＋アナザージャケットA② CD1枚お買上特典：ブックレットサイン（サイン、宛名、日付入り）＋アナザージャケットB③ CD2枚お買上特典：ブックレットサイン（サイン、宛名、日付入り）＋アナザージャケットA+B+チェキ（宛名入り）

【販売期間】2026年1月28日（水）19:30～配信途中まで。※先着となります。期間内でも予定数に達し次第、販売は終了いたします

■タワーレコード 新宿店ミニライブ&ブロマイドお渡し会

日時：2026年1月31日（土）1部12:00～/2部14:00～（※開始30分前にお集まりください）

場所：タワーレコード 新宿店9Fイベントスペース〒160-0022東京都新宿区新宿3-37-1 フラッグス9F

内容：ミニライブ＆ブロマイドお渡し会※特典券1枚につきブロマイド（ランダムで直筆サイン入り）を1枚お渡しいたします。※参加券は先着配布となります。無くなり次第、配布終了となります。

■タワーレコード 名古屋パルコ店ミニライブ&ブロマイドお渡し会

日時：2026年2月7日（土）1部15:00～/2部17:00～（※開始30分前にお集まりください）

場所：タワーレコード 名古屋パルコ店イベントスペース〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄３丁目２９－１ 名古屋パルコ東館 6F

内容：ミニライブ＆ブロマイドお渡し会※特典券1枚につきブロマイド（ランダムで直筆サイン入り）を1枚お渡しいたします。※先着となります。期間内でも予定数に達し次第、販売は終了いたします。

■アニメイト池袋本店ミニライブ&ブロマイドお渡し会

日時：2026年2月20日（金）19:30～（※開始30分前にお集まりください）

場所：animate hall BLACK(アニメイト池袋本店 北館9F)〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-20-7

内容：ミニライブ＆ブロマイドお渡し会※先着となります。期間内でも予定数に達し次第、販売は終了いたします。

カバーアルバムツアー『Sing That SONG!!』プレイガイド先行チケット受付中！

カバー楽曲をひっさげたカバーアルバムツアー『Sing That SONG!!』プレイガイド先行チケット受付中！【チケット情報】

■名古屋日程：2026年2月8日（日）1st 開場15:00/ 開演15:30 2nd 開場18:00/ 開演18:30場所：名古屋ReNY limited〒460-0008 名古屋市中区栄3-15-20 エンゼルビル B1･B2

■東京日程：2026年2月11日（水）1st 開場15:00/ 開演15:30 2nd 開場18:00/ 開演18:30場所：神田明神ホール〒101-0021 千代田区外神田2-16-2 神田明神文化交流館2F

問い合わせinfo@cat-ent.jp

亜咲花（あさか）Profile

＜Profile＞1999年10月7日生まれ。愛知県名古屋市出身。幼少期の3歳より5年間をアメリカ・ミシガン州で過ごす。2016年10月に17歳の高校生アニソンシンガーとしてTVアニメ『Occultic;Nine -オカルティック・ナイン-』EDテーマ「Open your eyes」でデビュー。TVアニメ『セントールの悩み』EDテーマ、TVアニメ『ゆるキャン△』OPテーマ、TVアニメ『ISLAND』EDテーマ、TVアニメ『この世の果てで恋を唄う少女YU-NO』OPテーマなど様々なアニメやゲームの楽曲を担当。2018年1月24日に発売したTVアニメ『ゆるキャン△』OPテーマ「SHINY DAYS」は、オリコンウィークリーデジタルシングル（単曲）ランキング（2/5付）８位を獲得。moraでは、総合シングルランキング（1/18付）1位を獲得。近年は父親とアプリゲーム「ウマ娘」の影響を受け、競馬にハマる。2024年「ウマ娘 プリティーダービー」エスポワールシチー役に担当決定し声優としての活動も開始した。ネイティヴな英語の発音、ハスキーで魅力的な歌声を持つ驚異の若手アニソンシンガー。亜細亜に咲く花として精力的に活動中！3rdアルバム「Whoʼs Me?」が発売中NHKラジオR-1「アニメステラー」レギュラーMC川崎競馬公式YouTubeチャンネル「スパーキングトークライブGOLD」レギュラー2024年1月期アニメ「道産子ギャルはなまらめんこい」EDテーマ担当2024年4月期アニメ「ゆるキャン△ SEASON3」EDテーマ担当【亜咲花公式HP】https://asaka1007.jp/【亜咲花 X】https://x.com/AsakaOfficial【亜咲花 STAFF X】https://x.com/asaka_info

【記事掲載に関するお願い】亜咲花をご紹介いただく際、見出しや肩書に「声優」という表記は使用されませんようお願いいたします。

【会社概要】

会社名：株式会社AniTone（ア二トーン） 所在地：〒153-0061 東京都目黒区中目黒1-1-71KN代官山ビル8F代表取締役：秋田堅司設立：2024年7月URL：https://ani-tone.com/